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Португалия
 
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Катар
22
Кошта
Диогу
2
Далот
Диогу
13
Данилу
Перейра
6
Фонте
Жозе
19
Мендеш
Нуну
23
Мариу
Жоау
14
Карвалью
Вилльям
21
Луис
Матеус
II
7
Роналду
Криштиану
9
Андре
Силва
17
Гуэдеш
Гонсалу
1
Аль-Шееб
Саад
15
Аль-Рави
Бассам
5
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
2
Ро-Ро
10
Аль-Хаидос
Хассан
12
Будьяф
Карим
6
Хатем
Абдулазиз
14
Ахмед
Хомам
19
Али
Альмоэз
11
Афиф
Акрам
Португалия
Катар

История личных встреч

Португалия
Катар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:3

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0
Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0 Швеция - Португалия 0:2 Португалия - Хорватия 4:1
Катар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люксембург - Катар 1:1 Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1
Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1 Катар - Ирландия 1:1 Катар - Азербайджан 2:1 Катар - Люксембург 1:0 Катар - Бангладеш 5:0 Катар - Южная Корея 1:2 Катар - Коста-Рика 1:1 Гана - Катар 5:1 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Катар - ОАЭ 4:2
  • До матча
  • Итак, друзья, начало встречи в Португалии перенесено на 22:15 по московскому времени.
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу футболисты сборных Португалии и Катара. Встреча состоится в Фару, на стадионе «Алгавре».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Катар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2021, осталось 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Португалия 97.2% (137)
X 2.1% (3)
Катар 0.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Катар
1.21
7.50
16.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Португалия - Катар онлайн


Прогнозы на матч Португалия - Катар

Исход игры
Португалия
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
Катар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
37.4% (49)
Нет
62.6% (82)
Популярный счёт
2:0 Португалия
36.9% (52)
2:1 Португалия
16.3% (23)
3:1 Португалия
15.6% (22)
3:0 Португалия
13.5% (19)
1:0 Португалия
6.4% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Португалия
1.4% (2)
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