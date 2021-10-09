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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Литва
3:1
Конец матча

Стадион:
Болгария
0'
13' Желтая карточка
Вайткунас Эгидиюс
0:0
14' Не забитый пенальти
Илиев Димитар
1:0
18' Гол
Ласицкас Юстас
29' Желтая карточка
Антов Валентин
46' Желтая карточка
Витанов Петар
49' Желтая карточка
Ласицкас Юстас
60' Желтая карточка
Йомов Георгий
62' Желтая карточка
Лаукжемис Каролис
1:1
64' Гол
Десподов Кирилл
78' Желтая карточка
Новиковас Арвидас
2:1
82' Гол
Черных Фёдор
3:1
84' Гол
Черных Фёдор
90'+5
16
Шеткус
Эрнестас
8
Вайткунас
Эгидиюс
2
Климавичюс
Линас
6
Саткас
Бенас
23
Баравикас
Роландас
14
Сливка
Выкинтас
13
Мегелайтис
Линас
11
Новиковас
Арвидас
10
Черных
Фёдор
17
Ласицкас
Юстас
9
Лаукжемис
Каролис
1
Луков
Мартин
3
Христов
Андреа
5
Христов
Петко
4
Антов
Валентин
15
Божиков
Васил
16
Малинов
Кристиян
12
Витанов
Петар
17
Йомов
Георгий
8
Неделев
Тодор
11
Десподов
Кирилл
20
Илиев
Димитар
Литва
4-2-3-1
Болгария
4-2-3-1

История личных встреч

Литва
Болгария

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 2 0.33
Ласицкас Юстас 1 0.17
Баравикас Роландас 1 0.17
Новиковас Арвидас 0 0
Вербицкас Овидиус 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 2 0.33
Илиев Атанас 1 0.17
Чочев Ивайло 1 0.17

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайткунас Эгидиюс 2 0
Черных Фёдор 2 0
Шимкус Домантас 2 0
Климавичюс Линас 1 0
Славицкас Вайдас 1 0
Новиковас Арвидас 1 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Баравикас Роландас 1 0
Казлаускас Донатас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Мегелайтис Линас 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илиев Атанас 2 0
Йомов Георгий 2 0
Антов Валентин 2 0
Михайлов Николай 0 1
Божиков Васил 1 0
Вутов Антонио 1 0
Костадинов Георги 1 0
Недялков Антон 1 0
Витанов Петар 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Христов Петко 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
3
60%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
15%
3
33%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1
Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0 Литва - Беларусь 2:2 Эстония - Литва 1:3 Албания - Литва 0:1 Литва - Казахстан 0:2 Литва - Новая Зеландия 1:0 Португалия - Литва 6:0 Литва - Сербия 1:2 Украина - Литва 2:0
Болгария
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0
РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0 Болгария - Уэльс 0:1 Финляндия - Болгария 2:0 Болгария - Венгрия 1:3 Уэльс - Болгария 1:0 Болгария - Ирландия 1:1 Болгария - Беларусь 0:1 Болгария - Чехия 1:0 Болгария - Парагвай 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Северная Ирландия Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
4. Болгария Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
5. Литва Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Литва Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Болгария Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
5. Северная Ирландия Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Северная Ирландия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Антов Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ласицкас Юстас бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Илиев Димитар пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    13'
    Вайткунас Эгидиюс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Литва 9.8% (14)
X 12.6% (18)
Болгария 77.6% (111)
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Где смотреть матч Литва 3:1 Болгария онлайн


Прогнозы на матч Литва 3:1 Болгария

Исход игры
Литва
9.8% (14)
Ничья
12.6% (18)
Болгария
77.6% (111)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (51)
Меньше
63.04% (87)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
0:1 Болгария
33.6% (48)
1:2 Болгария
32.2% (46)
1:1 Ничья
9.8% (14)
0:2 Болгария
9.8% (14)
1:0 Литва
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:1 Литва
2.8% (4)
2:0 Литва
1.4% (2)
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