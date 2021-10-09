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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Шотландия
1:2
Перерыв

Стадион:
Израиль
0'
0:1
5' Гол
Захави Эран
1:1
30' Гол
Макгинн Джон
1:2
32' Гол
Даббур Мунас
44' Желтая карточка
Даббур Мунас
1:2
45' Не забитый пенальти
Дайкс Линдон
1
Гордон
Крейг
4
Мактоминай
Скотт
13
Хендри
Джек
6
Тирни
Киран
22
Паттерсон
Нэйтан
7
Макгинн
Джон
14
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
10
Адамс
Че
9
Дайкс
Линдон
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
15
Арад
Офри
12
Менахем
Сун
5
Абу-Абайд
Ияд
8
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
4
Битон
Нир
7
Захави
Эран
10
Даббур
Мунас
Шотландия
3-5-2
Израиль
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Захави Эран
30'
Макгинн Джон
(Робертсон Эндрю)
1:1
32'
1:2
Даббур Мунас
44'
 
Даббур Мунас
45'
Дайкс Линдон
1:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Шотландия
Израиль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
3:2
ЛНУ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 4 0.57
Фрейзер Райан 2 0.29
Дайкс Линдон 2 (1) 0.29
Адамс Че 1 0.14
Хэнли Грант 1 0.14
Тирни Киран 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Кристи Райан 0 0
О'Доннелл Стивен 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 7 1
Даббур Мунас 4 0.57
Манор Соломон 2 0.29
Натхо Бибрас 1 0.14
Перец Дор 1 0.14
Вайссман Шон 1 0.14
Битон Нир 0 0
Хазиза Долев 0 0
Менахем Сун 0 0
Глазер Дан 0 0
Абада Лиэль 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэнли Грант 2 0
Кристи Райан 1 0
Адамс Че 1 0
Хендри Джек 1 0
Нисбет Кевин 1 0
Дайкс Линдон 1 0
О'Доннелл Стивен 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 0
Огани Орель 1 0
Даббур Мунас 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Таа Лоай 1 0
Менахем Сун 1 0
Перец Дор 1 0
Глазер Дан 1 0
Лави Нета 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1
Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0 Чехия - Шотландия 1:2 Шотландия - Израиль 1:1 Шотландия - Казахстан 3:1
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0
Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2 Израиль - Латвия 3:1 Австрия - Израиль 3:1 Словения - Израиль 3:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 6 6 0 0 22 - 0 18
2. Израиль 2:1 Заявка 7 4 1 2 16 - 12 13
3. Шотландия 1:2 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
4. Австрия Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5. Фарерские острова Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
6. Молдова Заявка 6 0 1 5 3 - 18 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
2. Шотландия 1:2 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Израиль 2:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль 2:1 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
3. Шотландия 1:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Дайкс Линдон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    44'
    Даббур Мунас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Макгинн Джон бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Шотландия 70.5% (98)
X 19.4% (27)
Израиль 10.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Израиль
3.77
3.74
5.15
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Шотландия 1:2 Израиль онлайн


Прогнозы на матч Шотландия 1:2 Израиль

Исход игры
Шотландия
70.5% (98)
Ничья
19.4% (27)
Израиль
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
67.15% (92)
Нет
32.85% (45)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
38.1% (53)
1:0 Шотландия
24.5% (34)
1:1 Ничья
15.8% (22)
1:2 Израиль
7.2% (10)
2:0 Шотландия
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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