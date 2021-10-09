Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
20
Льовера
Макс
21
Гарсия
Марк
23
Рубио
Хорди
11
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Рубио ХесусЗащитник
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альварес Хесус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Санчо ДжедонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Уокер КайлЗащитник
- Защитник
-
16 Мингс ТайронЗащитник
- Полузащитник
-
17 Райс ДекланПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кейн ГарриНападающий
-
21 Грилиш ДжекНападающий
-
23 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
8 Владение мячом, % 92
Владение мячом
История личных встреч
Андорра
Англия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валес Марк
|2
|0.29
|Пуйоль Марк
|1 (1)
|0.14
|Льовера Макс
|1
|0.14
|Сервос Жоан
|0
|0
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (2)
|0.71
|Лингард Джесси
|2
|0.29
|Стерлинг Рахим
|2
|0.29
|Магуайр Гарри
|2
|0.29
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.29
|Маунт Мэйсон
|1
|0.14
|Сака Букайо
|1
|0.14
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.14
|Уоткинс Олли
|1
|0.14
|Райс Деклан
|1
|0.14
|Шоу Люк
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виейра Марсио
|2
|0
|Пуйоль Марк
|2
|0
|Валес Марк
|2
|0
|Гарсия Кристиан II
|2
|0
|Ребес Марк
|2
|0
|Сан-Никола Мойсес
|2
|0
|Рубио Хесус II
|2
|0
|Алаез Жорди
|2
|0
|Алаведра Альберт
|2
|0
|Гарсия Эмили
|1
|0
|Рубио Хорди
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
4
36%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
50%
5
28%
76-90
Пропущено
14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0
Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5 Латвия - Андорра 0:0 Андорра - Турция 0:2 Албания - Андорра 2:2
Англия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1
Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0 Англия - Ирландия 3:0 Англия - Дания 0:1 Англия - Бельгия 2:1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Польша
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|20 - 8
|14
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 25
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Андорра 0:0 Англия
Исход игры
Андорра
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Англия
97.9% (137)
Тотал 2.5
Больше
93.28% (125)
Меньше
6.72% (9)
Обе команды забьют
Да
4.48% (6)
Нет
95.52% (128)
Популярный счёт
0:4 Англия
31.4% (44)
0:3 Англия
27.9% (39)
0:5 Англия
20.7% (29)
0:2 Англия
5% (7)
0:6 Англия
4.3% (6)
1:3 Англия
2.1% (3)
0:1 Англия
1.4% (2)
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