Второй тайм

98' Норвегия заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Отличная индивидуальная работа от Эльюнусси Мохамед , гол забит с изяществом.

96' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

96' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед , обводя своих соперников

94' УДАЛЕНИЕ! - Вешович Марко получает вторую желтую за споры

94' Рефери не любит споров - именно за это Вешович Марко сейчас получил желтую

94' Матч возобновлен

93' Педерсен Маркус Гольмгрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Йовович Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи

92' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Йовович Владимир получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Матч возобновлен

88' Ханше-Ольсен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Норвегия

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Йоветич Стеван не смог попасть в створ ударом издали

79' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Норвегия

77' Удар от ворот произведет Черногория

76' Эдегор Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Вешович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Удар от ворот произведет Норвегия

75' Осмаич Милутин не смог попасть в створ ударом издали

74' Вуячич Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Янкович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Отличные скиллы показывает Джонсон Деннис , обводя своих соперников

73' Удар от ворот произведет Норвегия

73' Судье надоело, что Нюланд Эрьян тянет время и он наказал его горчичником

71' Ханше-Ольсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Ханше-Ольсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Ханше-Ольсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Томашевич Зарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

67' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Эдегор Мартин из команды Норвегия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

66' Марушич Адам из команды Черногория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Рефери не любит споров - именно за это Марушич Адам сейчас получил желтую

63' Радунович Ристо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Торстведт Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Эльюнусси Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Торстведт Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Страндберг Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Норвегия

59' Игрок Марушич Адам из команды Черногория неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар, который нанес Дели Матс Мёллер , срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Матия Шаркич парировал мяч в поле.

57' Эурснес Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хакшабанович Сеад из команды Черногория делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

52' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Выглядело как неплохой момент. Мелинг Биргер из команды Норвегия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

51' Удар от ворот произведет Норвегия

51' Йоветич Стеван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Черногория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Черногория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Вуячич Игор грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

49' Янкович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе