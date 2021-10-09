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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Швеция
3:0
Конец матча

Стадион:
Косово
0'
21' Желтая карточка
Алити Фидан
28' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
1:0
29' Пенальти
Форсберг Эмиль
32' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
37' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
45' Желтая карточка
Экдаль Альбин
52' Желтая карточка
Кулушевски Деян
61' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
2:0
62' Гол
Исак Александр
3:0
79' Гол
Кайсон Робин
90'+5
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
4
Даниэльссон
Маркус
18
Нильссон
Йоаким
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Классон
Виктор
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
12
Мурич
Ариянет
2
Хадергьонай
Флорент
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
15
Войвода
Мергим
11
Рашани
Эльбасан
17
Лосаж
Флорьян
20
Дрешевич
Ибрахим
23
Бютюки
Зюмер
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
Швеция
4-4-2
Косово
4-4-2

История личных встреч

Швеция
Косово

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:3
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.6
Классон Виктор 2 0.4
Кайсон Робин 2 0.4
Аугустинссон Людвиг 1 0.2
Ларссон Себастьян 1 (1) 0.2
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.2
Ибрагимович Златан 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 0.33
Халими Бесар 1 0.17
Бериша Валон 0 0
Хадергьонай Флорент 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулушевски Деян 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Экдаль Альбин 1 0
Классон Виктор 1 0
Хеландер Филип 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Телин Исаак 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Исак Александр 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Бернард 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Халими Бесар 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Бериша Валон 1 0
Алити Фидан 1 0
Мурики Ведат 1 0
Войвода Мергим 1 0
Дрешевич Ибрахим 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2
Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Швеция - Португалия 0:2 Швеция - Франция 0:1
Косово
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1
Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0 Косово - Словения 0:1 Северная Македония - Косово 2:1 Косово - Греция 1:2 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Косово 1:0 Косово - Англия 0:4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Швеция Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Греция Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Косово Заявка 6 1 1 4 3 - 12 4
5. Грузия Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
5. Грузия Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Швеция 99.3% (141)
X 0% (0)
Косово 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Швеция 3:0 Косово

Исход игры
Швеция
99.3% (141)
Ничья
0% (0)
Косово
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
22.63% (31)
Нет
77.37% (106)
Популярный счёт
2:0 Швеция
47.9% (68)
3:0 Швеция
14.1% (20)
2:1 Швеция
13.4% (19)
1:0 Швеция
10.6% (15)
3:1 Швеция
7.7% (11)
4:0 Швеция
2.1% (3)
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