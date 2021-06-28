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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Молдова
 
Позже

Стадион:
Дания

История личных встреч

Молдова
Дания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милинчану Николай 1 0.17
Карп Кэтэлин 1 0.17
Николаеску Йон 1 0.17
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Сков Андреас 3 0.5
Дамсгор Миккель 2 0.33
Винд Жонас 2 0.33
Меле Йоаким 2 0.33
Дольберг Каспер 2 (1) 0.33
Васс Даниэль 1 0.17
Делани Томас 1 0.17
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.17
Брайтвайт Мартин 1 0.17
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.17
Йенсен Матиас 1 0.17
Кьяер Симон 1 0.17
Корнелиус Андреас 1 0.17
Поульсен Юссуф 1 0.17
Сков Роберт 1 0.17
Ингвартсен Маркус 1 0.17
Бойлесен Николай 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армаш Игорь 2 0
Ионице Артур 2 0
Раца Вадим 2 0
Карп Кэтэлин 2 0
Рябчук Олег 2 0
Николаеску Йон 0 1
Кожокарь Андрей 1 0
Посмак Вячеслав 1 0
Белоусов Александр 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Винд Жонас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
15
0 В 1-ом тайме 10
1 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
20%
76-90

Пропущено

11
0
6 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

3
22
2 В 1-ом тайме 11
1 Во 2-ом тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
33%
3
14%
1-15
1
33%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
33%
4
18%
76-90

Пропущено

18
0
8 В 1-ом тайме 0
10 Во 2-ом тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0
Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0 Молдова - Исландия 1:2 Франция - Молдова 2:1 Молдова - Албания 0:4
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1
Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1 Исландия - Дания 0:3 Дания - Фарерские острова 4:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 6 6 0 0 22 - 0 18
2. Шотландия Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Израиль Заявка 6 3 1 2 14 - 11 10
4. Австрия Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5. Фарерские острова Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
6. Молдова Заявка 6 0 1 5 3 - 18 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
2. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Молдова 0% (0)
    X 0% (0)
    Дания 100% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Дания
    35.46
    9.60
    1.13
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Молдова - Дания онлайн


    Прогнозы на матч Молдова - Дания

    Исход игры
    Молдова
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Дания
    100% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    20.59% (7)
    Нет
    79.41% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Дания
    34.3% (12)
    0:3 Дания
    28.6% (10)
    1:3 Дания
    8.6% (3)
    0:4 Дания
    8.6% (3)
    0:1 Дания
    5.7% (2)
    1:4 Дания
    5.7% (2)
    1:2 Дания
    5.7% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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