  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Молдова
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Дания
0' 12'
23
Аврам
Кристиан
15
Жардан
Ион
5
Посмак
Вячеслав
4
Армаш
Игорь
14
Марандич
Денис
22
Раца
Вадим
19
Гечев
Михаил
11
Гынсарь
Раду
7
Ионице
Артур
16
Йосипой
Мариус
9
Николаеску
Йон
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
15
Норгор
Кристиан
8
Делани
Томас
11
Ольсен
Сков
Андреас
20
Поульсен
Юссуф
14
Дамсгор
Миккель
Молдова
4-1-4-1
Дания
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

История личных встреч

Молдова
Дания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милинчану Николай 1 0.17
Карп Кэтэлин 1 0.17
Николаеску Йон 1 0.17
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Сков Андреас 3 0.5
Дамсгор Миккель 2 0.33
Винд Жонас 2 0.33
Меле Йоаким 2 0.33
Дольберг Каспер 2 (1) 0.33
Васс Даниэль 1 0.17
Делани Томас 1 0.17
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.17
Брайтвайт Мартин 1 0.17
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.17
Йенсен Матиас 1 0.17
Кьяер Симон 1 0.17
Корнелиус Андреас 1 0.17
Поульсен Юссуф 1 0.17
Сков Роберт 1 0.17
Ингвартсен Маркус 1 0.17
Бойлесен Николай 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армаш Игорь 2 0
Ионице Артур 2 0
Раца Вадим 2 0
Карп Кэтэлин 2 0
Рябчук Олег 2 0
Николаеску Йон 0 1
Кожокарь Андрей 1 0
Посмак Вячеслав 1 0
Белоусов Александр 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Винд Жонас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
15
0 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
20%
76-90

Пропущено

11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

3
22
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
33%
3
14%
1-15
1
33%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
33%
4
18%
76-90

Пропущено

18
0
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0
Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0 Молдова - Исландия 1:2 Франция - Молдова 2:1 Молдова - Албания 0:4
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1
Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1 Исландия - Дания 0:3 Дания - Фарерские острова 4:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Сербия 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
3. Люксембург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Швеция Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Греция Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Косово Заявка 6 1 1 4 3 - 12 4
5. Грузия Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
3. Северная Ирландия 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 3 6
4. Болгария Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
5. Литва Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Украина Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
3. Босния и Герцеговина Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
4. Финляндия Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
5. Казахстан Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
3. Чехия Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Эстония Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
5. Беларусь Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 7 6 1 0 22 - 0 19
2. Шотландия Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Израиль Заявка 7 3 1 3 16 - 14 10
4. Австрия 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
6. Молдова 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 18 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 7 5 1 1 23 - 6 16
2. Норвегия Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Турция Заявка 7 3 3 1 17 - 14 12
4. Черногория Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
5. Латвия Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
6. Гибралтар Заявка 7 0 0 7 3 - 28 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 5 1 1 11 - 1 16
2. РОССИЯ Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Словения Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
4. Словакия Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Мальта Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
6. Кипр Заявка 7 1 1 5 1 - 11 4

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Польша 1:0 Заявка 7 4 2 1 20 - 8 14
3. Албания 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Венгрия 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Андорра 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 7 0 0 7 1 - 25 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
5. Грузия Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Литва Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Болгария Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
5. Северная Ирландия 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 3 1 0 2 6 - 11 3
5. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Дания 0:0 Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Фарерские острова 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
5. Австрия 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
6. Молдова 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 5 4
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Англия 0:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
5. Андорра 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Люксембург 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Северная Ирландия 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Финляндия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
3. Австрия 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
4. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Черногория Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словакия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5. Мальта Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
2. Албания 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Венгрия 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша 1:0 Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Дамсгор сделал пас направо к воротам, но партнёры не откликнулись.
  • Фол, нарушение
    12'
    Гынсарь на чужой половине поля сбил Меле.
  • 11'
    Васс справа сделал заброс к воротам. Посмак выбил мяч головой из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    10'
    Раца в центре поля сбил Ольсена.
  • 9'
    Прострел Ольсена справа к воротам не дошёл до Поульсена.
  • 8'
    Датчане активнее начали встречу, проводя на чужой половине поля много времени. А вот ударов пока нет вовсе.
  • Фол, нарушение
    7'
    Дамсгор на чужой половине поля нарушил правила в борьбе с Гечевым.
  • Угловой
    6'
    Раца от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где молдаванам не удалось выиграть борьбу вверху.
  • 5'
    Гечев прошёл вперёд по правому флангу и заработал первый угловой удар в матче.
  • Офсайд
    4'
    Васс на правом фланге забежал в офсайд.
  • 3'
    Делани исполнил перевод направо на Ольсена, у которого подача с фланга получилась слишком высокой.
  • 2'
    Сборная Молдовы играет в синей форме, сборная Дании - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Зимбру"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Молдова 0:0 Дания онлайн


Прогнозы на матч Молдова 0:0 Дания

Исход игры
Молдова
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Дания
99.3% (147)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (88)
Меньше
35.29% (48)
Обе команды забьют
Да
14.71% (20)
Нет
85.29% (116)
Популярный счёт
0:3 Дания
35.1% (52)
0:2 Дания
28.4% (42)
0:4 Дания
7.4% (11)
1:2 Дания
7.4% (11)
0:1 Дания
4.1% (6)
1:3 Дания
4.1% (6)
0:5 Дания
3.4% (5)
1:4 Дания
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 