Португалия
Позже
Катар
22
Кошта
Диогу
19
Мендеш
Нуну
23
Мариу
Жоау
2
Ро-Ро
12
Будьяф
Карим
14
Ахмед
Хомам
19
Али
Альмоэз
11
Афиф
Акрам
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
-
23 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лопеш АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Леау РафаэлПолузащитник
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Ро-РоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ахмед ХомамПолузащитник
-
19 Али АльмоэзНападающий
-
11 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фати АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Феликс
История личных встреч
Португалия
Катар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0
Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0 Швеция - Португалия 0:2 Португалия - Хорватия 4:1
Катар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люксембург - Катар 1:1 Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1
Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1 Катар - Ирландия 1:1 Катар - Азербайджан 2:1 Катар - Люксембург 1:0 Катар - Бангладеш 5:0 Катар - Южная Корея 1:2 Катар - Коста-Рика 1:1 Гана - Катар 5:1 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Катар - ОАЭ 4:2
Прогнозы на матч Португалия - Катар
Исход игры
Португалия
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
Катар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
37.4% (49)
Нет
62.6% (82)
Популярный счёт
2:0 Португалия
36.9% (52)
2:1 Португалия
16.3% (23)
3:1 Португалия
15.6% (22)
3:0 Португалия
13.5% (19)
1:0 Португалия
6.4% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Португалия
1.4% (2)
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