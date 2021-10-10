Лига наций УЕФА 2021
Италия
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Альянц Стэдиум
Бельгия
14' Желтая карточкаВертонген Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
17 Ванакен ХансНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Теате АртурЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
Ход матча
14'
Владение мячом
История личных встреч
Италия
Бельгия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.5
|Кьеза Федерико
|0
|0
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|0.5
|Карраско Янник
|1
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонуччи Леонардо
|1
|1
|Локателли Мануэль
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертонген Ян
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1
Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Италия - Польша 2:0 Италия - Эстония 4:0 Италия - Голландия 1:1
Бельгия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5
Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Англия - Бельгия 2:1 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания
|Торрес Ферран
|2
|0
|0
|2.
|Франция
|Мбаппе Килиан
|1
|1
|1
|3.
|Франция
|Бензема Карим
|1
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Карраско Янник
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Италия
|Бонуччи Леонардо
|1
|1
|2.
|Бельгия
|Вертонген Ян
|2
|0
|3.
|Испания
|Сарабия Пабло
|1
|0
|4.
|Испания
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|5.
|Италия
|Локателли Мануэль
|1
|0
Прогнозы на матч Италия 0:0 Бельгия
Исход игры
Италия
54.2% (96)
Ничья
17.5% (31)
Бельгия
28.2% (50)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
68.66% (92)
Нет
31.34% (42)
Популярный счёт
2:1 Италия
19.8% (35)
1:0 Италия
18.1% (32)
1:2 Бельгия
13.6% (24)
1:1 Ничья
10.7% (19)
0:1 Бельгия
2.8% (5)
3:2 Италия
2.3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (4)
2:0 Италия
1.7% (3)
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