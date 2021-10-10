Пеллегрини слишком активно боролся за мяч у штрафной площади сборной Бельгии, правила были нарушены против Витселя.

Угловой у ворот сборной Италии. Карраско выполнил подачу на ближний угол вратарской, Алдервейрельд головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Доннарумма поймал его без всякого труда.

Бачуайи вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, затем Миши выполнил передачу в центр штрафной, Салемакерс в касание пробил в правый угол ворот, перекладина спасла Италию от пропущенного мяча.

Берарди прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кьеза подработал мяч, а вот далее у Федерико удар по воротам вышел далеко не самым лучшим, мяч слабо полетел в руки Куртуа.

Болельщики сборной Италии активно гонят свою команду вперёд, хотят они увидеть гол своей команды в первом тайме.

26' Берарди разыграл угловой с Пеллегрини, затем Доменико немного сместился в центр с правого фланга и выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

25' Бастони из центра поля выполнил заброс на ход Кьезе по правой половине поля, Федерико зацепился за мяч и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кастань успел накрыть Распадори и выбил мяч на угловой.

24' Теперь уже Берарди на половине поля соперника нарушил правила против Тилеманса.

23' Пеллегрини в центре поля нарушил правила против Тилеманса. Игроки сборной Бельгии не стали спешить при розыгрыше мяча.

22' Берарди теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бельгии, правила были нарушены против Вертонгена.

21' Берарди плотно пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Куртуа в прыжке грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде.

20' Карраско с левой половины поля выполнил слишком высокую подачу в штрафную площадь, мяч ушёл за лицевую линию поля.

19' На "Ювентус Стэдиум" конечно же большинство болельщиков поддерживают сборную Италии, но и фанатов Бельгии приехало в Италию немало.

18' Салемакерс попытался разогнать атаку по правому флангу, но оторваться от Эмерсона Алексису на этот раз не удалось.

17' Эмерсон из центра поля выполнил передачу на ход Кьезе по левому флангу, Кастань грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч.

16' Берарди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Вертонген головой выбил мяч на левый фланг.

15' Капитан сборной Бельгии Ян Вертонген получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Берарди.

14' Салемакерс на правом фланге получил по ногам от Эмерсона, но Срджан Йованович не стал давать свисток, мяч остался у бельгийцев, но в центре поля.

13' Пеллегрини вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Витсель грамотно поставил корпусу и помог Алдервейрельду перехватить мяч.

12' Ди Лоренцо прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Денайер в подкате выбил мяч обратно на правую половину поля.

11' Салемакерс с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем Алексис заигрался и нарушил правила против Ди Лоренцо.

10' Игроки сборной Бельгии пока перехватили контроль над мячом, но команда Роберто Мартинеса довольно медленно развивает свои атаки.

9' Кастань по правой половине поля протащил мяч к линии штрафной площади, затем мяч получил Бачуайи, который пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

8' Ди Лоренцо ошибся при обработке мяча в центре поля после передачи на ход, мяч в итоге улетел в аут.

7' Карраско с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской, Доннарумма спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

6' Салемакерс попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Эмерсон накрыл Алексиса и выбил мяч в аут.

5' С левого фланга последовал перевод к правому углу штрафной площади сборной Бельгии, Кьеза подработал мяч, затем Федерико немного сместился в центр и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

4' Игроки сборной Италии решили разыграть корнер без подачи, но затем на левом фланге ничего интересного им придумать не удалось.

3' Пеллегрини выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кьеза пробил по воротам, Алдервейрельд грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

2' Берарди сразу же совершил рывок к лицевой линии по правому флангу, но далее под прессингом двух соперников Доменико потерял мяч.