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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Грузия
0:2
Конец матча

Стадион:
Греция
0'
6' Желтая карточка
Сиопис Манолис
68' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
68' Желтая карточка
Канкава Джаба
71' Желтая карточка
Абурджания Георгий
84' Желтая карточка
Андруцос Танасис
89' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
0:1
90' Пенальти
Бакасетас Тасос
90' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
0:2
90' Гол
Пелкас Димитрис
90'+8
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
3
Хочолава
Давид
23
Двали
Лаша
5
Гиорбелидзе
Гурам
7
Канкава
Джаба
6
Абурджания
Георгий
8
Лобжанидзе
Саба
22
Чабрадзе
Григол
18
Кварацхелия
Хвича
9
Микаутадзе
Жорж
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Мавропанос
Константинос
3
Цавелас
Георгиос
15
Андруцос
Танасис
23
Сиопис
Манолис
5
Бухалакис
Андреас
21
Цимикас
Костас
7
Масурас
Гиоргос
11
Бакасетас
Тасос
16
Павлидис
Вангелис
Грузия
4-2-3-1
Греция
3-4-3

История личных встреч

Грузия
Греция

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
Е2
1:2
Е2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 2 0.33
Китеишвили Отар 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 (2) 0.6
Дувикас Анастасиос 1 0.2
Пелкас Димитрис 1 0.2
Павлидис Вангелис 1 0.2
Цолис Христос 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 2 0
Кашия Гурам 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Чабрадзе Григол 2 0
Шенгелия Леван 0 1
Двали Лаша 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Хочолава Давид 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 2 0
Зека Карлос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Фортунис Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Андруцос Танасис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0
Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1 Швейцария - Грузия 1:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Грузия - Ирландия 0:0
Греция
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2
Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1 Греция - Босния и Герцеговина 2:1 Италия - Греция 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Швеция Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Греция Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Косово Заявка 6 1 1 4 3 - 12 4
5. Грузия Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
5. Грузия Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Сиопис Манолис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Грузия 5% (7)
X 20% (28)
Греция 75% (105)
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Прогнозы на матч Грузия 0:2 Греция

Исход игры
Грузия
5% (7)
Ничья
20% (28)
Греция
75% (105)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
64.96% (89)
Нет
35.04% (48)
Популярный счёт
1:2 Греция
41.4% (58)
0:1 Греция
26.4% (37)
1:1 Ничья
16.4% (23)
0:2 Греция
5% (7)
2:1 Грузия
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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