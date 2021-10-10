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Лига наций УЕФА 2021

2021
Испания
0:0
Перерыв

Стадион:
Франция
0'
23
Унай
Симон
2
Аспиликуэта
Сесар
12
Гарсия
Эрик
19
Лапорт
Эмерик
17
Алонсо
Маркос
9
Гави
5
Бускетс
Серхио
16
Родри
Эрнандес
11
Торрес
Ферран
21
Оярсабаль
Микель
22
Сарабия
Пабло
1
Льорис
Уго
5
Кунде
Жюль
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
2
Павар
Бенжамен
8
Чуамени
Орельен
6
Погба
Поль
22
Тео
Эрнандес
7
Гризманн
Антуан
19
Бензема
Карим
10
Мбаппе
Килиан
Испания
4-3-3
Франция
3-4-1-2

Ход матча

43'
 
Юпамекано Део
Варан Рафаэль

Владение мячом

История личных встреч

Испания
Франция

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
0:2
ТМС
1:0
ММ
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:1
Е2
2:0
ТМС
0:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 2 1
Оярсабаль Микель 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 (1) 0.5
Бензема Карим 1 0.5
Тео Эрнандес 1 0.5

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Пино Йереми 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1
Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1 Украина - Испания 1:0 Испания - Швейцария 1:0 Португалия - Испания 0:0
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0 Франция - Украина 7:1 Франция - Хорватия 4:2
1/2 финала
1 Италия
2 Испания
2 Бельгия
3 Франция
Финал
0 Испания
0 Франция

