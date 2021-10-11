Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Эстония
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: А. Ле Кок Арена
Уэльс
0:1
12' ГолМур Киффер
24' Желтая карточкаПикк Артур
31' Желтая карточкаКяйт Маттиас
35' Желтая карточкаУилсон Гарри
55' Желтая карточкаТомас Сорба
59' Желтая карточкаКууск Мяртен
64' Желтая карточкаМур Киффер
23
Тенисте
Тайо
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
10
Зенёв
Сергей
17
Томас
Сорба
10
Ремзи
Аарон
15
Ампаду
Этан
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Метс КарольПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Пюрг ХенрикЗащитник
-
19 Калласте КенЗащитник
- Полузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
-
21 Ващук БогданПолузащитник
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Томас СорбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бен КабангоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Харрис МаркПолузащитник
-
19 Воулкс УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
Ход матча
12'
0:1
24'
31'
35'
55'
59'
64'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
История личных встреч
Эстония
Уэльс
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аниер Хенри
|3
|0.5
|Сорга Эрик
|2
|0.33
|Зенёв Сергей
|1
|0.17
|Саппинен Рауно
|1
|0.17
|Кяйт Маттиас
|1
|0.17
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|Тенисте Тайо
|0
|0
|Васильев Константин
|0
|0
|Пури Сандер
|0
|0
|Ващук Богдан
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэйл Гарет
|3 (2)
|0.5
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.33
|Ремзи Аарон
|1
|0.17
|Уилсон Гарри
|1
|0.17
|Мур Киффер
|1
|0.17
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйгус Карл
|1
|1
|Аниер Хенри
|2
|0
|Кууск Мяртен
|2
|0
|Крейда Владислав
|2
|0
|Пури Сандер
|1
|0
|Аллику Рауно
|1
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Пикк Артур
|1
|0
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|1
|1
|Мур Киффер
|2
|0
|Гантер Кристофер
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Robert Page
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Томас Сорба
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
50%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
3
50%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5
Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1 Голландия - Эстония 5:0 Украина - Эстония 1:0
Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0
Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0 Англия - Уэльс 3:0 Уэльс - Болгария 1:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|Чехия
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|5.
|Беларусь
|0:2 Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 19
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|5
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Эстония 0:1 Уэльс
Исход игры
Эстония
4.3% (6)
Ничья
9.3% (13)
Уэльс
86.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
49.26% (67)
Меньше
50.74% (69)
Обе команды забьют
Да
55.15% (75)
Нет
44.85% (61)
Популярный счёт
1:2 Уэльс
34.3% (48)
0:1 Уэльс
25.7% (36)
0:2 Уэльс
12.9% (18)
1:3 Уэльс
7.9% (11)
1:1 Ничья
7.9% (11)
0:3 Уэльс
2.1% (3)
2:3 Уэльс
1.4% (2)
1:0 Эстония
1.4% (2)
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