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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словения
 
Позже

Стадион:
РОССИЯ
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
6
Бийол
Яка
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
22
Гнезда-Черин
Адам
14
Куртич
Ясмин
7
Иличич
Йосип
8
Ловрич
Санди
21
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
12
Сафонов
Матвей
18
Сутормин
Алексей
3
Дивеев
Игорь
14
Джикия
Георгий
13
Кудряшов
Фёдор
8
Фомин
Даниил
6
Баринов
Дмитрий
23
Кузяев
Далер
15
Миранчук
Алексей
9
Смолов
Фёдор
10
Бакаев
Зелимхан
Словения
4-2-3-1
РОССИЯ
4-3-3

История личных встреч

Словения
РОССИЯ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 3 0.43
Ловрич Санди 2 (1) 0.29
Стоянович Петар 1 0.14
Шпорар Андраж 1 0.14
Сеско Бенджамин 1 0.14
Зайц Миха 0 0
Балковец Юре 0 0
РОССИЯ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 3 0.43
Фернандес Марио 2 0.29
Смолов Фёдор 1 0.14
Ерохин Александр 1 0.14
Жемалетдинов Рифат 1 0.14
Соболев Александр Сергеевич 1 0.14
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.14
Кузяев Далер 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Фомин Даниил 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 0
Иличич Йосип 2 0
Мевля Миха 2 0
Захович Лука 1 0
Бийол Яка 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
РОССИЯ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемалетдинов Рифат 3 0
Миранчук Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Дзюба Артём 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Ерохин Александр 1 0
Черышев Денис 1 0
Головин Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
4
57%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1
Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2 Словения - Латвия 1:0 Словения - Австрия 0:1
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0
РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Венгрия - РОССИЯ 2:3 РОССИЯ - Сербия 3:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 5 1 1 11 - 1 16
2. РОССИЯ Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Словения Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
4. Словакия Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Мальта Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
6. Кипр Заявка 8 1 2 5 3 - 13 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Мальта Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
5. Словакия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча восьмого тура европейского отборочного цикла ЧМ-2022, в котором сборная Словении сыграет дома со сборной России.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2021, осталось 8 минут.



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Прогнозы 250
Словения 29.6% (74)
X 32% (80)
РОССИЯ 38.4% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
РОССИЯ
2.75
3.16
3.12
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Словения - РОССИЯ онлайн


Прогнозы на матч Словения - РОССИЯ

Исход игры
Словения
29.3% (76)
Ничья
31.3% (81)
РОССИЯ
39.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
23.36% (32)
Меньше
76.64% (105)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.4% (58)
1:0 Словения
8.1% (21)
1:2 РОССИЯ
7.3% (19)
0:1 РОССИЯ
5.8% (15)
2:1 Словения
3.9% (10)
0:2 РОССИЯ
2.3% (6)
0:0 Ничья
1.9% (5)
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