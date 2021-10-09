Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Шотландия
1:2
Перерыв
Стадион: Хэмпден Парк
Израиль
0:1
5' ГолЗахави Эран
1:1
30' ГолМакгинн Джон
1:2
32' ГолДаббур Мунас
44' Желтая карточкаДаббур Мунас
1:2
45' Не забитый пенальтиДайкс Линдон
13
Хендри
Джек
14
Гилмор
Билли
10
Адамс
Че
15
Арад
Офри
12
Менахем
Сун
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Келли ЛиамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
11 Кристи РайанНападающий
-
19 Нисбет КевинНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
-
12 Менахем СунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абада ЛиэльПолузащитник
-
21 Кинда ГадиПолузащитник
-
16 Шамир ЭденПолузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руттенштайнер Виллибальд
Ход матча
5'
0:1
30'
1:1
32'
1:2
44'
45'
1:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Шотландия
Израиль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгинн Джон
|4
|0.57
|Фрейзер Райан
|2
|0.29
|Дайкс Линдон
|2 (1)
|0.29
|Адамс Че
|1
|0.14
|Хэнли Грант
|1
|0.14
|Тирни Киран
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|7
|1
|Даббур Мунас
|4
|0.57
|Манор Соломон
|2
|0.29
|Натхо Бибрас
|1
|0.14
|Перец Дор
|1
|0.14
|Вайссман Шон
|1
|0.14
|Битон Нир
|0
|0
|Хазиза Долев
|0
|0
|Менахем Сун
|0
|0
|Глазер Дан
|0
|0
|Абада Лиэль
|0
|0
Карточки
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэнли Грант
|2
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нисбет Кевин
|1
|0
|Дайкс Линдон
|1
|0
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|0
|Огани Орель
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Таа Лоай
|1
|0
|Менахем Сун
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Глазер Дан
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1
Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0 Чехия - Шотландия 1:2 Шотландия - Израиль 1:1 Шотландия - Казахстан 3:1
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0
Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2 Израиль - Латвия 3:1 Австрия - Израиль 3:1 Словения - Израиль 3:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 0
|18
|2.
|Израиль
|2:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|3.
|Шотландия
|1:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|Австрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 18
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Израиль
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Шотландия 1:2 Израиль
Исход игры
Шотландия
70.5% (98)
Ничья
19.4% (27)
Израиль
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
67.15% (92)
Нет
32.85% (45)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
38.1% (53)
1:0 Шотландия
24.5% (34)
1:1 Ничья
15.8% (22)
1:2 Израиль
7.2% (10)
2:0 Шотландия
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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