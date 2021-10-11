Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Словения
Позже
Стадион: Людски ВРТ
РОССИЯ
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
23
Кузяев
Далер
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
20 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Штулац ЛеоПолузащитник
-
18 Элшник ТимиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Словения
РОССИЯ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|3
|0.43
|Ловрич Санди
|2 (1)
|0.29
|Стоянович Петар
|1
|0.14
|Шпорар Андраж
|1
|0.14
|Сеско Бенджамин
|1
|0.14
|Зайц Миха
|0
|0
|Балковец Юре
|0
|0
РОССИЯ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|3
|0.43
|Фернандес Марио
|2
|0.29
|Смолов Фёдор
|1
|0.14
|Ерохин Александр
|1
|0.14
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.14
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.14
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.14
|Кузяев Далер
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Иличич Йосип
|2
|0
|Мевля Миха
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
РОССИЯ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Миранчук Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
4
57%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1
Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2 Словения - Латвия 1:0 Словения - Австрия 0:1
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0
РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Венгрия - РОССИЯ 2:3 РОССИЯ - Сербия 3:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Мальта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Словения - РОССИЯ
Исход игры
Словения
29.3% (76)
Ничья
31.3% (81)
РОССИЯ
39.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
23.36% (32)
Меньше
76.64% (105)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.4% (58)
1:0 Словения
8.1% (21)
1:2 РОССИЯ
7.3% (19)
0:1 РОССИЯ
5.8% (15)
2:1 Словения
3.9% (10)
0:2 РОССИЯ
2.3% (6)
0:0 Ничья
1.9% (5)
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