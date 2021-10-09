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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Грузия
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Греция
0'
6' Желтая карточка
Сиопис Манолис
45'+3
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
3
Хочолава
Давид
23
Двали
Лаша
5
Гиорбелидзе
Гурам
7
Канкава
Джаба
6
Абурджания
Георгий
8
Лобжанидзе
Саба
22
Чабрадзе
Григол
18
Кварацхелия
Хвича
9
Микаутадзе
Жорж
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Мавропанос
Константинос
3
Цавелас
Георгиос
15
Андруцос
Танасис
23
Сиопис
Манолис
5
Бухалакис
Андреас
21
Цимикас
Костас
7
Масурас
Гиоргос
11
Бакасетас
Тасос
16
Павлидис
Вангелис
Грузия
4-2-3-1
Греция
3-4-3

Ход матча

6'
 
Сиопис Манолис

Статистика матча

  • Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Грузия
Греция

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
Е2
1:2
Е2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 2 0.33
Китеишвили Отар 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.4
Дувикас Анастасиос 1 0.2
Павлидис Вангелис 1 0.2
Цолис Христос 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 2 0
Чабрадзе Григол 2 0
Шенгелия Леван 0 1
Канкава Джаба 1 0
Двали Лаша 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Хочолава Давид 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зека Карлос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Фортунис Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0
Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1 Швейцария - Грузия 1:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Грузия - Ирландия 0:0
Греция
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2
Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1 Греция - Босния и Герцеговина 2:1 Италия - Греция 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Швеция 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
3. Греция 0:0 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
4. Косово 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
5. Грузия 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
5. Грузия 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Швеция 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Косово 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5. Грузия 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Сиопис Манолис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Грузия 5% (7)
X 20% (28)
Греция 75% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Греция
4.95
3.16
2.28
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Грузия 0:0 Греция онлайн


Прогнозы на матч Грузия 0:0 Греция

Исход игры
Грузия
5% (7)
Ничья
20.1% (28)
Греция
74.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
1:2 Греция
41% (57)
0:1 Греция
26.6% (37)
1:1 Ничья
16.5% (23)
0:2 Греция
5% (7)
2:1 Грузия
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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