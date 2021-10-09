Второй тайм

94' Польша заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Пёнтек Кшиштоф бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

90' Плохо сыграл Симончини Давиде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Модер Якуб из команды Польша делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

89' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Бернарди Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Симончини Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Голинуччи Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Г О О О О Л - Букса Адам забивает с левой ноги!

84' Бернарди Марко пробует нанести удар издали, но Радослав Маецкий держит все под контролем

84' Вратарь парирует удар, который нанес Модер Якуб , и мяч снова в игре

84' Отличные скиллы показывает Модер Якуб , обводя своих соперников

83' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Сан-Марино

82' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Букса Адам из команды Польша сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Filippo Fabbri выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Сан-Марино

80' Линетти Кароль не смог попасть в створ ударом издали

79' Козловски Кацпер из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Filippo Fabbri выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Ох, нехорошо это выглядит. Томассини Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Томассини Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Грандони Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Отличные скиллы показывает Пёнтек Кшиштоф , обводя своих соперников

63' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хорошую попытку сделал Кедзёра Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Плахета Пшемыслав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Линетти Кароль из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Filippo Fabbri предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Палацци Мирко получил травму и заменен. Filippo Fabbri выходит на поле.

52' Палацци Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Г О О О О Л - Кедзёра Томаш первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

50' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хелик Михал нанес удар в каркас ворот!

49' Левандовски Роберт пробил со штрафного прямо в стенку

48' Козловски Кацпер из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.