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания Торрес Ферран 2 0 0
2. Франция Мбаппе Килиан 1 1 1
3. Франция Бензема Карим 1 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 1 0 0
5. Бельгия Карраско Янник 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Италия Бонуччи Леонардо 1 1
2. Бельгия Вертонген Ян 2 0
3. Бельгия Витсель Аксель 1 0
4. Испания Сарабия Пабло 1 0
5. Испания Аспиликуэта Сесар 1 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток о завершении первого тайма. В первой половине матча Испания и Франция при неплохой игре не смогли порадовать нас забитыми голами. В целом пока команды Луиса Энрике и Дидье Дешама показывают равный футбол, но без голевых моментов. Будем надеяться, что во второй половине матча Испания и Франция начнут чаще бить по воротам и в итоге мы увидим несколько забитых голов. 
  • 45'
    Бензема попытался пройти вперёд по левому флангу, Гави хорошо отработал в обороне, Карим в итоге упустил мяч в аут. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма. 
  • Замена
    45'
    В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Рафаэля Варана на поле вышел Део Юпамекано. 
  • Травма, повреждение
    44'
    Варан дёрнул заднюю поверхность бедра, сел на газон Рафаэль и показал, что ему нужна замена. 
  • Угловой
    43'
    Угловой у ворот сборной Франции. Сарабия выполнил подачу в центр к линии вратарской, Льорис спокойно сыграл на выходе и намертво поймал мяч. 
  • 42'
    Торрес вновь совершил рывок вперёд по правому флангу, но в борьбе с Тео у лицевой линии поля Ферран потерял мяч, будет удар от ворот. 
  • 41'
    Осталось не так много времени до свистка на перерыв, видимо в первой половине матча забитых голов мы не увидим. 
  • 40'
    Алонсо со стандарта решил пробить в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Льорис всё контролировал.
  • Фол, нарушение
    39'
    Чуамени на своей половине поля в подкате сбил Торреса, который смещался в центр с правой половины поля. Испания заработала довольно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Теперь уже Варан в центре поля зацепил Оярсабаля. Испания достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Павар перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Испании, правила были нарушены против Сарабии. 
  • Судья
    36'
    Родри чуть ранее совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в локоть Кунде, Энтони Тейлор показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 35'
    Сарабия с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади на Оярсабаля, Кунде прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 34'
    Аспиликуэта выполнил передачу на ход Торресу по правому флангу, Ферран в касание выполнил прострел к правому углу вратарской, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 33'
    Сарабия прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Варан оказался первым на мяче и выбил его обратно на левую половину поля. 
  • 32'
    Гави с правого фланга теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади, Льорис грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    31'
    Сарабия с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кимпембе оказался первым на мяче и выбил его на правую половину поля. 
  • 30'
    Торрес очень неплохо поработал на правом фланге в очередной раз, в борьбе с Кимпембе Ферран заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Варан перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Испании, правила были нарушены против Оярсабаля. 
  • 28'
    Бензема при входе в штрафную площадь по левому флангу отыгрался с Гризманном, но затем Карима накрыло сразу же два защитника сборной Испании. 
  • 27'
    Гави из центра поля выполнил неудачный заброс на ход Торресу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 26'
    Торрес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кунде оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот. 
  • 25'
    Торрес попытался убежать в штрафную площадь по правому флангу, Кимпембе грамотно сыграл в подкате и затем выбил мяч в аут. 
  • 24'
    Колено в колено получился стык с Родри у Чуамени, поднялся Орельен после паузы, вроде бы полузащитник сборной Франции готов вернуться в игру. 
  • Фол, нарушение
    23'
    И вот уже как раз Родри в центре поля нарушил правила против Чуамени. Орельен получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Франции. 
  • 22'
    Не хватает нашей игре пока хотя бы каких-то ударов по воротам, а вот борьбы практически на каждом участке поля более чем достаточно. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Гави перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Франции, правила были нарушены против Кимпембе. 
  • 20'
    Сегодня на "Сан-Сиро" болельщиков сборной Франции и Испании примерно равное количество, а поэтому поддержка будет у всех хорошей. 
  • Судья
    19'
    Мбаппе получил по ногам в центре поля от Гарсии, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше. 
  • 18'
    Не хотят обе команды форсировать события сегодня, но Испания регулярно пытается растянуть линию обороны соперника. 
  • 17'
    Немного успокоилась у нас игра, сейчас Испания стала больше времени проводить с мячом в центре поля. 
  • 16'
    Торрес после прохода вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Варан оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Погба перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Испании, правила были нарушены против Торреса. 
  • 14'
    Мбаппе с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Гави удачно подставил ногу, а далее мяч перехватил Аспиликуэта. 
  • 13'
    Торрес сместился в центр с правого фланга и затем Ферран выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сарабия под давлением Варана неудачно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел точно в руки Льорису. 
  • 12'
    Мбаппе попытался пройти вперёд по левому флангу, но Килиана смог догнать Гарсия, Эрик очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    11'
    Гризманн с правого фланга выполнил подачу на левый угол вратарской, Бензема на этот раз забрался в офсайд. 
  • Угловой
    10'
    Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 9'
    Ещё одну атаку удалось провести сборной Франции по правому флангу, её передачей в штрафную площадь с правого фланга завершал Павар, испанцы вновь вынуждены были выбить мяч на угловой. 
  • Угловой
    8'
    Гризманн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Симон грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    7'
    Погба из центра поля выполнил проникающую передачу на ход Бензема по центру, Карим обыграл вышедшего из ворот Симона, но при этом Карим сильно сместился на правый угол штрафной площади, в итоге последовал прострел в центр вратарской, Аспиликуэта оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • 6'
    В среднем темпе начинается игра на "Сан-Сиро", всё же пока соперники по большей степени присматриваются друг к другу. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Аспиликуэта в центре поля нарушил правила против Погба. Игроки сборной Франции вновь довольно долго разыгрывали стандарт. 
  • 4'
    Аспиликуэта из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Оярсабаля, Кимпембе прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Гави в центре поля в подкате сбил Чуамени. Сборная Франции не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Испания пытается начать матч активнее, но Франция не позволяет сопернику перевести игру к своим воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. Франция и Испания являются достойными соперниками, а поэтому у нас наверняка получится непредсказуемый футбол. 
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Испания 0:0 Франция онлайн


Прогнозы на матч Испания 0:0 Франция

Исход игры
Испания
31.7% (72)
Ничья
14.5% (33)
Франция
53.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
63.36% (83)
Меньше
36.64% (48)
Обе команды забьют
Да
80.15% (105)
Нет
19.85% (26)
Популярный счёт
1:2 Франция
18.9% (43)
2:1 Испания
13.7% (31)
1:1 Ничья
9.7% (22)
1:0 Испания
5.3% (12)
0:1 Франция
4.8% (11)
1:3 Франция
1.3% (3)
3:2 Испания
1.3% (3)
0:2 Франция
1.3% (3)
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