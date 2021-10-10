Варан дёрнул заднюю поверхность бедра, сел на газон Рафаэль и показал, что ему нужна замена.

В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Рафаэля Варана на поле вышел Део Юпамекано.

Две минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма.

Бензема попытался пройти вперёд по левому флангу, Гави хорошо отработал в обороне, Карим в итоге упустил мяч в аут.

Звучит свисток о завершении первого тайма. В первой половине матча Испания и Франция при неплохой игре не смогли порадовать нас забитыми голами. В целом пока команды Луиса Энрике и Дидье Дешама показывают равный футбол, но без голевых моментов. Будем надеяться, что во второй половине матча Испания и Франция начнут чаще бить по воротам и в итоге мы увидим несколько забитых голов.

43' Угловой у ворот сборной Франции. Сарабия выполнил подачу в центр к линии вратарской, Льорис спокойно сыграл на выходе и намертво поймал мяч.

42' Торрес вновь совершил рывок вперёд по правому флангу, но в борьбе с Тео у лицевой линии поля Ферран потерял мяч, будет удар от ворот.

41' Осталось не так много времени до свистка на перерыв, видимо в первой половине матча забитых голов мы не увидим.

40' Алонсо со стандарта решил пробить в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Льорис всё контролировал.

39' Чуамени на своей половине поля в подкате сбил Торреса, который смещался в центр с правой половины поля. Испания заработала довольно неплохой стандарт.

38' Теперь уже Варан в центре поля зацепил Оярсабаля. Испания достаточно быстро разыграла стандарт.

37' Павар перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Испании, правила были нарушены против Сарабии.

36' Родри чуть ранее совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в локоть Кунде, Энтони Тейлор показал, что никакого пенальти не будет.

35' Сарабия с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади на Оярсабаля, Кунде прочитал момент и перехватил мяч.

34' Аспиликуэта выполнил передачу на ход Торресу по правому флангу, Ферран в касание выполнил прострел к правому углу вратарской, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

33' Сарабия прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Варан оказался первым на мяче и выбил его обратно на левую половину поля.

32' Гави с правого фланга теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади, Льорис грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

31' Сарабия с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кимпембе оказался первым на мяче и выбил его на правую половину поля.

30' Торрес очень неплохо поработал на правом фланге в очередной раз, в борьбе с Кимпембе Ферран заработал угловой для своей команды.

29' Варан перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Испании, правила были нарушены против Оярсабаля.

28' Бензема при входе в штрафную площадь по левому флангу отыгрался с Гризманном, но затем Карима накрыло сразу же два защитника сборной Испании.

27' Гави из центра поля выполнил неудачный заброс на ход Торресу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

26' Торрес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кунде оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот.

25' Торрес попытался убежать в штрафную площадь по правому флангу, Кимпембе грамотно сыграл в подкате и затем выбил мяч в аут.

24' Колено в колено получился стык с Родри у Чуамени, поднялся Орельен после паузы, вроде бы полузащитник сборной Франции готов вернуться в игру.

23' И вот уже как раз Родри в центре поля нарушил правила против Чуамени. Орельен получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Франции.

22' Не хватает нашей игре пока хотя бы каких-то ударов по воротам, а вот борьбы практически на каждом участке поля более чем достаточно.

21' Гави перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Франции, правила были нарушены против Кимпембе.

20' Сегодня на "Сан-Сиро" болельщиков сборной Франции и Испании примерно равное количество, а поэтому поддержка будет у всех хорошей.

19' Мбаппе получил по ногам в центре поля от Гарсии, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.

18' Не хотят обе команды форсировать события сегодня, но Испания регулярно пытается растянуть линию обороны соперника.

17' Немного успокоилась у нас игра, сейчас Испания стала больше времени проводить с мячом в центре поля.

16' Торрес после прохода вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Варан оказался первым на мяче и выбил его в аут.

15' Погба перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Испании, правила были нарушены против Торреса.

14' Мбаппе с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Гави удачно подставил ногу, а далее мяч перехватил Аспиликуэта.

13' Торрес сместился в центр с правого фланга и затем Ферран выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сарабия под давлением Варана неудачно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел точно в руки Льорису.

12' Мбаппе попытался пройти вперёд по левому флангу, но Килиана смог догнать Гарсия, Эрик очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

11' Гризманн с правого фланга выполнил подачу на левый угол вратарской, Бензема на этот раз забрался в офсайд.

10' Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

9' Ещё одну атаку удалось провести сборной Франции по правому флангу, её передачей в штрафную площадь с правого фланга завершал Павар, испанцы вновь вынуждены были выбить мяч на угловой.

8' Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Симон грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

7' Погба из центра поля выполнил проникающую передачу на ход Бензема по центру, Карим обыграл вышедшего из ворот Симона, но при этом Карим сильно сместился на правый угол штрафной площади, в итоге последовал прострел в центр вратарской, Аспиликуэта оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

6' В среднем темпе начинается игра на "Сан-Сиро", всё же пока соперники по большей степени присматриваются друг к другу.

5' Аспиликуэта в центре поля нарушил правила против Погба. Игроки сборной Франции вновь довольно долго разыгрывали стандарт.

4' Аспиликуэта из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Оярсабаля, Кимпембе прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

3' Гави в центре поля в подкате сбил Чуамени. Сборная Франции не стала торопиться при розыгрыше мяча.

2' Испания пытается начать матч активнее, но Франция не позволяет сопернику перевести игру к своим воротам.