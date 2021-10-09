Первый тайм

49' Удар от ворот произведет Косово

48' Классон Виктор из команды Швеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Рашица Милот пробил со штрафного прямо в стенку

47' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Экдаль Альбин получил желтую карточку от судьи

46' Косово вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Экдаль Альбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бютюки Зюмер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Мурики Ведат из команды Косово сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Косово вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Косово вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Косово выполняет удар от ворот.

41' Кулушевски Деян не смог попасть в створ ударом издали

41' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бютюки Зюмер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Косово вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Швеция

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бютюки Зюмер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Даниэльссон Маркус получил желтую карточку от судьи

36' Косово вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Косово вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Лосаж Флорьян из команды Косово направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Хорошую попытку сделал Бютюки Зюмер . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Лосаж Флорьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' ШТАНГА! Так было близко к голу - Аугустинссон Людвиг нанес удар в каркас ворот!

30' Косово вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О О Л - Форсберг Эмиль из команды Швеция забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ариянет Мурич прыгнул не в ту сторону.

29' Хадергьонай Флорент получает желтую карточку за игру рукой

28' После проверки VAR судья изменил решение - Швеция пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Алити Фидан получил желтую карточку от судьи

20' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Швеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Рашани Эльбасан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Рашани Эльбасан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Швеция

17' Косово выполняет удар от ворот.

17' Игрок Форсберг Эмиль из команды Швеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Форсберг Эмиль из команды Швеция попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Ариянет Мурич все равно смог отбить мяч.

12' Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Плохо сыграл Ррахмани Амир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Косово вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

3' Косово вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Косово вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Швеция начинает с центра поля