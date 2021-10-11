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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча восьмого тура европейского отборочного цикла ЧМ-2022, в котором сборная Словении сыграет дома со сборной России.

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!