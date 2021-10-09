Андорра пока вынуждена только обороняться, но к этому подопечные Хесуса Альвареса давно привычны.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс от Коди на левый угол штрафной площади сборной Андорры, Гомес при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

5-4-1 играет Андорра, такие мощные оборонительные редуты Англии пока как раз взломать и не удаётся.

Уорд-Праус из глубины поля выполнил заброс на ход Санчо к левому углу штрафной площади, Джейдон неудачно обработал мяч и в итоге вынужден был отойти к угловому флажку.

Санчо с левого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но теперь уже Абрахам неудачно подстроился под мяч и не смог пробить по воротам.

8' Сака выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Лингарду, защитники сборной Андорры сыграли внимательно и перехватили мяч.

7' Фоден выполнил хороший заброс на левый угол штрафной площади, Чилуэлл довольно жёстко обработал мяч, в итоге с левого угла вратарской Бен пробил уже точно в Гомеса, который сократил дистанцию, а затем фланговый защитник сборной Англии наступил на руку Хосепу.

6' Очередной стандарт, но уже на левом фланге заработала Англия. Уорд-Праус выполнил подачу в цент штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

5' Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Андорры очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

4' Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Льовера в борьбе с Коди головой выбил мяч на угловой.

3' Марк Гарсия на правом фланге нарушил правила против Сака. Англия тщательно готовится к стандарту.

2' Спокойно начинается игра конечно же, Англия сразу же забрала мяч под свой контроль и смотрит, где проще будет атаковать.