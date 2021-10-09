Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Грузия
0:2
Конец матча
Стадион: Batumi Stadium
Греция
6' Желтая карточкаСиопис Манолис
68' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
68' Желтая карточкаКанкава Джаба
71' Желтая карточкаАбурджания Георгий
84' Желтая карточкаАндруцос Танасис
89' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
0:1
90' ПенальтиБакасетас Тасос
90' Желтая карточкаБакасетас Тасос
0:2
90' ГолПелкас Димитрис
23
Двали
Лаша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
Ход матча
68'
68'
84'
90'
0:1
90'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Грузия
Греция
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.33
|Китеишвили Отар
|0
|0
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3 (2)
|0.6
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.2
|Пелкас Димитрис
|1
|0.2
|Павлидис Вангелис
|1
|0.2
|Цолис Христос
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|2
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Чабрадзе Григол
|2
|0
|Шенгелия Леван
|0
|1
|Двали Лаша
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Зека Карлос
|2
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0
Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1 Швейцария - Грузия 1:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Грузия - Ирландия 0:0
Греция
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2
Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1 Греция - Босния и Герцеговина 2:1 Италия - Греция 2:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Швеция
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Греция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Косово
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Грузия 0:2 Греция
Исход игры
Грузия
5% (7)
Ничья
20% (28)
Греция
75% (105)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
64.96% (89)
Нет
35.04% (48)
Популярный счёт
1:2 Греция
41.4% (58)
0:1 Греция
26.4% (37)
1:1 Ничья
16.4% (23)
0:2 Греция
5% (7)
2:1 Грузия
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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