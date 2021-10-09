Лига наций УЕФА 2021
23
Унай
Симон
9
Гави
22
Тео
Эрнандес
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ГавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Испания
Франция
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|2
|2
|Оярсабаль Микель
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|1 (1)
|1
|Бензема Карим
|1
|1
|Тео Эрнандес
|1
|1
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1
Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1 Украина - Испания 1:0 Испания - Швейцария 1:0 Португалия - Испания 0:0
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0 Франция - Украина 7:1 Франция - Хорватия 4:2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания
|Торрес Ферран
|2
|0
|0
|2.
|Франция
|Мбаппе Килиан
|1
|1
|1
|3.
|Франция
|Бензема Карим
|1
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Карраско Янник
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Италия
|Бонуччи Леонардо
|1
|1
|2.
|Бельгия
|Вертонген Ян
|1
|0
|3.
|Испания
|Сарабия Пабло
|1
|0
|4.
|Испания
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|5.
|Италия
|Локателли Мануэль
|1
|0
Прогнозы на матч Испания - Франция
Исход игры
Испания
33.9% (37)
Ничья
15.6% (17)
Франция
50.5% (55)
Тотал 2.5
Больше
62% (62)
Меньше
38% (38)
Обе команды забьют
Да
78% (78)
Нет
22% (22)
Популярный счёт
1:2 Франция
30.3% (33)
2:1 Испания
22% (24)
1:1 Ничья
14.7% (16)
1:0 Испания
10.1% (11)
0:1 Франция
7.3% (8)
0:2 Франция
2.8% (3)
3:2 Испания
1.8% (2)
1:3 Франция
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!