Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Венгрия
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Ференц Пушкаш
Албания
21
Ботка
Эндре
13
Шефер
Андраш
20
Траши
Лоренц
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Богдан АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вечеи БалинтПолузащитник
-
11 Хахн ЯношНападающий
-
17 Варга РоландНападающий
-
19 Шен СаболчНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Манай РейНападающий
-
17 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Венгрия
Албания
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.33
|Шаллаи Роланд
|2
|0.33
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.17
|Фиоло Оттила
|1
|0.17
|Ботка Эндре
|1
|0.17
|Орбан Вилли
|1
|0.17
|Салай Адам
|1
|0.17
|Него Лоик
|1
|0.17
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.17
|Газдаг Даниэль
|1
|0.17
|Лонг Адам II
|0
|0
|Шен Саболч
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|2
|0.33
|Узуни Мюрто
|2
|0.33
|Манай Рей
|2
|0.33
|Леняни Эрмир
|1
|0.17
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.17
|Чикалеши Сокол
|1
|0.17
|Ляци Казим
|1
|0.17
|Роши Одисе
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиоло Оттила
|1
|1
|Орбан Вилли
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Чери Тамаш
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Лонг Адам II
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|4
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Баре Кейди
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|Роши Одисе
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
10
6
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2
Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3 Венгрия - РОССИЯ 2:3 Турция - Венгрия 0:1 Уэльс - Венгрия 2:0
Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1
Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4 Турция - Албания 1:0 Албания - Исландия 4:2
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Польша
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|20 - 8
|14
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 25
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Венгрия 0:0 Албания
Исход игры
Венгрия
81.8% (117)
Ничья
16.1% (23)
Албания
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.63% (67)
Меньше
50.37% (68)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
36.4% (52)
1:0 Венгрия
24.5% (35)
1:1 Ничья
14% (20)
2:0 Венгрия
8.4% (12)
3:1 Венгрия
5.6% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Венгрия
1.4% (2)
1:2 Албания
1.4% (2)
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