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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Венгрия
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Албания
0' 12'
1
Гулачи
Петер
21
Ботка
Эндре
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
5
Надь
Жолт
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
9
Саллой
Даниэль
1
Бериша
Этрит
18
Исмайли
Ардиан
15
Кумбулла
Мараш
6
Джимсити
Берат
4
Хюсай
Эльсейд
7
Баре
Кейди
8
Гьясула
Клаус
20
Траши
Лоренц
11
Узуни
Мюрто
16
Чикалеши
Сокол
9
Цекици
Эндри
Венгрия
3-4-2-1
Албания
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Венгрия
Албания

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ТМС
1:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салаи Адам 2 (2) 0.33
Шаллаи Роланд 2 0.33
Николич Неманья III 1 (1) 0.17
Фиоло Оттила 1 0.17
Ботка Эндре 1 0.17
Орбан Вилли 1 0.17
Салай Адам 1 0.17
Него Лоик 1 0.17
Кляйнхайслер Ласло 1 0.17
Газдаг Даниэль 1 0.17
Лонг Адам II 0 0
Шен Саболч 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 2 0.33
Узуни Мюрто 2 0.33
Манай Рей 2 0.33
Леняни Эрмир 1 0.17
Хюсай Эльсейд 1 0.17
Чикалеши Сокол 1 0.17
Ляци Казим 1 0.17
Роши Одисе 0 0
Баре Кейди 0 0
Весели Фредерик 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиоло Оттила 1 1
Орбан Вилли 2 0
Надь Адам 2 0
Салаи Адам 1 0
Чери Тамаш 1 0
Тамаш Марк 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Ботка Эндре 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Лонг Адам II 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Салаи Аттила 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 4 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Манай Рей 2 0
Баре Кейди 2 0
Абраши Амир 1 0
Мемушай Ледиан 1 0
Роши Одисе 1 0
Джимсити Берат 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Цекици Эндри 1 0
Броя Армандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

10
6
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2
Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3 Венгрия - РОССИЯ 2:3 Турция - Венгрия 0:1 Уэльс - Венгрия 2:0
Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1
Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4 Турция - Албания 1:0 Албания - Исландия 4:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Польша 1:0 Заявка 7 4 2 1 20 - 8 14
3. Албания 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Венгрия 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Андорра 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 7 0 0 7 1 - 25 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Англия 0:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
5. Андорра 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
2. Албания 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Венгрия 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша 1:0 Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Венгрия 81.8% (117)
X 16.1% (23)
Албания 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Албания
2.53
3.05
3.79
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Венгрия 0:0 Албания онлайн


Прогнозы на матч Венгрия 0:0 Албания

Исход игры
Венгрия
81.8% (117)
Ничья
16.1% (23)
Албания
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.63% (67)
Меньше
50.37% (68)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
36.4% (52)
1:0 Венгрия
24.5% (35)
1:1 Ничья
14% (20)
2:0 Венгрия
8.4% (12)
3:1 Венгрия
5.6% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Венгрия
1.4% (2)
1:2 Албания
1.4% (2)
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