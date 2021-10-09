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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Азербайджан
0:2
Перерыв

Стадион:
Ирландия
12
Магомедалиев
Шахрудин
13
Гусейнов
Аббас
5
Медведев
Максим
4
Хагверди
Ходжатолла
18
Кривоцюк
Антон
8
Махмудов
Эмин
2
Гараев
Гара
17
Байрамов
Турал
7
Алескеров
Намик
10
Эмрели
Махир
19
Озобич
Филип
1
Базуну
Гэвин
22
Омобамиделе
Эндрю
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
7
Робинсон
Каллум
13
Хендрик
Джефф
6
Каллен
Джош
11
Макклин
Джеймс
15
Хорган
Дэрил
2
Доэрти
Мэтт
9
Айда
Адам
Азербайджан
4-3-3
Ирландия
3-5-1-1

Ход матча

7'
0:1
Робинсон Каллум
(Макклин Джеймс)
39'
0:2
Робинсон Каллум
(Хорган Дэрил)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Азербайджан
Ирландия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 3 (1) 0.5
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робинсон Каллум 2 0.33
Даффи Шейн 1 0.17
Иган Джон 1 0.17
Браун Алан 1 0.17
Коллинз Джеймс II 1 0.17
Лонг Шейн 0 0
Хорган Дэрил 0 0
Макклин Джеймс 0 0
Каллен Джош 0 0
Макграт Джейми 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривоцюк Антон 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Озобич Филип 1 0
Горбани Али 1 0
Алескеров Намик 1 0
Гусейнов Аббас 1 0
Хагверди Ходжатолла 1 0
Халилзаде Тамкин 1 0
Эмрели Махир 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Алан 2 0
Моламби Джейсон 2 0
Стивенс Энда 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Хендрик Джефф 1 0
Каллен Джош 1 0
Айда Адам 1 0
О'Ши Дара 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0
Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Уэльс 0:2 Венгрия - Азербайджан 1:0 Бахрейн - Азербайджан 2:3
Ирландия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0
Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0 Ирландия - Финляндия 0:1 Болгария - Ирландия 1:1 Ирландия - Дания 1:1 Ирландия - Новая Зеландия 3:1 Швейцария - Ирландия 2:0 Грузия - Ирландия 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Сербия Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Ирландия 2:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
5. Азербайджан 0:2 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Ирландия 2:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия 2:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
5. Азербайджан 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 0-2 в пользу Ирландии уходим на перерыв. 
  • 45'
    Каллум Робинсон в очередной раз взял игру на себя, дошёл до штрафной площади, пустился в дриблинг и мяча лишился. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 44'
    Дэрил Хорган подключился к атаке левым флангом, перешёл центр поля, а потом выполнил слишком сильную передачу вперёд - за лицевую линию ушёл мяч. 
  • Угловой
    43'
    Озобич заработал корнер на левом фланге. Махмудов выполнил подачу в район ближней штанги, откуда мяч был выбит ирландцами. 
  • 42'
    Снова Медведев выступает в роли ассистента, выполняя подачу в центр штрафной площади, но и в этот раз находит голову соперника, а точнее Даффи. 
  • 41'
    Максим Медведев выполняет проникающую передачу в штрафную площадку, которую прерывает Джон Каллен. 
  • 2 гола - дубль!
    40'
    Гол. 0-2. Робинсон. Каллум принимает мяч перед штрафной площадкой, уходит от Медведева и пробивает в правый нижний угол. 
  • 39'
    Гэвин Базуну надёжно сыграл на выходе, забрав мяч после высокой подачи Турала Байрамова с левого фланга. 
  • 38'
    Ирландцы отбирают игровой снаряд перед своей штрафной площадкой, но не отправляются в атаку, а снова увеличивают количество коротких передач. 
  • 36'
    Команды решили обменяться ошибками в передачах. Сначала Медведев неудачно перевёл мяч на правый фланг, а потом подарил мяч оппонентам и Хендрик.
  • 35'
    В концовке тайма падают скорости. Хозяева продолжают владеть мячом, но уже не так активно идут в атаку. 
  • 34'
    Филип Озобич напоминает о себе. Получает мяч, уходит от нескольких соперников, добирается до штрафной и пробивает выше цели. 
  • Опасный момент
    33'
    Каллум Робинсон встречается с мячом в штрафной площадке и пробивает по воротам с правой - чуть выше перекладины пролетает круглый. 
  • 32'
    Ай-ай-ай. В центре поля хозяева перехватили мяч и устремились в контратаку, которую неточным пасом на правый край штрафной площади завершил Алескеров. 
  • 30'
    Махмудов не сумел обыграть один в один Хендрика на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, добившись права на аут. 
  • Судья
    29'
