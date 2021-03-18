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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Андорра
 
Позже

Стадион:
Англия

История личных встреч

Андорра
Англия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:0
ЧМОМ
6:0
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валес Марк 2 0.33
Пуйоль Марк 1 (1) 0.17
Льовера Макс 1 0.17
Сервос Жоан 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 0.83
Лингард Джесси 2 0.33
Стерлинг Рахим 2 0.33
Магуайр Гарри 2 0.33
Калверт-Льюин Доминик 2 0.33
Маунт Мэйсон 1 0.17
Сака Букайо 1 0.17
Уорд-Праус Джеймс 1 0.17
Уоткинс Олли 1 0.17
Райс Деклан 1 0.17
Шоу Люк 0 0
Уокер Кайл 0 0
Стоунс Джон 0 0
Грилиш Джек 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Фоден Фил 0 0
Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виейра Марсио 2 0
Пуйоль Марк 2 0
Валес Марк 2 0
Гарсия Кристиан II 2 0
Ребес Марк 2 0
Сан-Никола Мойсес 2 0
Рубио Хесус II 2 0
Алаез Жорди 2 0
Алаведра Альберт 2 0
Гарсия Эмили 1 0
Рубио Хорди 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
4
36%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 12
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
50%
5
28%
76-90

Пропущено

14
2
6 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0
Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5 Латвия - Андорра 0:0 Андорра - Турция 0:2 Албания - Андорра 2:2
Англия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1
Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0 Англия - Ирландия 3:0 Англия - Дания 0:1 Англия - Бельгия 2:1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 1 0 18 - 2 16
2. Албания Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Польша Заявка 6 3 2 1 19 - 8 11
4. Венгрия Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5. Андорра Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 6 0 0 6 1 - 24 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
5. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Где смотреть матч Андорра - Англия онлайн


Прогнозы на матч Андорра - Англия

Исход игры
Андорра
2.9% (1)
Ничья
0% (0)
Англия
97.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
87.88% (29)
Меньше
12.12% (4)
Обе команды забьют
Да
3.03% (1)
Нет
96.97% (32)
Популярный счёт
0:4 Англия
29.4% (10)
0:5 Англия
26.5% (9)
0:3 Англия
23.5% (8)
0:2 Англия
8.8% (3)
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