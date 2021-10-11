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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Румыния
 
Позже

Стадион:
Армения
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
6
Кирикеш
Влад
5
Неделчару
Ионуц
11
Банку
Никусор
8
Чикылдэу
Александру
18
Марин
Рэзван
23
Станчу
Николае
14
Хаджи
Янис
13
Кешерю
Клаудиу
20
Митрицэ
Александру
1
Юрченко
Давид
2
Тертерян
Давид
4
Восканян
Тарон
3
Ароян
Вараздат
13
Оганесян
Камо
17
Удо
Соломон
5
Григорян
Артак
8
Сперцян
Эдуард
11
Барсегян
Тигран
18
Мхитарян
Генрих
7
Байрамян
Хорен
Румыния
4-3-3
Армения
4-3-3

История личных встреч

Румыния
Армения

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
3:2
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Янис 2 0.29
Чикылдэу Александру 2 0.29
Станчу Николае 1 0.14
Тэнасе Флорин 1 0.14
Маня Кристьян 1 0.14
Тошка Алин 1 0.14
Ман Деннис 1 0.14
Михэйлэ Валентин 1 0.14
Марин Рэзван 0 0
Банку Никусор 0 0
Кешерю Клаудиу 0 0
Кирикеш Влад 0 0
Маркович Йован 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 (1) 0.29
Байрамян Хорен 1 0.14
Ароян Вараздат 1 0.14
Оганесян Камо 1 0.14
Сперцян Эдуард 1 0.14
Мхитарян Генрих 1 (1) 0.14
Григорян Артак 0 0
Селараян Лукас 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 2 1
Максим Александру 2 0
Неделку Драгош 2 0
Банку Никусор 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Станчу Николае 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Могос Василе 1 0
Хаджи Янис 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 3 0
Байрамян Хорен 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Оганесян Камо 1 0
Восканян Тарон 1 0
Адамян Саркис 1 0
Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
63%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2
Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2 Румыния - Норвегия 1:1 Фарерские острова - Румыния 0:3
Армения
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0
Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0 Лихтенштейн - Армения 1:1 Армения - Босния и Герцеговина 4:2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2021, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 172
    Румыния 76.2% (131)
    X 6.4% (11)
    Армения 17.4% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Армения
    1.74
    4.08
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Румыния - Армения онлайн


    Прогнозы на матч Румыния - Армения

    Исход игры
    Румыния
    74.3% (133)
    Ничья
    6.7% (12)
    Армения
    19% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.28% (73)
    Меньше
    46.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    56.93% (78)
    Нет
    43.07% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    31.8% (57)
    1:0 Румыния
    20.1% (36)
    2:0 Румыния
    11.7% (21)
    3:1 Румыния
    4.5% (8)
    1:1 Ничья
    3.9% (7)
    1:2 Армения
    2.2% (4)
    3:0 Румыния
    1.1% (2)
    2:2 Ничья
    1.1% (2)
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