Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Польша
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Национальный стадион (Варшава)
Сан-Марино
1:0
10' ГолСвидерски Кароль
14
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Букса АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ченсони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хирш АдольфоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Варрелла Франко
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
82 Владение мячом, % 18
Владение мячом
История личных встреч
Польша
Сан-Марино
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6
|0.86
|Букса Адам
|4
|0.57
|Линетти Кароль
|2
|0.29
|Свидерски Кароль
|2
|0.29
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.14
|Шимански Дамиан
|1
|0.14
|Юзвяк Камиль
|1
|0.14
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.14
|Модер Якуб
|1
|0.14
|Гросицки Камил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Хелик Михал
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Залевский Никола
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанни Никола
|1
|0.14
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глик Камил
|1
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Хелик Михал
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|Лунадей Лоренцо
|2
|0
|Муларони Марчелло
|2
|0
|Симончини Давиде
|1
|0
|Хирш Адольфо
|1
|0
|Томассини Фабио
|1
|0
|Нанни Никола
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Томассини Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
19
1
7 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
1
100%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
8
24
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
3
13%
1-15
2
25%
5
21%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
1
13%
5
21%
61-75
2
25%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2
Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Голландия - Польша 1:0 Польша - Словения 3:2
Сан-Марино
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0
Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Сан-Марино - Латвия 0:3 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Словения - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Атлетико Фрегене - Сан-Марино 0:4 Сан-Марино - Санджустезе 1:0 Real Giulianova - Сан-Марино 1:1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Польша
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|20 - 8
|14
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 25
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Польша 1:0 Сан-Марино
Исход игры
Польша
100% (140)
Ничья
0% (0)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
93.38% (127)
Меньше
6.62% (9)
Обе команды забьют
Да
4.41% (6)
Нет
95.59% (130)
Популярный счёт
5:0 Польша
27.9% (39)
3:0 Польша
20.7% (29)
4:0 Польша
17.1% (24)
6:0 Польша
15% (21)
2:0 Польша
5% (7)
7:0 Польша
2.9% (4)
2:1 Польша
2.1% (3)
8:0 Польша
2.1% (3)
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