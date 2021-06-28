Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
История личных встреч
Молдова
Дания
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милинчану Николай
|1
|0.17
|Карп Кэтэлин
|1
|0.17
|Николаеску Йон
|1
|0.17
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Сков Андреас
|3
|0.5
|Дамсгор Миккель
|2
|0.33
|Винд Жонас
|2
|0.33
|Меле Йоаким
|2
|0.33
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.33
|Васс Даниэль
|1
|0.17
|Делани Томас
|1
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.17
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.17
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.17
|Йенсен Матиас
|1
|0.17
|Кьяер Симон
|1
|0.17
|Корнелиус Андреас
|1
|0.17
|Поульсен Юссуф
|1
|0.17
|Сков Роберт
|1
|0.17
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.17
|Бойлесен Николай
|0
|0
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армаш Игорь
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Николаеску Йон
|0
|1
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|Белоусов Александр
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
15
0 В 1-ом тайме 10
1 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
20%
76-90
Пропущено
11
0
6 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
3
22
2 В 1-ом тайме 11
1 Во 2-ом тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
33%
3
14%
1-15
1
33%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
33%
4
18%
76-90
Пропущено
18
0
8 В 1-ом тайме 0
10 Во 2-ом тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0
Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0 Молдова - Исландия 1:2 Франция - Молдова 2:1 Молдова - Албания 0:4
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1
Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1 Исландия - Дания 0:3 Дания - Фарерские острова 4:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 0
|18
|2.
|Шотландия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Израиль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 18
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Молдова - Дания
Исход игры
Молдова
0% (0)
Ничья
0% (0)
Дания
100% (35)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
20.59% (7)
Нет
79.41% (27)
Популярный счёт
0:2 Дания
34.3% (12)
0:3 Дания
28.6% (10)
1:3 Дания
8.6% (3)
0:4 Дания
8.6% (3)
0:1 Дания
5.7% (2)
1:4 Дания
5.7% (2)
1:2 Дания
5.7% (2)
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