  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Андорра
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Англия
0' 12'
1
Гомес
Хосеп
18
Рубио
Хесус
II
22
Гарсия
Кристиан
II
20
Льовера
Макс
21
Гарсия
Марк
23
Рубио
Хорди
4
Ребес
Марк
3
Валес
Марк
8
Вьейра
Шавьер
2
Мартинес
Кристиан
II
9
Санчес
Аарон
1
Джонстон
Сэм
2
Триппьер
Киран
5
Стоунс
Джон
6
Коди
Конор
3
Чилуэлл
Бен
10
Лингард
Джесси
4
Уорд-Праус
Джеймс
8
Фоден
Фил
7
Сака
Букайо
9
Абрахам
Тэмми
11
Санчо
Джедон
Андорра
4-4-2
Англия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 8 Владение мячом, % 92

Владение мячом

История личных встреч

Андорра
Англия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:0
ЧМОМ
6:0
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валес Марк 2 0.29
Пуйоль Марк 1 (1) 0.14
Льовера Макс 1 0.14
Сервос Жоан 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 0.71
Лингард Джесси 2 0.29
Стерлинг Рахим 2 0.29
Магуайр Гарри 2 0.29
Калверт-Льюин Доминик 2 0.29
Маунт Мэйсон 1 0.14
Сака Букайо 1 0.14
Уорд-Праус Джеймс 1 0.14
Уоткинс Олли 1 0.14
Райс Деклан 1 0.14
Шоу Люк 0 0
Уокер Кайл 0 0
Стоунс Джон 0 0
Грилиш Джек 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Фоден Фил 0 0
Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виейра Марсио 2 0
Пуйоль Марк 2 0
Валес Марк 2 0
Гарсия Кристиан II 2 0
Ребес Марк 2 0
Сан-Никола Мойсес 2 0
Рубио Хесус II 2 0
Алаез Жорди 2 0
Алаведра Альберт 2 0
Гарсия Эмили 1 0
Рубио Хорди 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
4
36%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
50%
5
28%
76-90

Пропущено

14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0
Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5 Латвия - Андорра 0:0 Андорра - Турция 0:2 Албания - Андорра 2:2
Англия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1
Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0 Англия - Ирландия 3:0 Англия - Дания 0:1 Англия - Бельгия 2:1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Польша 1:0 Заявка 7 4 2 1 20 - 8 14
3. Албания 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Венгрия 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Андорра 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 7 0 0 7 1 - 25 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Англия 0:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
5. Андорра 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
2. Албания 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Венгрия 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша 1:0 Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 13 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Санчо с левого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но теперь уже Абрахам неудачно подстроился под мяч и не смог пробить по воротам. 
  • 12'
    Уорд-Праус из глубины поля выполнил заброс на ход Санчо к левому углу штрафной площади, Джейдон неудачно обработал мяч и в итоге вынужден был отойти к угловому флажку. 
  • 11'
    5-4-1 играет Андорра, такие мощные оборонительные редуты Англии пока как раз взломать и не удаётся. 
  • 10'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс от Коди на левый угол штрафной площади сборной Андорры, Гомес при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • 9'
    Андорра пока вынуждена только обороняться, но к этому подопечные Хесуса Альвареса давно привычны. 
  • 8'
    Сака выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Лингарду, защитники сборной Андорры сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Фоден выполнил хороший заброс на левый угол штрафной площади, Чилуэлл довольно жёстко обработал мяч, в итоге с левого угла вратарской Бен пробил уже точно в Гомеса, который сократил дистанцию, а затем фланговый защитник сборной Англии наступил на руку Хосепу. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Очередной стандарт, но уже на левом фланге заработала Англия. Уорд-Праус выполнил подачу в цент штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    5'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Андорры очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 4'
    Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Льовера в борьбе с Коди головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Марк Гарсия на правом фланге нарушил правила против Сака. Англия тщательно готовится к стандарту. 
  • 2'
    Спокойно начинается игра конечно же, Англия сразу же забрала мяч под свой контроль и смотрит, где проще будет атаковать. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Англии должна одержать очередную уверенную победу над крайне слабым соперником. Конечно же для Андорры в этом матче главное избежать крупного поражения, но и такого локального успеха команда Хесуса Альвареса вряд ли сможет добиться. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Андорра 0:0 Англия онлайн


Прогнозы на матч Андорра 0:0 Англия

Исход игры
Андорра
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Англия
97.9% (137)
Тотал 2.5
Больше
93.28% (125)
Меньше
6.72% (9)
Обе команды забьют
Да
4.48% (6)
Нет
95.52% (128)
Популярный счёт
0:4 Англия
31.4% (44)
0:3 Англия
27.9% (39)
0:5 Англия
20.7% (29)
0:2 Англия
5% (7)
0:6 Англия
4.3% (6)
1:3 Англия
2.1% (3)
0:1 Англия
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 