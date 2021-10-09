Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Фарерские острова
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Торсволлюр
Австрия
6' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
6' Желтая карточкаФеро Одмар
15
Феро
Одмар
20
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
15 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Любичич ДеянНападающий
-
21 Демир ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
6'
6'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
История личных встреч
Фарерские острова
Австрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Клеминт
|1
|0.14
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0.14
|Наттестад Сонни
|1
|0.14
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.14
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ханссон Халлюр
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.43
|Калайджич Саша
|3
|0.43
|Арнаутович Марко
|2
|0.29
|Драгович Александр
|1
|0.14
|Алаба Давид
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Гриллич Флориан
|0
|0
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|Бахманн Даниэль
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Фарерские острова - Мальта 1:0 Фарерские острова - Румыния 0:3
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1
Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Австрия - Греция 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Норвегия - Австрия 1:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 0
|19
|2.
|Шотландия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Израиль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 14
|10
|4.
|Австрия
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|6.
|Молдова
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 18
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Дания
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|5.
|Австрия
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|6.
|Молдова
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Австрия
Исход игры
Фарерские острова
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Австрия
98.6% (136)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
28.68% (39)
Нет
71.32% (97)
Популярный счёт
0:2 Австрия
46.4% (64)
1:2 Австрия
15.9% (22)
0:3 Австрия
14.5% (20)
1:3 Австрия
10.1% (14)
0:1 Австрия
6.5% (9)
0:4 Австрия
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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