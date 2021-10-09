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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Польша
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сан-Марино
0'
1:0
10' Гол
Свидерски Кароль
12'
22
Фабьянски
Лукаш
2
Гумни
Роберт
4
Кедзёра
Томаш
6
Хелик
Михал
13
Плахета
Пшемыслав
19
Франковски
Пшемыслав
14
Клих
Матеуш
8
Линетти
Кароль
17
Козловски
Кацпер
11
Свидерски
Кароль
9
Левандовски
Роберт
1
Бенедеттини
Элиа
11
Баттистини
Мануэль
15
Симончини
Давиде
5
Бролли
Кристиан
3
Палацци
Мирко
8
Голинуччи
Энрико
19
Ченсони
Лука
17
Голинуччи
Алессандро
16
Муларони
Марчелло
7
Витайоли
Маттео
20
Хирш
Адольфо
Польша
4-4-2
Сан-Марино
4-3-3

Ход матча

10'
Свидерски Кароль
(Плахета Пшемыслав)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

История личных встреч

Польша
Сан-Марино

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:7
ЧМОМ
1:5
ЧМОМ
5:0
ЧМОМ
10:0
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 0.86
Букса Адам 4 0.57
Линетти Кароль 2 0.29
Свидерски Кароль 2 0.29
Крыховяк Гжегож 1 0.14
Шимански Дамиан 1 0.14
Юзвяк Камиль 1 0.14
Пёнтек Кшиштоф 1 0.14
Модер Якуб 1 0.14
Гросицки Камил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Глик Камил 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Милик Аркадиуш 0 0
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Хелик Михал 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Залевский Никола 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанни Никола 1 0.14

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глик Камил 1 0
Крыховяк Гжегож 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Линетти Кароль 1 0
Хелик Михал 1 0
Беднарек Ян 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Мануэль 2 0
Лунадей Лоренцо 2 0
Муларони Марчелло 2 0
Симончини Давиде 1 0
Хирш Адольфо 1 0
Томассини Фабио 1 0
Нанни Никола 1 0
Росси Данте 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Томассини Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

19
1
7 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
1
100%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

8
24
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
3
13%
1-15
2
25%
5
21%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
1
13%
5
21%
61-75
2
25%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2
Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Голландия - Польша 1:0 Польша - Словения 3:2
Сан-Марино
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0
Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Сан-Марино - Латвия 0:3 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Словения - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Атлетико Фрегене - Сан-Марино 0:4 Сан-Марино - Санджустезе 1:0 Real Giulianova - Сан-Марино 1:1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Польша 1:0 Заявка 7 4 2 1 20 - 8 14
3. Албания 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Венгрия 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Андорра 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 7 0 0 7 1 - 25 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Англия 0:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
5. Андорра 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
2. Албания 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Венгрия 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша 1:0 Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Польша 100% (140)
X 0% (0)
Сан-Марино 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Сан-Марино
1.01
7.08
89.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Польша 1:0 Сан-Марино онлайн


Прогнозы на матч Польша 1:0 Сан-Марино

Исход игры
Польша
100% (140)
Ничья
0% (0)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
93.38% (127)
Меньше
6.62% (9)
Обе команды забьют
Да
4.41% (6)
Нет
95.59% (130)
Популярный счёт
5:0 Польша
27.9% (39)
3:0 Польша
20.7% (29)
4:0 Польша
17.1% (24)
6:0 Польша
15% (21)
2:0 Польша
5% (7)
7:0 Польша
2.9% (4)
2:1 Польша
2.1% (3)
8:0 Польша
2.1% (3)
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