Прострел Ольсена справа к воротам не дошёл до Поульсена.

Васс справа сделал заброс к воротам. Посмак выбил мяч головой из штрафной площади.

Дамсгор сделал пас направо к воротам, но партнёры не откликнулись.

8' Датчане активнее начали встречу, проводя на чужой половине поля много времени. А вот ударов пока нет вовсе.

7' Дамсгор на чужой половине поля нарушил правила в борьбе с Гечевым.

6' Раца от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где молдаванам не удалось выиграть борьбу вверху.

5' Гечев прошёл вперёд по правому флангу и заработал первый угловой удар в матче.

4' Васс на правом фланге забежал в офсайд.

3' Делани исполнил перевод направо на Ольсена, у которого подача с фланга получилась слишком высокой.

2' Сборная Молдовы играет в синей форме, сборная Дании - в красно-белой.