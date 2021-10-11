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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча восьмого тура группы G европейского отборочного турнира чемпионата мира, в котором сыграют сборные Голландии и Гибралтара. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.