    Максим Медведев остановил Дэрила Хоргана на правом фланге, после чего футболист сборной Ирландии просил штрафной, но поддержки не нашёл. 
  • 28'
    Эмин Махмудов отобрал мяч на правом фланге, но обострять самостоятельно не стал, а решил сыграть надёжнее, выполнив пас назад. 
  • 27'
    Доэрти подключился к атаке правым флангом и заработал аут. Потом выполнил вбрасывание, но неточно - Кривоцюк сыграл на перехвате. 
  • 26'
    Штрафной в исполнении хозяев не стал проблемой для ирландцев, которые выиграли воздух и выбили мяч подальше от своих владений. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Омобамиделе нарушает правила перед своей штрафной площадкой, откровенно прихватывая руками Эмрели. 
  • 24'
    Филип Озобич смещается с левого фланга в центр и пробивает по воротам, отправляя мяч рядом с правой штангой. 
  • 23'
    Ирландцы ввели мяч в игру ударом от ворот. Зацепились за него и устраивают обмен короткими передачами, пытаясь сбить атакующий порыв оппонента. 
  • 22'
    Азербайджан закрывает Ирландию в штрафной площадке и постепенно усиливает давление. Гости даже не думают о контратаках. 
  • Опасный момент
    21'
    Гусейнов выполняет подачу с правого фланга, Хагверди выигрывает воздух и пробивает головой, отправляя мяч чуть выше перекладины. 
  • 20'
    Угловой в исполнении Азербайджана обошёлся без остроты, гости отбились, а потом выиграли верх и после второй волны атаки. 
  • Угловой
    19'
    Снова Алескеров в центре внимания, на сей раз он простреливает более продуктивно - попадает в соперника и зарабатывает угловой. 
  • 18'
    Каллен возвращается в игру, а тем временем хозяева проводят атаку правым краем - Алескеров добирается до штрафной и простреливает, находя Макклина. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Наш поединок ставится на паузу, так как повреждение получает Джош Каллен и нуждается в медицинском вмешательстве. 
  • 15'
    Джеймс Макклин надёжно действует в обороне на левом фланге, прерывая атаку Азербайджана при помощи выноса мяча за боковую линию. 
  • Офсайд
    14'
    Разыграли хозяева корнер, после чего последовала подача на правый угол вратарской, где добрался до мяча Медведев, забравшись перед этим в офсайд. 
  • Угловой
    13'
    Атака Азербайджана левым флангом привела к назначению углового удара - Шейн Даффи выбил мяч за лицевую линию. 
  • 11'
    Озобич потерял мяч на своей половине поля, ирландцы не стали сразу атаковать, а предпочли неспешно разыграть позиционное наступление. 
  • Опасный момент
    10'
    Намик Алескеров решился на удар с дальней дистанции - в створ попал, но Базуну справился. С общего плана этот выстрел выглядел опасно. 
  • 9'
    Азербайджан переходит на чужую половину поля и затевает затяжную серию коротких передач, которые не позволяют продвигаться к воротам Ирландии. 
  • 8'
    Игра первым номером приносит гостям дивиденды, а теперь посмотрим за реакцией хозяев, которые пока ничего не создали у чужих ворот. 
  • Описание гола
    7'
    Гол. 0-1. Робинсон. Каллум Робинсон получил мяч в штрафной площадке и пробил с левой ноги. Магомедалиев попытался спасти свою команду, но тщетно. 
  • 6'
    Ирландия активнее действует на старте встречи. Сейчас провела атаку правым флангом, которая завершилась безадресным прострелом Робинсона. 
  • Судья
    5'
    Дэрил Хорган оказался на газоне на левом фланге после борьбы с Намиком Алескеровым, но свисток арбитра промолчал. 
  • 4'
    Через центральную зону гости попытались провести атаку, но безуспешно - Адам Айда принял мяч спиной к воротам, а потом выполнил неточный пас назад. 
  • 3'
    Дэрил Хорган прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и пробил с правой ноги - слишком неточно. 
  • 2'
    Хозяева попытались провести первую атаку при помощи длинной передачи, но она оказалась слишком сильной и мяч достался соперникам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! 
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Робинсон Каллум бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Робинсон Каллум бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Baku Olimpiya Stadionu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Азербайджан 0:2 Ирландия онлайн


Прогнозы на матч Азербайджан 0:2 Ирландия

Исход игры
Азербайджан
10.3% (15)
Ничья
28.3% (41)
Ирландия
61.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
0:1 Ирландия
31% (45)
1:1 Ничья
23.4% (34)
1:2 Ирландия
22.8% (33)
2:1 Азербайджан
6.9% (10)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Ирландия
3.4% (5)
2:0 Азербайджан
1.4% (2)
1:0 Азербайджан
1.4% (2)
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