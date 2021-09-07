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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Финляндия
 
Позже

Стадион:
Украина

История личных встреч

Финляндия
Украина

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 3 (1) 0.75
Похьянпало Йоэль 1 0.25
Кауко Йони 0 0
Уронен Йере 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 2 0.4
Мораес Жуниор 1 0.2
Шапаренко Николай 1 0.2
Сикан Даниил 1 0.2
Караваев Александр 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 0
Камара Глен 2 0
Араюури Паулус 1 0
Пукки Теэму 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Алхо Николай 1 0
Хямяляйнен Нико 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколенко Виталий 1 1
Зинченко Александр 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Бущан Георгий 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Соболь Эдуард 1 0
Матвиенко Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2
Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1 Ирландия - Финляндия 0:1 Финляндия - Уэльс 0:1 Греция - Финляндия 2:1
Украина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4
Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1 Украина - Казахстан 1:1 Украина - Финляндия 1:1 Франция - Украина 1:1 Германия - Украина 3:1 Польша - Украина 2:0 Украина - Испания 1:0 Украина - Германия 1:2 Франция - Украина 7:1 Испания - Украина 4:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Финляндия Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
3. Украина Заявка 5 0 5 0 6 - 6 5
4. Казахстан Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
5. Босния и Герцеговина Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Финляндия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 40
    Финляндия 10% (4)
    X 35% (14)
    Украина 55% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Украина
    3.64
    3.34
    2.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Финляндия - Украина онлайн


    Прогнозы на матч Финляндия - Украина

    Исход игры
    Финляндия
    10% (4)
    Ничья
    35% (14)
    Украина
    55% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Украина
    37.5% (15)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    0:1 Украина
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    0:0 Ничья
    5% (2)
    1:0 Финляндия
    5% (2)
    1:3 Украина
    5% (2)
    2:1 Финляндия
    5% (2)
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