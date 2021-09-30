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Португалия
 
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Катар

История личных встреч

Португалия
Катар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:3

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0
Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0 Швеция - Португалия 0:2 Португалия - Хорватия 4:1
Катар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люксембург - Катар 1:1 Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1
Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1 Катар - Ирландия 1:1 Катар - Азербайджан 2:1 Катар - Люксембург 1:0 Катар - Бангладеш 5:0 Катар - Южная Корея 1:2 Катар - Коста-Рика 1:1 Гана - Катар 5:1 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Катар - ОАЭ 4:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Катар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2021, осталось 2 дня 16 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Португалия 100% (31)
    X 0% (0)
    Катар 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Португалия - Катар онлайн


    Прогнозы на матч Португалия - Катар

    Исход игры
    Португалия
    100% (31)
    Ничья
    0% (0)
    Катар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.06% (18)
    Меньше
    41.94% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    45.16% (14)
    Нет
    54.84% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    38.7% (12)
    3:1 Португалия
    22.6% (7)
    2:1 Португалия
    19.4% (6)
    3:0 Португалия
    12.9% (4)
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