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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Финляндия
1:2
Перерыв

Стадион:
Украина
0'
0:1
4' Гол
Ярмоленко Андрей
1:1
29' Гол
Пукки Теэму
1:2
34' Гол
Яремчук Роман
37' Желтая карточка
Кривцов Сергей
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
15
Вяйсянен
Лео
22
Райтала
Юкка
14
Лам
Томас
6
Камара
Глен
8
Лод
Робин
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
12
Пятов
Андрей
13
Забарный
Илья
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
2
Соболь
Эдуард
18
Тымчик
Александр
6
Степаненко
Тарас
10
Шапаренко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
9
Яремчук
Роман
15
Цыганков
Виктор
Финляндия
5-3-2
Украина
5-2-3

Ход матча

4'
0:1
Ярмоленко Андрей
(Яремчук Роман)
29'
Пукки Теэму
1:1
34'
1:2
Яремчук Роман
37'
 
Кривцов Сергей

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Финляндия
Украина

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 4 (1) 0.8
Похьянпало Йоэль 1 0.2
Кауко Йони 0 0
Уронен Йере 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 3 0.5
Ярмоленко Андрей 1 0.17
Мораес Жуниор 1 0.17
Шапаренко Николай 1 0.17
Сикан Даниил 1 0.17
Караваев Александр 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 0
Камара Глен 2 0
Араюури Паулус 1 0
Пукки Теэму 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Алхо Николай 1 0
Хямяляйнен Нико 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколенко Виталий 1 1
Зинченко Александр 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Бущан Георгий 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Соболь Эдуард 1 0
Матвиенко Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2
Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1 Ирландия - Финляндия 0:1 Финляндия - Уэльс 0:1 Греция - Финляндия 2:1
Украина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4
Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1 Украина - Казахстан 1:1 Украина - Финляндия 1:1 Франция - Украина 1:1 Германия - Украина 3:1 Польша - Украина 2:0 Украина - Испания 1:0 Украина - Германия 1:2 Франция - Украина 7:1 Испания - Украина 4:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Украина 2:1 Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
3. Босния и Герцеговина Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
4. Финляндия 1:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
5. Казахстан Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Украина 2:1 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Украина 2:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Финляндия 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Украины!
  • 45'
    Догнал мяч у лицевой линии Соболь и в касание прострелил во вратарскую, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 44'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Соболь. Здесь в борьбе с защитником оказался на газоне Яремчук, но судья не стал назначать пенальти. 
  • 43'
    Мог убегать в штрафную Цыганков после заброса от Соболя, но далеко из ворот вышел Градецки и разрядил обстановку. 
  • 42'
    Догнал мяч на фланге Тымчик и тут же подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 41'
    Прорывался к штрафной соперника Камара на скорости по центру и пробил по воротам, но угодил в спину Степаненко.
  • 40'
    Убегал в контратаку по флангу Цыганков, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но мяч прошел выше перекладины. 
  • 39'
    Со штрафного Лод навесил на дальнюю штангу, куда забегал Вяйсянен, но на выходе Пятов забрал мяч в свои руки.
  • Желтая карточка
    38'
    Перед своей штрафной Кривцов уложил на газон Пукки в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 37'
    Дальний заброс Степаненко исполнил в штрафную на Яремчука, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками. 
  • 36'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Шапаренко и вынудил нарушить правила Лода. Обошлось пока без карточки.
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Роман Яремчук! Красивый пас с фланга вырезал Ярмоленко в штрафную на Тымчика, который прострелил вдоль ворот на Циганкова, но тот в касание продлил на Яремчука. Форвард остановил мяч и вторым касанием отправил снаряд точно над голкипером в сетку.
  • 34'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Яремчук и сбросил на Ярмоленко, но тот не смог обработать сферу и выпустил ее в аут.
  • 33'
    Теперь уже долго катают мяч в центре поля украинцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону. 
