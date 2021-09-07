Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Финляндия
Позже
Стадион: Олимпиаштадион
Украина
История личных встреч
Финляндия
Украина
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|3 (1)
|0.75
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.25
|Кауко Йони
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|2
|0.4
|Мораес Жуниор
|1
|0.2
|Шапаренко Николай
|1
|0.2
|Сикан Даниил
|1
|0.2
|Караваев Александр
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Камара Глен
|2
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколенко Виталий
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Соболь Эдуард
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2
Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1 Ирландия - Финляндия 0:1 Финляндия - Уэльс 0:1 Греция - Финляндия 2:1
Украина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4
Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1 Украина - Казахстан 1:1 Украина - Финляндия 1:1 Франция - Украина 1:1 Германия - Украина 3:1 Польша - Украина 2:0 Украина - Испания 1:0 Украина - Германия 1:2 Франция - Украина 7:1 Испания - Украина 4:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Финляндия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|3.
|Украина
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|6 - 6
|5
|4.
|Казахстан
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Финляндия - Украина
Исход игры
Финляндия
10% (4)
Ничья
35% (14)
Украина
55% (22)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
1:2 Украина
37.5% (15)
1:1 Ничья
25% (10)
0:1 Украина
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
0:0 Ничья
5% (2)
1:0 Финляндия
5% (2)
1:3 Украина
5% (2)
2:1 Финляндия
5% (2)
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