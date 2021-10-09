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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Люксембург
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Сербия
0'
1' Желтая карточка
Баррейро Леандро
13'
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
2
Шано
Максим
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
9
Синани
Данел
16
Баррейро
Леандро
21
Тилль
Себастьян
15
Тилль
Оливье
11
Yvandro
Borges
Sanches
14
Девилль
Морис
12
Райкович
Предраг
4
Велькович
Милош
5
Настасич
Матия
2
Павлович
Страхиня
21
Джуричич
Филип
20
Милинкович-Савич
Сергей
8
Гудель
Неманья
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
18
Влахович
Душан
9
Митрович
Александр
Люксембург
4-4-2
Сербия
3-4-1-2

Ход матча

1'
Баррейро Леандро
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Люксембург
Сербия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
Е2
3:2
Е2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 3 (1) 0.75
Пинту Мика 1 0.25
Тилль Оливье 1 0.25
Синани Данел 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александр 7 1.4
Костич Филип 1 0.2
Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
Влахович Душан 1 0.2
Миленкович Никола 1 0.2
Тадич Душан 0 0
Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 1
Родригес Жерсон 1 1
Мартинс Кристофер 2 0
Жанс Лоран 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Тилль Оливье 1 0
Синани Данел 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 0 1
Тадич Душан 1 0
Джуричич Филип 1 0
Гудель Неманья 1 0
Спайич Урош 1 0
Митрович Александр 1 0
Максимович Неманья 1 0
Радоньич Неманья 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
100%
1
13%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1
Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2 Сербия - Люксембург 3:2 Дания - Люксембург 4:0 Португалия - Люксембург 3:0
Сербия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0
Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2 Сербия - Турция 0:0 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сербия - Украина 2:2 Сербия - Люксембург 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Сербия 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
3. Люксембург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Люксембург 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Баррейро Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Люксембург 0% (0)
X 3.5% (5)
Сербия 96.5% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Сербия
9.70
5.50
1.37
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Люксембург 0:0 Сербия онлайн


Прогнозы на матч Люксембург 0:0 Сербия

Исход игры
Люксембург
0% (0)
Ничья
3.5% (5)
Сербия
96.5% (137)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (82)
Меньше
40.15% (55)
Обе команды забьют
Да
51.09% (70)
Нет
48.91% (67)
Популярный счёт
1:2 Сербия
33.8% (48)
0:2 Сербия
28.2% (40)
1:3 Сербия
12.7% (18)
0:3 Сербия
8.5% (12)
0:1 Сербия
7.7% (11)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:4 Сербия
2.1% (3)
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