Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

47' Команда Норвегия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эдегор Мартин из команды Норвегия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

45' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Норвегия

44' Отличный пас сделал Янкович Марко из команды Черногория . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

44' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Черногория

41' Норвегия выполняет удар от ворот.

41' Йоветич Стеван из команды Черногория наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Педерсен Маркус Гольмгрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Норвегия

35' Игрок Янкович Марко из команды Черногория неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Команда Норвегия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норвегия будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Шчекич Александар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Йоветич Стеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Матия Шаркич отбил мяч на угловой после удара Дели Матс Мёллер из штрафной площади.

25' Торстведт Кристиан пробует нанести удар издали, но Матия Шаркич держит все под контролем

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Норвегия выполняет удар от ворот.

23' Йоветич Стеван не смог попасть в створ ударом издали

21' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Косович Небойша из команды Черногория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Берг Патрик из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Эдегор Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Норвегия выполняет удар от ворот.

15' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ханше-Ольсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Хёуге Йенс из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Черногория

11' Торстведт Кристиан из команды Норвегия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Томашевич Зарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Черногория начинает с центра поля