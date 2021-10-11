Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Норвегия
2:0
Конец матча
Стадион: Уллевааль
Черногория
1:0
29' ГолЭльюнусси Мохамед
49' Желтая карточкаВуячич Игор
63' Желтая карточкаРадунович Ристо
63' Желтая карточкаМарушич Адам
73' Желтая карточкаНюланд Эрьян
89' Желтая карточкаЙовович Владимир
90' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
90' Желтая карточкаВешович Марко
90' Вторая желтая карточкаВешович Марко
2:0
90' ГолЭльюнусси Мохамед
12
Шаркич
Матия
23
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марушич АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
Ход матча
29'
49'
63'
63'
73'
89'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Норвегия
Черногория
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.63
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.38
|Сорлот Александр
|3
|0.38
|Торстведт Кристиан
|3
|0.38
|Свенссон Юнас
|1
|0.13
|Страндберг Стефан
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Джонсон Деннис
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.38
|Бечирай Фатос
|3 (1)
|0.38
|Марушич Адам
|2
|0.25
|Томашевич Зарко
|1
|0.13
|Симич Марко
|1
|0.13
|Радунович Ристо
|1
|0.13
|Косович Небойша
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|1
|1
|Сорлот Александр
|2
|0
|Торсби Мортен
|2
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|3
|0
|Вешович Марко
|1
|1
|Савич Стефан
|2
|0
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Бечирай Фатос
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Лагатор Душан
|1
|0
|Вулай Кристиян
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
11
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
5
33%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1
Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1 Швеция - Норвегия 1:1
Черногория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2
Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0 Англия - Черногория 7:0 Косово - Черногория 2:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 6
|19
|2.
|Норвегия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|Турция
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 15
|15
|4.
|Черногория
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 34
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Норвегия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Вернер Тимо
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Норвегия 2:0 Черногория
Исход игры
Норвегия
87% (120)
Ничья
12.3% (17)
Черногория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
46.4% (64)
1:0 Норвегия
22.5% (31)
2:0 Норвегия
13% (18)
1:1 Ничья
10.9% (15)
3:1 Норвегия
2.2% (3)
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