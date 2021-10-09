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Лига наций УЕФА 2021

2021
Италия
 
Позже

Стадион:
Бельгия
21
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Калабрия
Давиде
15
Ачерби
Франческо
23
Бастони
Алессандро
13
Эмерсон
Палмиери
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
5
Локателли
Мануэль
14
Кьеза
Федерико
9
Распадори
Джакомо
10
Инсинье
Лоренцо
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
4
Боята
Дедрик
5
Вертонген
Ян
22
Салемакерс
Алексис
17
Ванакен
Ханс
6
Витсель
Аксель
11
Карраско
Янник
14
Лукебакио
Доди
9
Лукаку
Ромелу
20
Троссар
Леандро
Италия
4-3-3
Бельгия
3-4-3

История личных встреч

Италия
Бельгия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2
1:2
Е2
0:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 1 1
Кьеза Федерико 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Карраско Янник 1 1
Де Брёйне Кевин 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 1 1
Локателли Мануэль 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1
Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Италия - Польша 2:0 Италия - Эстония 4:0 Италия - Голландия 1:1
Бельгия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5
Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Англия - Бельгия 2:1 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1
1/2 финала
1 Италия
2 Испания
2 Бельгия
3 Франция
Финал
0 Испания
0 Франция

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания Торрес Ферран 2 0 0
2. Франция Мбаппе Килиан 1 1 1
3. Франция Бензема Карим 1 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 1 0 0
5. Бельгия Карраско Янник 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Италия Бонуччи Леонардо 1 1
2. Бельгия Вертонген Ян 1 0
3. Испания Сарабия Пабло 1 0
4. Испания Аспиликуэта Сесар 1 0
5. Италия Локателли Мануэль 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2021, осталось 5 часов 45 минут.

    Главный судья: Йованович Срджан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 109
    Италия 59.6% (65)
    X 18.3% (20)
    Бельгия 22% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Бельгия
    2.10
    3.65
    3.79
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Италия - Бельгия онлайн


    Прогнозы на матч Италия - Бельгия

    Исход игры
    Италия
    58.9% (66)
    Ничья
    18.8% (21)
    Бельгия
    22.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.92% (55)
    Меньше
    46.08% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (69)
    Нет
    32.35% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Италия
    25% (28)
    1:0 Италия
    25% (28)
    1:2 Бельгия
    15.2% (17)
    1:1 Ничья
    12.5% (14)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    3:2 Италия
    2.7% (3)
    2:0 Италия
    2.7% (3)
    0:1 Бельгия
    1.8% (2)
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