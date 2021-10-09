  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Австрия
0'
6' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
6' Желтая карточка
Феро Одмар
13'
12
Гестсон
Тейтур
9
Ролантссон
Гилли
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
3
Давидсен
Вильормур
20
Йоэнсен
Рене
6
Ханссон
Халлюр
16
Ванхамар
Гуннар
8
Ольсен
Брандур
19
Йонссон
Видар
14
Эдмундссон
Йоан
13
Бахманн
Даниэль
16
Триммель
Кристофер
6
Ильзанкер
Штефан
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
20
Лаймер
Конрад
10
Гриллич
Флориан
23
Кайнц
Флориан
22
Онисиво
Карим
7
Кара
Эркан
9
Забитцер
Марсель
Фарерские острова
4-5-1
Австрия
4-4-2

Ход матча

6'
Йоэнсен Рене
 
6'
Феро Одмар
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

История личных встреч

Фарерские острова
Австрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
ЧМОМ
0:3
ЧМОМ
6:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Клеминт 1 0.14
Ватнсдаль Хейни 1 0.14
Наттестад Сонни 1 0.14
Ольсен Мейнхард 1 0.14
Эдмундссон Йоан 0 0
Ханссон Халлюр 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.43
Калайджич Саша 3 0.43
Арнаутович Марко 2 0.29
Драгович Александр 1 0.14
Алаба Давид 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Гриллич Флориан 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 3 1
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Гестсон Тейтур 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Ролантссон Гилли 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 3 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Драгович Александр 1 0
Хинтереггер Мартин 1 0
Бахманн Даниэль 1 0
Калайджич Саша 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Фарерские острова - Мальта 1:0 Фарерские острова - Румыния 0:3
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1
Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Австрия - Греция 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Норвегия - Австрия 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 7 6 1 0 22 - 0 19
2. Шотландия Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Израиль Заявка 7 3 1 3 16 - 14 10
4. Австрия 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
6. Молдова 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 18 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Дания 0:0 Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Фарерские острова 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
5. Австрия 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
6. Молдова 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
3. Австрия 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
4. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Феро Одмар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Йоэнсен Рене получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Фарерские острова 0% (0)
X 1.4% (2)
Австрия 98.6% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Австрия
15.58
6.85
1.28
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фарерские острова 0:0 Австрия онлайн


Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Австрия

Исход игры
Фарерские острова
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Австрия
98.6% (136)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
28.68% (39)
Нет
71.32% (97)
Популярный счёт
0:2 Австрия
46.4% (64)
1:2 Австрия
15.9% (22)
0:3 Австрия
14.5% (20)
1:3 Австрия
10.1% (14)
0:1 Австрия
6.5% (9)
0:4 Австрия
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 