Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
17
Блинд
Дэйли
14
Классен
Дэви
10
Депай
Мемфис
7
Ланг
Ноа
13
Банда
Брэдли
14
Чиполина
Рой
10
Уолкер
Лайам
22
Торилья
Грэм
9
Стич
Рис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
- Основной состав
-
13 Банда БрэдлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Стич РисНападающий
- Запасные игроки
-
23 Робба ДжеймиВратарь
- Защитник
-
11 Понс АланЗащитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
-
16 Муэли АйманПолузащитник
-
17 Ронан КианПолузащитник
-
19 Винет ДжеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Голландия
Гибралтар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|7 (2)
|1
|Классен Дэви
|4
|0.57
|Де Йонг Люк
|3
|0.43
|Бергёйс Стивен
|2
|0.29
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.29
|Мален Дониэлл
|2
|0.29
|Гакпо Коди
|1
|0.14
|Ван де Бек Донни
|1
|0.14
|Тиль Гус
|1
|0.14
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стич Рис
|2 (1)
|0.29
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.14
|Торилья Грэм
|0
|0
Карточки
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муэли Айман
|2
|0
|Голдвин Кайл
|2
|0
|Эннсли Лу
|2
|0
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Стич Рис
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Понс Алан
|1
|0
|Босио Джэймс
|1
|0
|Барнетт Эрин
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Ронан Киан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
33%
76-90
Забито
11
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
16
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Забито
23
3
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
1
33%
16-30
5
22%
1
33%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
7
30%
1
33%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Пропущено
6
28
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
17%
1
4%
1-15
1
17%
3
11%
16-30
1
17%
6
21%
31-45
1
17%
6
21%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
2
33%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Голландия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1
Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Голландия - Мексика 0:1 Голландия - Италия 0:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1
Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Косово - Гибралтар 1:0 Швейцария - Гибралтар 4:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 6
|16
|2.
|Норвегия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Турция
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 14
|12
|4.
|Черногория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 28
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Голландия - Гибралтар
Исход игры
Голландия
99.3% (134)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
98.51% (132)
Меньше
1.49% (2)
Обе команды забьют
Да
3.73% (5)
Нет
96.27% (129)
Популярный счёт
5:0 Голландия
28.9% (39)
4:0 Голландия
23% (31)
6:0 Голландия
20.7% (28)
3:0 Голландия
9.6% (13)
7:0 Голландия
6.7% (9)
8:0 Голландия
3% (4)
9:0 Голландия
2.2% (3)
3:1 Голландия
1.5% (2)
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