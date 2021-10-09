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Лига наций УЕФА 2021

2021
Испания
 
Позже

Стадион:
Франция
23
Унай
Симон
2
Аспиликуэта
Сесар
19
Лапорт
Эмерик
3
Торрес
Пау
II
17
Алонсо
Маркос
8
Коке
Хорхе
5
Бускетс
Серхио
9
Гави
22
Сарабия
Пабло
11
Торрес
Ферран
21
Оярсабаль
Микель
1
Льорис
Уго
5
Кунде
Жюль
4
Варан
Рафаэль
21
Эрнандес
Люка
2
Павар
Бенжамен
8
Чуамени
Орельен
6
Погба
Поль
22
Тео
Эрнандес
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
19
Бензема
Карим
Испания
4-3-3
Франция
3-4-1-2

История личных встреч

Испания
Франция

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
0:2
ТМС
1:0
ММ
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:1
Е2
2:0
ТМС
0:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 2 2
Оярсабаль Микель 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 (1) 1
Бензема Карим 1 1
Тео Эрнандес 1 1

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Пино Йереми 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1
Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1 Украина - Испания 1:0 Испания - Швейцария 1:0 Португалия - Испания 0:0
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0 Франция - Украина 7:1 Франция - Хорватия 4:2
1/2 финала
1 Италия
2 Испания
2 Бельгия
3 Франция
Финал
0 Испания
0 Франция

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания Торрес Ферран 2 0 0
2. Франция Мбаппе Килиан 1 1 1
3. Франция Бензема Карим 1 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 1 0 0
5. Бельгия Карраско Янник 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Италия Бонуччи Леонардо 1 1
2. Бельгия Вертонген Ян 1 0
3. Испания Сарабия Пабло 1 0
4. Испания Аспиликуэта Сесар 1 0
5. Италия Локателли Мануэль 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2021, осталось 11 часов 31 минуту.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 98
    Испания 35.7% (35)
    X 15.3% (15)
    Франция 49% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Франция
    3.12
    3.32
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Испания - Франция онлайн


    Прогнозы на матч Испания - Франция

    Исход игры
    Испания
    33.9% (37)
    Ничья
    15.6% (17)
    Франция
    50.5% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (62)
    Меньше
    38% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (78)
    Нет
    22% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    30.3% (33)
    2:1 Испания
    22% (24)
    1:1 Ничья
    14.7% (16)
    1:0 Испания
    10.1% (11)
    0:1 Франция
    7.3% (8)
    0:2 Франция
    2.8% (3)
    3:2 Испания
    1.8% (2)
    1:3 Франция
    1.8% (2)
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