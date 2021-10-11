—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 8-го тура отборочного цикла к ЧМ-2022 в Катаре сойдутся лицом к лицу игроки сборных Беларуси и Чехии. Встреча состоится в Казани, на стадионе «Центральный».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!