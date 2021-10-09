Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Швеция
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Френдс Арена
Косово
21' Желтая карточкаАлити Фидан
29' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
1:0
29' ПенальтиФорсберг Эмиль
32' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
37' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
45' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
23
Бютюки
Зюмер
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кайсон РобинЗащитник
- Полузащитник
-
17 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Сема КенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
21'
29'
1:0
32'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Швеция
Косово
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|2
|0.4
|Исак Александр
|2
|0.4
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.2
|Кайсон Робин
|1
|0.2
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.2
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2
|0.33
|Халими Бесар
|1
|0.17
|Бериша Валон
|0
|0
|Хадергьонай Флорент
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Бернард
|1
|1
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Халими Бесар
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2
Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Швеция - Португалия 0:2 Швеция - Франция 0:1
Косово
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1
Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0 Косово - Словения 0:1 Северная Македония - Косово 2:1 Косово - Греция 1:2 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Косово 1:0 Косово - Англия 0:4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Швеция
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Греция
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|4.
|Косово
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|5.
|Грузия
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|5.
|Грузия
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Швеция 1:0 Косово
Исход игры
Швеция
99.3% (141)
Ничья
0% (0)
Косово
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
22.63% (31)
Нет
77.37% (106)
Популярный счёт
2:0 Швеция
47.9% (68)
3:0 Швеция
14.1% (20)
2:1 Швеция
13.4% (19)
1:0 Швеция
10.6% (15)
3:1 Швеция
7.7% (11)
4:0 Швеция
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!