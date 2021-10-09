Догнал мяч на фланге Тымчик и тут же подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Мог убегать в штрафную Цыганков после заброса от Соболя, но далеко из ворот вышел Градецки и разрядил обстановку.

С левого фланга навесил в центр штрафной Соболь. Здесь в борьбе с защитником оказался на газоне Яремчук, но судья не стал назначать пенальти.

Догнал мяч у лицевой линии Соболь и в касание прострелил во вратарскую, но здесь до удара дело так и не дошло.

Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Украины!

41' Прорывался к штрафной соперника Камара на скорости по центру и пробил по воротам, но угодил в спину Степаненко.

40' Убегал в контратаку по флангу Цыганков, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но мяч прошел выше перекладины.

39' Со штрафного Лод навесил на дальнюю штангу, куда забегал Вяйсянен, но на выходе Пятов забрал мяч в свои руки.

38' Перед своей штрафной Кривцов уложил на газон Пукки в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

37' Дальний заброс Степаненко исполнил в штрафную на Яремчука, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

36' Грамотно подставился на чужой половине поля Шапаренко и вынудил нарушить правила Лода. Обошлось пока без карточки.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Роман Яремчук! Красивый пас с фланга вырезал Ярмоленко в штрафную на Тымчика, который прострелил вдоль ворот на Циганкова, но тот в касание продлил на Яремчука. Форвард остановил мяч и вторым касанием отправил снаряд точно над голкипером в сетку.

34' Зацепился за мяч на чужой половине поля Яремчук и сбросил на Ярмоленко, но тот не смог обработать сферу и выпустил ее в аут.

33' Теперь уже долго катают мяч в центре поля украинцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

32' В верховой борьбе в центре поля Лам получил по затылку от Степаненко. Штрафной удар исполнять будут финны.

31' Забрасывал Соболь по флангу на ход Яремчуку, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

29' ГОЛ! 1-1! Теэму Пукки! сумели сравнять счет хозяева. После навеса с углового пробил головой на ближней штанге Похьянпало. Каким-то чудом успел сложиться Пятов и отбил перед собой, но дальше Матвиенко в попытке выбить мяч угодил в ногу Пукки, от которой сфера залетела в сетку.

28' Протащил мяч к штрафной соперника Яремчук и пяткой отдал назад на Ярмоленко, который пробил по воротам, но угодил в защитника.

27' Накрутил соперника на фланге Ярмоленко и прострелил низом в штрафную, но Градецки на выходе забрал мяч в руки.

26' В центре поля получил по ногам Шапаренко от Лода. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил со стороны финнов.

25' С дальней дистанции решил проверить свою "пушку" Степаненко, но мяч свалился с ноги и прошел выше перекладины.

24' Догнал Тымчик мяч на фланге и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Цыганкову не позволил Лод в подкате.

23' С углового навесил на ближнюю штангу Цыганков, но здесь Тойвио спокойно вынес сферу в центр поля.

22' Протащил мяч по флагу Ярмоленко и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

21' Снова убегал по левому флангу Цыганков и прострелил в центр на Яремчука, но тому пробить по воротам не позволил Вяйсянен.

20' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Шапаренко на Яремчука, но того от мяча оттеснил корпусом Тойвио.

19' Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля, но без особой остроты у ворот.

17' Дальний заброс исполнял Лод в штрафную на Пукки, но тот в борьбе с защитником так и не смог пробить по воротам.

16' Цыганков убежал по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Яремчук в подкате не дотянулся до мяча.

15' Со штрафного навесил Алхо на дальнюю штангу, куда забегал Похьянпало, но нарушил он правила в борьбе против Кривцова.

14' На своей половине поля Соболь заехал сзади по ногам Камара. Судья пожалел нарушителя и не стал показывать карточку.

13' Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Камара, но вышел за пределы штрафной Пятов и разрядил обстановку.

12' С фланга Алхо вырезал в штрафную на ход Пукки, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Пятова.

11' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Яремчук и сбросил под удар Шапаренко, но выстрел последнего оказался немного неточным.

10' Выиграл подбор у штрафной соперника Лам и пробил с лету, но мяч от спины защитников отправился за боковую линию.

9' Снова оказался Похьянпало в штрафной соперника с мячом и пробил с разворота, но Заабарный в подкате перевел на угловой.

8' Проникающий пас Лод исполнял в штрафную на Похьянпало, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

7' Дальний заброс исполнял Камара в штрафную соперника на Пукки, но тому добраться до мяча не позволил Кривцов.

6' С правого фланга навесил в штрафную соперника Тымчик, но никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Андрей Ярмоленко! Подхватил мяч на фланге Ярмоленко, сместился в центр, обыграл соперника и красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальний нижний угол, не оставив шансов Градецки.

4' Убежал в контратаку по флангу Яремчук и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.

3' Прорвался к штрафной соперника Пукки и пробил по воротам. От ноги защитника мяч полетел к Лоду, который пробил в касание, но потащил Пятов.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.