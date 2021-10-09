Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
19
Гечев
Михаил
11
Гынсарь
Раду
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
19 Гечев МихаилПолузащитник
-
11 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пунтус АртёмНападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
История личных встреч
Молдова
Дания
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милинчану Николай
|1
|0.17
|Карп Кэтэлин
|1
|0.17
|Николаеску Йон
|1
|0.17
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Сков Андреас
|3
|0.5
|Дамсгор Миккель
|2
|0.33
|Винд Жонас
|2
|0.33
|Меле Йоаким
|2
|0.33
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.33
|Васс Даниэль
|1
|0.17
|Делани Томас
|1
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.17
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.17
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.17
|Йенсен Матиас
|1
|0.17
|Кьяер Симон
|1
|0.17
|Корнелиус Андреас
|1
|0.17
|Поульсен Юссуф
|1
|0.17
|Сков Роберт
|1
|0.17
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.17
|Бойлесен Николай
|0
|0
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армаш Игорь
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Николаеску Йон
|0
|1
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|Белоусов Александр
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
15
0 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
20%
76-90
Пропущено
11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
3
22
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
33%
3
14%
1-15
1
33%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
33%
4
18%
76-90
Пропущено
18
0
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0
Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0 Молдова - Исландия 1:2 Франция - Молдова 2:1 Молдова - Албания 0:4
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1
Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1 Исландия - Дания 0:3 Дания - Фарерские острова 4:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Сербия
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Люксембург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|4.
|Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Швеция
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Греция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Косово
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Швейцария
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Северная Ирландия
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Болгария
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|5.
|Литва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Украина
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|3.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Финляндия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|5.
|Казахстан
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|Чехия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Эстония
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 0
|19
|2.
|Шотландия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Израиль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 14
|10
|4.
|Австрия
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|6.
|Молдова
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 18
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 6
|16
|2.
|Норвегия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Турция
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 14
|12
|4.
|Черногория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 28
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Мальта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 11
|4
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Польша
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|20 - 8
|14
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 25
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Армения
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|4.
|Румыния
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Исландия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Швейцария
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Литва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Болгария
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|5.
|Северная Ирландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Дания
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|5.
|Австрия
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|6.
|Молдова
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Люксембург
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Греция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Швеция
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Косово
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Швейцария
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Северная Ирландия
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Болгария
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|5.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Уэльс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|4.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|3.
|Австрия
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|4.
|Шотландия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|3.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Турция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|5.
|Мальта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|6.
|Кипр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|2.
|Албания
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Польша
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|11 - 6
|4
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|Армения
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 7
|5
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Молдова 0:0 Дания
Исход игры
Молдова
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Дания
99.3% (147)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (88)
Меньше
35.29% (48)
Обе команды забьют
Да
14.71% (20)
Нет
85.29% (116)
Популярный счёт
0:3 Дания
35.1% (52)
0:2 Дания
28.4% (42)
0:4 Дания
7.4% (11)
1:2 Дания
7.4% (11)
0:1 Дания
4.1% (6)
1:3 Дания
4.1% (6)
0:5 Дания
3.4% (5)
1:4 Дания
2% (3)
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