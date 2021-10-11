Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
1:0
7' ГолПапулис Фотис
17
Лойзу
Лойзос
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
19
Аттард
Кейн
17
Теума
Тедди
11
Мбонг
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
19 Аттард КейнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбонг ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
-
2 Шоу КуртЗащитник
- Защитник
-
14 Мускат НиккиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
21 Димеч ШонНападающий
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
7'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Кипр
Мальта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|1
|0.13
|Питтас Яннис
|1
|0.13
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|0.25
|Аттард Кейн
|2
|0.25
|Гамбин Люк
|1
|0.13
|Сатариано Александер
|1
|0.13
|Камензули Райан
|0
|0
|Теума Тедди
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотериу Костас
|2
|1
|Авраам Андреас
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Кателарис Фанос
|1
|0
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбонг Джозеф
|2
|0
|Сатариано Александер
|2
|0
|Пепе Энрико
|1
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Мускат Зак
|1
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Монтебельо Лука
|1
|0
|Корбалан Хуан
|1
|0
|Шоу Курт
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0
Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1 Кипр - Шотландия 1:2 Кипр - РОССИЯ 0:5
Мальта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0
Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0 Фарерские острова - Мальта 1:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Кипр
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|2 - 11
|7
|6.
|Мальта
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Кипр
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 5
|7
|5.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Мальта
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Кипр 1:0 Мальта
Исход игры
Кипр
79.3% (119)
Ничья
12.7% (19)
Мальта
8% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
47.06% (64)
Нет
52.94% (72)
Популярный счёт
1:0 Кипр
32.7% (49)
2:1 Кипр
26.7% (40)
2:0 Кипр
11.3% (17)
1:1 Ничья
9.3% (14)
3:1 Кипр
3.3% (5)
1:2 Мальта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Мальта
2% (3)
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