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Лига наций УЕФА 2021

2021
Италия
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Бельгия
0'
14' Желтая карточка
Вертонген Ян
28'
21
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Ди
Лоренцо
Джованни
15
Ачерби
Франческо
23
Бастони
Алессандро
13
Эмерсон
Палмиери
18
Барелла
Николо
5
Локателли
Мануэль
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Берарди
Доменико
9
Распадори
Джакомо
14
Кьеза
Федерико
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
21
Кастань
Тимоти
6
Витсель
Аксель
8
Тилеманс
Юри
11
Карраско
Янник
22
Салемакерс
Алексис
23
Бачуайи
Миши
17
Ванакен
Ханс
Италия
4-3-3
Бельгия
3-4-3

Ход матча

14'
 
Вертонген Ян

Владение мячом

История личных встреч

Италия
Бельгия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2
1:2
Е2
0:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 1 0.5
Кьеза Федерико 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 0.5
Карраско Янник 1 0.5
Де Брёйне Кевин 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 1 1
Локателли Мануэль 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 2 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1
Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Италия - Польша 2:0 Италия - Эстония 4:0 Италия - Голландия 1:1
Бельгия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5
Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Англия - Бельгия 2:1 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1
1/2 финала
1 Италия
2 Испания
2 Бельгия
3 Франция
Финал
0 Испания
0 Франция

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания Торрес Ферран 2 0 0
2. Франция Мбаппе Килиан 1 1 1
3. Франция Бензема Карим 1 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 1 0 0
5. Бельгия Карраско Янник 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Италия Бонуччи Леонардо 1 1
2. Бельгия Вертонген Ян 2 0
3. Испания Сарабия Пабло 1 0
4. Испания Аспиликуэта Сесар 1 0
5. Италия Локателли Мануэль 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Болельщики сборной Италии активно гонят свою команду вперёд, хотят они увидеть гол своей команды в первом тайме. 
  • 30'
    Берарди прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кьеза подработал мяч, а вот далее у Федерико удар по воротам вышел далеко не самым лучшим, мяч слабо полетел в руки Куртуа. 
  • Штанга
    29'
    Бачуайи вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, затем Миши выполнил передачу в центр штрафной, Салемакерс в касание пробил в правый угол ворот, перекладина спасла Италию от пропущенного мяча. 
  • Угловой
    28'
    Угловой у ворот сборной Италии. Карраско выполнил подачу на ближний угол вратарской, Алдервейрельд головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Доннарумма поймал его без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Пеллегрини слишком активно боролся за мяч у штрафной площади сборной Бельгии, правила были нарушены против Витселя. 
  • Угловой
    26'
    Берарди разыграл угловой с Пеллегрини, затем Доменико немного сместился в центр с правого фланга и выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 25'
    Бастони из центра поля выполнил заброс на ход Кьезе по правой половине поля, Федерико зацепился за мяч и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кастань успел накрыть Распадори и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Теперь уже Берарди на половине поля соперника нарушил правила против Тилеманса. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Пеллегрини в центре поля нарушил правила против Тилеманса. Игроки сборной Бельгии не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Берарди теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бельгии, правила были нарушены против Вертонгена. 
  • Опасный момент
    21'
    Берарди плотно пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Куртуа в прыжке грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • 20'
    Карраско с левой половины поля выполнил слишком высокую подачу в штрафную площадь, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 19'
    На "Ювентус Стэдиум" конечно же большинство болельщиков поддерживают сборную Италии, но и фанатов Бельгии приехало в Италию немало. 
  • 18'
    Салемакерс попытался разогнать атаку по правому флангу, но оторваться от Эмерсона Алексису на этот раз не удалось. 
  • 17'
    Эмерсон из центра поля выполнил передачу на ход Кьезе по левому флангу, Кастань грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • 16'
    Берарди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Вертонген головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Желтая карточка
    15'
    Капитан сборной Бельгии Ян Вертонген получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Берарди. 
  • Судья
    14'
    Салемакерс на правом фланге получил по ногам от Эмерсона, но Срджан Йованович не стал давать свисток, мяч остался у бельгийцев, но в центре поля. 
  • 13'
    Пеллегрини вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Витсель грамотно поставил корпусу и помог Алдервейрельду перехватить мяч. 
  • 12'
    Ди Лоренцо прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Денайер в подкате выбил мяч обратно на правую половину поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Салемакерс с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем Алексис заигрался и нарушил правила против Ди Лоренцо. 
  • 10'
    Игроки сборной Бельгии пока перехватили контроль над мячом, но команда Роберто Мартинеса довольно медленно развивает свои атаки. 
  • Опасный момент
    9'
    Кастань по правой половине поля протащил мяч к линии штрафной площади, затем мяч получил Бачуайи, который пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 8'
    Ди Лоренцо ошибся при обработке мяча в центре поля после передачи на ход, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 7'
    Карраско с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской, Доннарумма спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 6'
    Салемакерс попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Эмерсон накрыл Алексиса и выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    5'
    С левого фланга последовал перевод к правому углу штрафной площади сборной Бельгии, Кьеза подработал мяч, затем Федерико немного сместился в центр и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    4'
    Игроки сборной Италии решили разыграть корнер без подачи, но затем на левом фланге ничего интересного им придумать не удалось. 
  • 3'
    Пеллегрини выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кьеза пробил по воротам, Алдервейрельд грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 2'
    Берарди сразу же совершил рывок к лицевой линии по правому флангу, но далее под прессингом двух соперников Доменико потерял мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Италия и Бельгия провели ротацию в составах, для команд матч за третье место во многом является формальностью, но всё же переиграть столь статусного соперника перед болельщиками будет совсем не лишним. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Италия 0:0 Бельгия онлайн


Прогнозы на матч Италия 0:0 Бельгия

Исход игры
Италия
54.2% (96)
Ничья
17.5% (31)
Бельгия
28.2% (50)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
68.66% (92)
Нет
31.34% (42)
Популярный счёт
2:1 Италия
19.8% (35)
1:0 Италия
18.1% (32)
1:2 Бельгия
13.6% (24)
1:1 Ничья
10.7% (19)
0:1 Бельгия
2.8% (5)
3:2 Италия
2.3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (4)
2:0 Италия
1.7% (3)
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