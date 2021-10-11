Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Норвегия
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Уллевааль
Черногория
1:0
29' ГолЭльюнусси Мохамед
49' Желтая карточкаВуячич Игор
63' Желтая карточкаРадунович Ристо
63' Желтая карточкаМарушич Адам
12
Шаркич
Матия
23
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марушич АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
Ход матча
29'
49'
63'
63'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Норвегия
Черногория
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.63
|Сорлот Александр
|3
|0.38
|Торстведт Кристиан
|3
|0.38
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.25
|Свенссон Юнас
|1
|0.13
|Страндберг Стефан
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.38
|Бечирай Фатос
|3 (1)
|0.38
|Марушич Адам
|2
|0.25
|Томашевич Зарко
|1
|0.13
|Симич Марко
|1
|0.13
|Радунович Ристо
|1
|0.13
|Косович Небойша
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|1
|1
|Сорлот Александр
|2
|0
|Торсби Мортен
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|3
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Бечирай Фатос
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Лагатор Душан
|1
|0
|Вулай Кристиян
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
5
38%
4
36%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1
Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1 Швеция - Норвегия 1:1
Черногория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2
Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0 Англия - Черногория 7:0 Косово - Черногория 2:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 6
|19
|2.
|Норвегия
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Турция
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 15
|12
|4.
|Черногория
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|5.
|Латвия
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|6.
|Гибралтар
|0:4 Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 32
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|4:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 1
|12
|2.
|Норвегия
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Латвия
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|4.
|Турция
|0:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|5.
|Черногория
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Гибралтар
|0:4 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|5
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Норвегия 1:0 Черногория
Исход игры
Норвегия
87% (120)
Ничья
12.3% (17)
Черногория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
46.4% (64)
1:0 Норвегия
22.5% (31)
2:0 Норвегия
13% (18)
1:1 Ничья
10.9% (15)
3:1 Норвегия
2.2% (3)
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