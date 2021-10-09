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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
0:2
Конец матча

Стадион:
Австрия
0'
6' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
6' Желтая карточка
Феро Одмар
0:1
26' Гол
Лаймер Конрад
29' Желтая карточка
Давидсен Вильормур
45' Желтая карточка
Кайнц Флориан
0:2
48' Гол
Забитцер Марсель
90'+3
12
Гестсон
Тейтур
9
Ролантссон
Гилли
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
3
Давидсен
Вильормур
20
Йоэнсен
Рене
6
Ханссон
Халлюр
16
Ванхамар
Гуннар
8
Ольсен
Брандур
19
Йонссон
Видар
14
Эдмундссон
Йоан
13
Бахманн
Даниэль
16
Триммель
Кристофер
6
Ильзанкер
Штефан
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
20
Лаймер
Конрад
10
Гриллич
Флориан
23
Кайнц
Флориан
22
Онисиво
Карим
7
Кара
Эркан
9
Забитцер
Марсель
Фарерские острова
4-5-1
Австрия
4-4-2

Ход матча

6'
Йоэнсен Рене
 
6'
Феро Одмар
 
26'
0:1
Лаймер Конрад
(Кара Эркан)
29'
Давидсен Вильормур
 
45'
 
Кайнц Флориан
48'
0:2
Забитцер Марсель
65'
 
Пош Штефан
Хинтереггер Мартин
67'
Бьярталид Йоаннес
Йоэнсен Рене
 
68'
Ольсен Клеминт
Феро Одмар
 
68'
Агнарссон Мартин
Давидсен Вильормур
 
77'
 
Любичич Деян
Лаймер Конрад
77'
 
Шауб Луис
Онисиво Карим
86'
Фредриксен Джон
Эдмундссон Йоан
 
88'
 
Грегорич Михаэль
Кара Эркан
88'
 
Демир Юсуф
Кайнц Флориан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

История личных встреч

Фарерские острова
Австрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
ЧМОМ
0:3
ЧМОМ
6:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Клеминт 1 0.14
Ватнсдаль Хейни 1 0.14
Наттестад Сонни 1 0.14
Ольсен Мейнхард 1 0.14
Эдмундссон Йоан 0 0
Ханссон Халлюр 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.43
Калайджич Саша 3 0.43
Арнаутович Марко 2 0.29
Драгович Александр 1 0.14
Забитцер Марсель 1 0.14
Лаймер Конрад 1 0.14
Алаба Давид 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Гриллич Флориан 0 0
Кара Эркан 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 3 1
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Феро Одмар 1 0
Гестсон Тейтур 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Ролантссон Гилли 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 3 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Драгович Александр 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Хинтереггер Мартин 1 0
Бахманн Даниэль 1 0
Калайджич Саша 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Фарерские острова - Мальта 1:0 Фарерские острова - Румыния 0:3
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1
Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Австрия - Греция 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Норвегия - Австрия 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 7 7 0 0 26 - 0 21
2. Шотландия Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Израиль Заявка 7 3 1 3 16 - 14 10
4. Австрия Заявка 7 3 1 3 11 - 13 10
5. Фарерские острова Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
6. Молдова Заявка 7 0 1 6 3 - 22 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Австрия Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
3. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
4. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Давидсен Вильормур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лаймер Конрад бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Феро Одмар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Йоэнсен Рене получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Фарерские острова 0% (0)
X 1.4% (2)
Австрия 98.6% (136)
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Где смотреть матч Фарерские острова 0:2 Австрия онлайн


Прогнозы на матч Фарерские острова 0:2 Австрия

Исход игры
Фарерские острова
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Австрия
98.6% (136)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
28.68% (39)
Нет
71.32% (97)
Популярный счёт
0:2 Австрия
46.4% (64)
1:2 Австрия
15.9% (22)
0:3 Австрия
14.5% (20)
1:3 Австрия
10.1% (14)
0:1 Австрия
6.5% (9)
0:4 Австрия
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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