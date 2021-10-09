Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Азербайджан
0:2
Перерыв
Стадион: Бакинский олимпийский стадион
Ирландия
0:1
7' ГолРобинсон Каллум
0:2
39' ГолРобинсон Каллум
10
Эмрели
Махир
19
Озобич
Филип
15
Хорган
Дэрил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эмрели МахирНападающий
-
19 Озобич ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Челик МертЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хачаев МурадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хорган ДэрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Артер ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пэрротт ТройНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
Ход матча
7'
39'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Азербайджан
Ирландия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|3 (1)
|0.5
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робинсон Каллум
|2
|0.33
|Даффи Шейн
|1
|0.17
|Иган Джон
|1
|0.17
|Браун Алан
|1
|0.17
|Коллинз Джеймс II
|1
|0.17
|Лонг Шейн
|0
|0
|Хорган Дэрил
|0
|0
|Макклин Джеймс
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Макграт Джейми
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Махмудов Эмин
|1
|0
|Озобич Филип
|1
|0
|Горбани Али
|1
|0
|Алескеров Намик
|1
|0
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|Хагверди Ходжатолла
|1
|0
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Алан
|2
|0
|Моламби Джейсон
|2
|0
|Стивенс Энда
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Хендрик Джефф
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0
Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Уэльс 0:2 Венгрия - Азербайджан 1:0 Бахрейн - Азербайджан 2:3
Ирландия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0
Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0 Ирландия - Финляндия 0:1 Болгария - Ирландия 1:1 Ирландия - Дания 1:1 Ирландия - Новая Зеландия 3:1 Швейцария - Ирландия 2:0 Грузия - Ирландия 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Сербия
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Ирландия
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Азербайджан 0:2 Ирландия
Исход игры
Азербайджан
10.3% (15)
Ничья
28.3% (41)
Ирландия
61.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
0:1 Ирландия
31% (45)
1:1 Ничья
23.4% (34)
1:2 Ирландия
22.8% (33)
2:1 Азербайджан
6.9% (10)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Ирландия
3.4% (5)
2:0 Азербайджан
1.4% (2)
1:0 Азербайджан
1.4% (2)
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