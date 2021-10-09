Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
13' Желтая карточкаВайткунас Эгидиюс
0:0
14' Не забитый пенальтиИлиев Димитар
1:0
18' ГолЛасицкас Юстас
29' Желтая карточкаАнтов Валентин
46' Желтая карточкаВитанов Петар
49' Желтая карточкаЛасицкас Юстас
60' Желтая карточкаЙомов Георгий
62' Желтая карточкаЛаукжемис Каролис
1:1
64' ГолДесподов Кирилл
78' Желтая карточкаНовиковас Арвидас
2:1
82' ГолЧерных Фёдор
3:1
84' ГолЧерных Фёдор
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ясен Петров
Ход матча
14'
0:0
18'
29'
46'
49'
60'
64'
1:1
82'
2:1
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Литва
Болгария
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|2
|0.33
|Ласицкас Юстас
|1
|0.17
|Баравикас Роландас
|1
|0.17
|Новиковас Арвидас
|0
|0
|Вербицкас Овидиус
|0
|0
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|2
|0.33
|Илиев Атанас
|1
|0.17
|Чочев Ивайло
|1
|0.17
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайткунас Эгидиюс
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Шимкус Домантас
|2
|0
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Славицкас Вайдас
|1
|0
|Новиковас Арвидас
|1
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Баравикас Роландас
|1
|0
|Казлаускас Донатас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Янкаускас Элигиюс
|1
|0
|Мегелайтис Линас
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илиев Атанас
|2
|0
|Йомов Георгий
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Михайлов Николай
|0
|1
|Божиков Васил
|1
|0
|Вутов Антонио
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Недялков Антон
|1
|0
|Витанов Петар
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
3
60%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
15%
3
33%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1
Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0 Литва - Беларусь 2:2 Эстония - Литва 1:3 Албания - Литва 0:1 Литва - Казахстан 0:2 Литва - Новая Зеландия 1:0 Португалия - Литва 6:0 Литва - Сербия 1:2 Украина - Литва 2:0
Болгария
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0
РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0 Болгария - Уэльс 0:1 Финляндия - Болгария 2:0 Болгария - Венгрия 1:3 Уэльс - Болгария 1:0 Болгария - Ирландия 1:1 Болгария - Беларусь 0:1 Болгария - Чехия 1:0 Болгария - Парагвай 0:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Швейцария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|Болгария
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|5.
|Литва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Литва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Болгария
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|5.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Литва 3:1 Болгария
Исход игры
Литва
9.8% (14)
Ничья
12.6% (18)
Болгария
77.6% (111)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (51)
Меньше
63.04% (87)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
0:1 Болгария
33.6% (48)
1:2 Болгария
32.2% (46)
1:1 Ничья
9.8% (14)
0:2 Болгария
9.8% (14)
1:0 Литва
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:1 Литва
2.8% (4)
2:0 Литва
1.4% (2)
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