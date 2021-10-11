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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Эстония
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Уэльс
0'
0:1
12' Гол
Мур Киффер
24' Желтая карточка
Пикк Артур
31' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
35' Желтая карточка
Уилсон Гарри
55' Желтая карточка
Томас Сорба
59' Желтая карточка
Кууск Мяртен
64' Желтая карточка
Мур Киффер
71'
12
Хейн
Карл-Якоб
23
Тенисте
Тайо
2
Кууск
Мяртен
16
Тамм
Йоонас
15
Паскочи
Максим
3
Пикк
Артур
14
Васильев
Константин
18
Метс
Кароль
4
Кяйт
Маттиас
10
Зенёв
Сергей
9
Сорга
Эрик
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
5
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
17
Томас
Сорба
8
Уилсон
Гарри
7
Аллен
Джо
10
Ремзи
Аарон
15
Ампаду
Этан
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
Эстония
5-3-2
Уэльс
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Мур Киффер
(Ремзи Аарон)
24'
Пикк Артур
 
31'
Кяйт Маттиас
 
35'
 
Уилсон Гарри
55'
 
Томас Сорба
57'
Синявский Василий
Пикк Артур
 
59'
Кууск Мяртен
 
64'
 
Мур Киффер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

История личных встреч

Эстония
Уэльс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 3 0.5
Сорга Эрик 2 0.33
Зенёв Сергей 1 0.17
Саппинен Рауно 1 0.17
Кяйт Маттиас 1 0.17
Лиландер Михаэл 0 0
Тенисте Тайо 0 0
Васильев Константин 0 0
Пури Сандер 0 0
Ващук Богдан 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйл Гарет 3 (2) 0.5
Джеймс Дэниэл 2 0.33
Ремзи Аарон 1 0.17
Уилсон Гарри 1 0.17
Мур Киффер 1 0.17
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгус Карл 1 1
Аниер Хенри 2 0
Кууск Мяртен 2 0
Крейда Владислав 2 0
Пури Сандер 1 0
Аллику Рауно 1 0
Тамм Йоонас 1 0
Пикк Артур 1 0
Пюрг Хенрик 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Паскочи Максим 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 1 1
Мур Киффер 2 0
Гантер Кристофер 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Robert Page 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Ампаду Этан 1 0
Томас Сорба 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
50%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
3
50%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5
Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1 Голландия - Эстония 5:0 Украина - Эстония 1:0
Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0
Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0 Англия - Уэльс 3:0 Уэльс - Болгария 1:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
3. Чехия 2:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония 0:1 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
5. Беларусь 0:2 Заявка 7 1 0 6 6 - 19 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония 0:1 Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь 0:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия 2:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 5
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Уилсон Гарри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Кяйт Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Пикк Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Мур Киффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Эстония 4.3% (6)
X 9.3% (13)
Уэльс 86.4% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Уэльс
8.20
8.63
1.62
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эстония 0:1 Уэльс онлайн


Прогнозы на матч Эстония 0:1 Уэльс

Исход игры
Эстония
4.3% (6)
Ничья
9.3% (13)
Уэльс
86.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
49.26% (67)
Меньше
50.74% (69)
Обе команды забьют
Да
55.15% (75)
Нет
44.85% (61)
Популярный счёт
1:2 Уэльс
34.3% (48)
0:1 Уэльс
25.7% (36)
0:2 Уэльс
12.9% (18)
1:3 Уэльс
7.9% (11)
1:1 Ничья
7.9% (11)
0:3 Уэльс
2.1% (3)
2:3 Уэльс
1.4% (2)
1:0 Эстония
1.4% (2)
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