Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Румыния
Позже
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Армения
18
Марин
Рэзван
14
Хаджи
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Влад ДаниэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Монрой ХордиЗащитник
-
15 Мкоян ГрайрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
История личных встреч
Румыния
Армения
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Янис
|2
|0.29
|Чикылдэу Александру
|2
|0.29
|Станчу Николае
|1
|0.14
|Тэнасе Флорин
|1
|0.14
|Маня Кристьян
|1
|0.14
|Тошка Алин
|1
|0.14
|Ман Деннис
|1
|0.14
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.14
|Марин Рэзван
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Маркович Йован
|0
|0
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.29
|Байрамян Хорен
|1
|0.14
|Ароян Вараздат
|1
|0.14
|Оганесян Камо
|1
|0.14
|Сперцян Эдуард
|1
|0.14
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.14
|Григорян Артак
|0
|0
|Селараян Лукас
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|2
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|3
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Оганесян Камо
|1
|0
|Восканян Тарон
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
63%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2
Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2 Румыния - Норвегия 1:1 Фарерские острова - Румыния 0:3
Армения
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0
Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0 Лихтенштейн - Армения 1:1 Армения - Босния и Герцеговина 4:2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Армения
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|4.
|Румыния
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Исландия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Румыния - Армения
Исход игры
Румыния
74.3% (133)
Ничья
6.7% (12)
Армения
19% (34)
Тотал 2.5
Больше
53.28% (73)
Меньше
46.72% (64)
Обе команды забьют
Да
56.93% (78)
Нет
43.07% (59)
Популярный счёт
2:1 Румыния
31.8% (57)
1:0 Румыния
20.1% (36)
2:0 Румыния
11.7% (21)
3:1 Румыния
4.5% (8)
1:1 Ничья
3.9% (7)
1:2 Армения
2.2% (4)
3:0 Румыния
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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