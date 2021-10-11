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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Норвегия
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Черногория
0'
1:0
29' Гол
Эльюнусси Мохамед
49' Желтая карточка
Вуячич Игор
63' Желтая карточка
Радунович Ристо
63' Желтая карточка
Марушич Адам
71'
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Мелинг
Биргер
8
Берг
Патрик
20
Дели
Матс
Мёллер
10
Эдегор
Мартин
11
Эльюнусси
Мохамед
7
Хёуге
Йенс
19
Торстведт
Кристиан
12
Шаркич
Матия
7
Вешович
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
18
Косович
Небойша
19
Шчекич
Александар
14
Янкович
Марко
23
Марушич
Адам
10
Йоветич
Стеван
17
Хакшабанович
Сеад
Норвегия
4-1-4-1
Черногория
4-3-3

Ход матча

29'
Эльюнусси Мохамед
(Страндберг Стефан)
1:0
46'
Эурснес Фредрик
Хёуге Йенс
 
46'
 
Осмаич Милутин
Косович Небойша
49'
 
Вуячич Игор
63'
 
Радунович Ристо
63'
 
Марушич Адам
64'
Бериша Ветон
Торстведт Кристиан
 
64'
Джонсон Деннис
Дели Матс Мёллер
 
67'
 
Джюрджевич Урош
Хакшабанович Сеад

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Норвегия
Черногория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
ТМС
2:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (1) 0.63
Сорлот Александр 3 0.38
Торстведт Кристиан 3 0.38
Эльюнусси Мохамед 2 0.25
Свенссон Юнас 1 0.13
Страндберг Стефан 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 3 0.38
Бечирай Фатос 3 (1) 0.38
Марушич Адам 2 0.25
Томашевич Зарко 1 0.13
Симич Марко 1 0.13
Радунович Ристо 1 0.13
Косович Небойша 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Джюрджевич Урош 0 0
Йовович Владимир 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 1 1
Сорлот Александр 2 0
Торсби Мортен 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 3 0
Савич Стефан 2 0
Джюрджевич Урош 2 0
Бечирай Фатос 1 0
Божович Драшко 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Радунович Ристо 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Косович Небойша 1 0
Марушич Адам 1 0
Лагатор Душан 1 0
Вулай Кристиян 1 0
Осмаич Милутин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
5
38%
4
36%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1
Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1 Швеция - Норвегия 1:1
Черногория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2
Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0 Англия - Черногория 7:0 Косово - Черногория 2:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 4:0 Заявка 8 6 1 1 27 - 6 19
2. Норвегия 1:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3. Турция 0:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 15 12
4. Черногория 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
5. Латвия 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
6. Гибралтар 0:4 Заявка 8 0 0 8 3 - 32 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 4:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 1 12
2. Норвегия 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Латвия 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
4. Турция 0:1 Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
5. Черногория 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
6. Гибралтар 0:4 Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Голландия 4:0 Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Черногория 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
4. Турция 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
5. Латвия 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар 0:4 Заявка 4 0 0 4 3 - 16 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 5
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Норвегия 87% (120)
X 12.3% (17)
Черногория 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Черногория
1.57
6.80
7.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Норвегия 1:0 Черногория онлайн


Прогнозы на матч Норвегия 1:0 Черногория

Исход игры
Норвегия
87% (120)
Ничья
12.3% (17)
Черногория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
46.4% (64)
1:0 Норвегия
22.5% (31)
2:0 Норвегия
13% (18)
1:1 Ничья
10.9% (15)
3:1 Норвегия
2.2% (3)
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