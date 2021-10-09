Озобич заработал корнер на левом фланге. Махмудов выполнил подачу в район ближней штанги, откуда мяч был выбит ирландцами.

Дэрил Хорган подключился к атаке левым флангом, перешёл центр поля, а потом выполнил слишком сильную передачу вперёд - за лицевую линию ушёл мяч.

Каллум Робинсон в очередной раз взял игру на себя, дошёл до штрафной площади, пустился в дриблинг и мяча лишился.

Завершается первый тайм, при счёте 0-2 в пользу Ирландии уходим на перерыв.

42' Снова Медведев выступает в роли ассистента, выполняя подачу в центр штрафной площади, но и в этот раз находит голову соперника, а точнее Даффи.

41' Максим Медведев выполняет проникающую передачу в штрафную площадку, которую прерывает Джон Каллен.

40' Гол. 0-2. Робинсон. Каллум принимает мяч перед штрафной площадкой, уходит от Медведева и пробивает в правый нижний угол.

39' Гэвин Базуну надёжно сыграл на выходе, забрав мяч после высокой подачи Турала Байрамова с левого фланга.

38' Ирландцы отбирают игровой снаряд перед своей штрафной площадкой, но не отправляются в атаку, а снова увеличивают количество коротких передач.

36' Команды решили обменяться ошибками в передачах. Сначала Медведев неудачно перевёл мяч на правый фланг, а потом подарил мяч оппонентам и Хендрик.

35' В концовке тайма падают скорости. Хозяева продолжают владеть мячом, но уже не так активно идут в атаку.

34' Филип Озобич напоминает о себе. Получает мяч, уходит от нескольких соперников, добирается до штрафной и пробивает выше цели.

33' Каллум Робинсон встречается с мячом в штрафной площадке и пробивает по воротам с правой - чуть выше перекладины пролетает круглый.

32' Ай-ай-ай. В центре поля хозяева перехватили мяч и устремились в контратаку, которую неточным пасом на правый край штрафной площади завершил Алескеров.

30' Махмудов не сумел обыграть один в один Хендрика на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, добившись права на аут.

29' Максим Медведев остановил Дэрила Хоргана на правом фланге, после чего футболист сборной Ирландии просил штрафной, но поддержки не нашёл.

28' Эмин Махмудов отобрал мяч на правом фланге, но обострять самостоятельно не стал, а решил сыграть надёжнее, выполнив пас назад.

27' Доэрти подключился к атаке правым флангом и заработал аут. Потом выполнил вбрасывание, но неточно - Кривоцюк сыграл на перехвате.

26' Штрафной в исполнении хозяев не стал проблемой для ирландцев, которые выиграли воздух и выбили мяч подальше от своих владений.

25' Омобамиделе нарушает правила перед своей штрафной площадкой, откровенно прихватывая руками Эмрели.

24' Филип Озобич смещается с левого фланга в центр и пробивает по воротам, отправляя мяч рядом с правой штангой.

23' Ирландцы ввели мяч в игру ударом от ворот. Зацепились за него и устраивают обмен короткими передачами, пытаясь сбить атакующий порыв оппонента.

22' Азербайджан закрывает Ирландию в штрафной площадке и постепенно усиливает давление. Гости даже не думают о контратаках.

21' Гусейнов выполняет подачу с правого фланга, Хагверди выигрывает воздух и пробивает головой, отправляя мяч чуть выше перекладины.

20' Угловой в исполнении Азербайджана обошёлся без остроты, гости отбились, а потом выиграли верх и после второй волны атаки.

19' Снова Алескеров в центре внимания, на сей раз он простреливает более продуктивно - попадает в соперника и зарабатывает угловой.

18' Каллен возвращается в игру, а тем временем хозяева проводят атаку правым краем - Алескеров добирается до штрафной и простреливает, находя Макклина.

17' Наш поединок ставится на паузу, так как повреждение получает Джош Каллен и нуждается в медицинском вмешательстве.

15' Джеймс Макклин надёжно действует в обороне на левом фланге, прерывая атаку Азербайджана при помощи выноса мяча за боковую линию.

14' Разыграли хозяева корнер, после чего последовала подача на правый угол вратарской, где добрался до мяча Медведев, забравшись перед этим в офсайд.

13' Атака Азербайджана левым флангом привела к назначению углового удара - Шейн Даффи выбил мяч за лицевую линию.

11' Озобич потерял мяч на своей половине поля, ирландцы не стали сразу атаковать, а предпочли неспешно разыграть позиционное наступление.

10' Намик Алескеров решился на удар с дальней дистанции - в створ попал, но Базуну справился. С общего плана этот выстрел выглядел опасно.

9' Азербайджан переходит на чужую половину поля и затевает затяжную серию коротких передач, которые не позволяют продвигаться к воротам Ирландии.

8' Игра первым номером приносит гостям дивиденды, а теперь посмотрим за реакцией хозяев, которые пока ничего не создали у чужих ворот.

7' Гол. 0-1. Робинсон. Каллум Робинсон получил мяч в штрафной площадке и пробил с левой ноги. Магомедалиев попытался спасти свою команду, но тщетно.

6' Ирландия активнее действует на старте встречи. Сейчас провела атаку правым флангом, которая завершилась безадресным прострелом Робинсона.

5' Дэрил Хорган оказался на газоне на левом фланге после борьбы с Намиком Алескеровым, но свисток арбитра промолчал.

4' Через центральную зону гости попытались провести атаку, но безуспешно - Адам Айда принял мяч спиной к воротам, а потом выполнил неточный пас назад.

3' Дэрил Хорган прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и пробил с правой ноги - слишком неточно.

2' Хозяева попытались провести первую атаку при помощи длинной передачи, но она оказалась слишком сильной и мяч достался соперникам.