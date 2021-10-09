Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Люксембург
0:1
Конец матча
Стадион: Stade de Luxembourg
Сербия
1' Желтая карточкаБаррейро Леандро
22' Желтая карточкаПавлович Страхиня
45' Желтая карточкаКарлсон Дирк
45' Желтая карточкаДжуричич Филип
0:1
68' ГолВлахович Душан
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
15
Тилль
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Свилар МилеВратарь
- Защитник
-
15 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Груйич МаркоПолузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
Ход матча
45'
45'
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Люксембург
Сербия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.6
|Пинту Мика
|1
|0.2
|Тилль Оливье
|1
|0.2
|Синани Данел
|0
|0
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александр
|7
|1.17
|Влахович Душан
|2
|0.33
|Костич Филип
|1
|0.17
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.17
|Миленкович Никола
|1
|0.17
|Тадич Душан
|0
|0
|Радоньич Неманья
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|1
|Родригес Жерсон
|1
|1
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Жанс Лоран
|1
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Карлсон Дирк
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|2
|0
|Миленкович Никола
|0
|1
|Тадич Душан
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Спайич Урош
|1
|0
|Митрович Александр
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
100%
1
13%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1
Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2 Сербия - Люксембург 3:2 Дания - Люксембург 4:0 Португалия - Люксембург 3:0
Сербия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0
Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2 Сербия - Турция 0:0 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сербия - Украина 2:2 Сербия - Люксембург 3:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Люксембург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Сербия
Исход игры
Люксембург
0% (0)
Ничья
3.5% (5)
Сербия
96.5% (137)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (82)
Меньше
40.15% (55)
Обе команды забьют
Да
51.09% (70)
Нет
48.91% (67)
Популярный счёт
1:2 Сербия
33.8% (48)
0:2 Сербия
28.2% (40)
1:3 Сербия
12.7% (18)
0:3 Сербия
8.5% (12)
0:1 Сербия
7.7% (11)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:4 Сербия
2.1% (3)
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