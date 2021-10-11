Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Беларусь
Позже
Стадион: Центральный (Казань)
Чехия
18
Седько
Павел
13
Матею
Алеш
22
Соучек
Томаш
19
Гложек
Адам
20
Выдра
Матей
10
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Седько ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гложек АдамПолузащитник
-
20 Выдра МатейПолузащитник
-
10 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нгуиэн ФилипВратарь
-
18 Гавел МиланЗащитник
-
17 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
История личных встреч
Беларусь
Чехия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|3 (2)
|0.5
|Савицкий Павел
|1
|0.17
|Кендыш Юрий
|1
|0.17
|Седько Павел
|1
|0.17
|Стасевич Игорь
|0
|0
|Кисляк Сергей
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|3
|0.5
|Барак Антонин
|2
|0.33
|Янкто Якуб
|1
|0.17
|Шик Патрик
|1
|0.17
|Пешек Якуб
|1
|0.17
|Провод Лукас
|1
|0.17
|Дарида Владимир
|0
|0
|Новак Филип
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
Карточки
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|2
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Черник Сергей
|1
|0
|Кендыш Юрий
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Золотов Николай
|1
|0
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
|Georgi Kondratyev
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барак Антонин
|2
|0
|Шик Патрик
|0
|1
|Калаш Томаш
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Зима Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
12%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0
Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Беларусь - Албания 0:2 Болгария - Беларусь 0:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Черногория - Беларусь 2:0 Германия - Беларусь 4:0
Чехия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0
Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0 Израиль - Чехия 1:2 Кипр - Чехия 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|Чехия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Эстония
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Беларусь - Чехия
Исход игры
Беларусь
4% (6)
Ничья
5.4% (8)
Чехия
90.6% (135)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:2 Чехия
34.2% (51)
0:2 Чехия
26.2% (39)
0:1 Чехия
14.1% (21)
1:3 Чехия
6.7% (10)
1:1 Ничья
4% (6)
0:3 Чехия
4% (6)
2:1 Беларусь
1.3% (2)
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