  • 32'
    В верховой борьбе в центре поля Лам получил по затылку от Степаненко. Штрафной удар исполнять будут финны.
  • 31'
    Забрасывал Соболь по флангу на ход Яремчуку, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Описание гола
    29'
    ГОЛ! 1-1! Теэму Пукки! сумели сравнять счет хозяева. После навеса с углового пробил головой на ближней штанге Похьянпало. Каким-то чудом успел сложиться Пятов и отбил перед собой, но дальше Матвиенко в попытке выбить мяч угодил в ногу Пукки, от которой сфера залетела в сетку. 
  • 28'
    Протащил мяч к штрафной соперника Яремчук и пяткой отдал назад на Ярмоленко, который пробил по воротам, но угодил в защитника. 
  • 27'
    Накрутил соперника на фланге Ярмоленко и прострелил низом в штрафную, но Градецки на выходе забрал мяч в руки.
  • 26'
    В центре поля получил по ногам Шапаренко от Лода. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил со стороны финнов. 
  • 25'
    С дальней дистанции решил проверить свою "пушку" Степаненко, но мяч свалился с ноги и прошел выше перекладины. 
  • 24'
    Догнал Тымчик мяч на фланге и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Цыганкову не позволил Лод в подкате.
  • 23'
    С углового навесил на ближнюю штангу Цыганков, но здесь Тойвио спокойно вынес сферу в центр поля.
  • 22'
    Протащил мяч по флагу Ярмоленко и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 21'
    Снова убегал по левому флангу Цыганков и прострелил в центр на Яремчука, но тому пробить по воротам не позволил Вяйсянен.
  • 20'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Шапаренко на Яремчука, но того от мяча оттеснил корпусом Тойвио.
  • 19'
    Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля, но без особой остроты у ворот.
  • 17'
    Дальний заброс исполнял Лод в штрафную на Пукки, но тот в борьбе с защитником так и не смог пробить по воротам.
  • 16'
    Цыганков убежал по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Яремчук в подкате не дотянулся до мяча.
  • 15'
    Со штрафного навесил Алхо на дальнюю штангу, куда забегал Похьянпало, но нарушил он правила в борьбе против Кривцова.
  • 14'
    На своей половине поля Соболь заехал сзади по ногам Камара. Судья пожалел нарушителя и не стал показывать карточку.
  • 13'
    Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Камара, но вышел за пределы штрафной Пятов и разрядил обстановку. 
  • 12'
    С фланга Алхо вырезал в штрафную на ход Пукки, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Пятова.
  • 11'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Яремчук и сбросил под удар Шапаренко, но выстрел последнего оказался немного неточным.
  • 10'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Лам и пробил с лету, но мяч от спины защитников отправился за боковую линию.
  • Угловой
    9'
    Снова оказался Похьянпало в штрафной соперника с мячом и пробил с разворота, но Заабарный в подкате перевел на угловой.
  • 8'
    Проникающий пас Лод исполнял в штрафную на Похьянпало, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 7'
    Дальний заброс исполнял Камара в штрафную соперника на Пукки, но тому добраться до мяча не позволил Кривцов.
  • 6'
    С правого фланга навесил в штрафную соперника Тымчик, но никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Андрей Ярмоленко! Подхватил мяч на фланге Ярмоленко, сместился в центр, обыграл соперника и красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальний нижний угол, не оставив шансов Градецки.
  • 4'
    Убежал в контратаку по флангу Яремчук и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.
  • Опасный момент
    3'
    Прорвался к штрафной соперника Пукки и пробил по воротам. От ноги защитника мяч полетел к Лоду, который пробил в касание, но потащил Пятов.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кривцов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Пукки Теэму бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Финляндия 1:2 Украина онлайн


Прогнозы на матч Финляндия 1:2 Украина

Исход игры
Финляндия
12.6% (22)
Ничья
29.9% (52)
Украина
57.5% (100)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:2 Украина
27% (47)
1:1 Ничья
21.8% (38)
0:1 Украина
13.2% (23)
2:1 Финляндия
5.7% (10)
1:0 Финляндия
3.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (5)
1:3 Украина
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.9% (5)
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