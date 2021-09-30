Португалия
Позже
Катар
История личных встреч
Португалия
Катар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0
Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0 Швеция - Португалия 0:2 Португалия - Хорватия 4:1
Катар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люксембург - Катар 1:1 Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1
Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1 Катар - Ирландия 1:1 Катар - Азербайджан 2:1 Катар - Люксембург 1:0 Катар - Бангладеш 5:0 Катар - Южная Корея 1:2 Катар - Коста-Рика 1:1 Гана - Катар 5:1 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Катар - ОАЭ 4:2
Прогнозы на матч Португалия - Катар
Исход игры
Португалия
100% (31)
Ничья
0% (0)
Катар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (18)
Меньше
41.94% (13)
Обе команды забьют
Да
45.16% (14)
Нет
54.84% (17)
Популярный счёт
2:0 Португалия
38.7% (12)
3:1 Португалия
22.6% (7)
2:1 Португалия
19.4% (6)
3:0 Португалия
12.9% (4)
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