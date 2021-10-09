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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Шотландия
3:2
Конец матча

Стадион:
Израиль
0'
0:1
5' Гол
Захави Эран
1:1
30' Гол
Макгинн Джон
1:2
32' Гол
Даббур Мунас
44' Желтая карточка
Натхо Бибрас
1:2
45' Не забитый пенальти
Дайкс Линдон
49' Желтая карточка
Макгинн Джон
55' Желтая карточка
Робертсон Эндрю
56' Желтая карточка
Захави Эран
2:2
57' Гол
Дайкс Линдон
81' Желтая карточка
Битон Нир
81' Желтая карточка
Гилмор Билли
85' Желтая карточка
Паттерсон Нэйтан
3:2
90' Гол
Мактоминай Скотт
90'+8
1
Гордон
Крейг
4
Мактоминай
Скотт
13
Хендри
Джек
6
Тирни
Киран
22
Паттерсон
Нэйтан
7
Макгинн
Джон
14
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
10
Адамс
Че
9
Дайкс
Линдон
18
Марсиано
Офир
5
Абу-Абайд
Ияд
4
Битон
Нир
15
Арад
Офри
2
Даса
Элазар
8
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
12
Менахем
Сун
10
Даббур
Мунас
7
Захави
Эран
11
Манор
Соломон
Шотландия
3-5-2
Израиль
3-4-3

Ход матча

5'
0:1
Захави Эран
30'
Макгинн Джон
(Робертсон Эндрю)
1:1
32'
1:2
Даббур Мунас
44'
 
Натхо Бибрас
45'
Дайкс Линдон
1:2
49'
Макгинн Джон
 
55'
Робертсон Эндрю
 
56'
 
Захави Эран
57'
Дайкс Линдон
2:2
66'
 
Вайссман Шон
Даббур Мунас
66'
 
Глазер Дан
Натхо Бибрас
67'
Кристи Райан
Адамс Че
 
74'
 
Кинда Гади
Арад Офри
81'
 
Битон Нир
81'
Гилмор Билли
 
85'
Паттерсон Нэйтан
 
87'
 
Давидзаде Офир
Менахем Сун
90'
Мактоминай Скотт
(Хендри Джек)
3:2
90'
Купер Лиам
Гилмор Билли
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Шотландия
Израиль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
3:2
ЛНУ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 4 0.57
Дайкс Линдон 3 (1) 0.43
Фрейзер Райан 2 0.29
Адамс Че 1 0.14
Хэнли Грант 1 0.14
Мактоминай Скотт 1 0.14
Тирни Киран 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Кристи Райан 0 0
Хендри Джек 0 0
О'Доннелл Стивен 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 7 1
Даббур Мунас 4 0.57
Манор Соломон 2 0.29
Натхо Бибрас 1 0.14
Перец Дор 1 0.14
Вайссман Шон 1 0.14
Битон Нир 0 0
Хазиза Долев 0 0
Менахем Сун 0 0
Глазер Дан 0 0
Абада Лиэль 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэнли Грант 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Кристи Райан 1 0
Адамс Че 1 0
Хендри Джек 1 0
Нисбет Кевин 1 0
Дайкс Линдон 1 0
О'Доннелл Стивен 1 0
Гилмор Билли 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 0
Захави Эран 1 0
Огани Орель 1 0
Битон Нир 1 0
Натхо Бибрас 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Таа Лоай 1 0
Менахем Сун 1 0
Перец Дор 1 0
Глазер Дан 1 0
Лави Нета 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
4
33%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1
Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0 Чехия - Шотландия 1:2 Шотландия - Израиль 1:1 Шотландия - Казахстан 3:1
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0
Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2 Израиль - Латвия 3:1 Австрия - Израиль 3:1 Словения - Израиль 3:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 7 6 1 0 22 - 0 19
2. Шотландия Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Израиль Заявка 7 3 1 3 16 - 14 10
4. Австрия 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
6. Молдова 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 18 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Дания 0:0 Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Фарерские острова 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
5. Австрия 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
6. Молдова 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
3. Австрия 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
4. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Дайкс Линдон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    44'
    Натхо Бибрас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Макгинн Джон бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Шотландия 70.5% (98)
X 19.4% (27)
Израиль 10.1% (14)
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Прогнозы на матч Шотландия 3:2 Израиль

Исход игры
Шотландия
70.5% (98)
Ничья
19.4% (27)
Израиль
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
67.15% (92)
Нет
32.85% (45)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
38.1% (53)
1:0 Шотландия
24.5% (34)
1:1 Ничья
15.8% (22)
1:2 Израиль
7.2% (10)
2:0 Шотландия
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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