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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Кипр
1:0
Перерыв

Стадион:
Мальта
0'
1:0
7' Гол
Папулис Фотис
22
Михаил
Неофитос
14
Андреу
Стелиос
16
Сотериу
Костас
3
Антониадес
Мариос
7
Деметриу
Мариос
20
Кастанос
Григорис
8
Кириаку
Хараламбос
4
Иоанну
Николас
15
Папулис
Фотис
10
Сотириу
Пиерос
17
Лойзу
Лойзос
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
19
Аттард
Кейн
23
Каруана
Тристан
17
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
8
Греч
Джейк
11
Мбонг
Пол
9
Монтебельо
Лука
Кипр
3-4-3
Мальта
3-4-2-1

Ход матча

7'
Папулис Фотис
(Кириаку Хараламбос)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Кипр
Мальта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 1 0.13
Питтас Яннис 1 0.13
Кириаку Хараламбос 0 0
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.25
Аттард Кейн 2 0.25
Гамбин Люк 1 0.13
Сатариано Александер 1 0.13
Камензули Райан 0 0
Теума Тедди 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотериу Костас 2 1
Авраам Андреас 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Папулис Фотис 1 0
Питтас Яннис 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Деметриу Деметрис 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбонг Джозеф 2 0
Сатариано Александер 2 0
Пепе Энрико 1 0
Борг Стив 1 0
Мускат Зак 1 0
Камензули Райан 1 0
Бонелло Анри 1 0
Монтебельо Лука 1 0
Корбалан Хуан 1 0
Шоу Курт 1 0
Мбонг Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0
Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1 Кипр - Шотландия 1:2 Кипр - РОССИЯ 0:5
Мальта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0
Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0 Фарерские острова - Мальта 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 5 1 1 11 - 1 16
2. РОССИЯ Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Словения Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
4. Словакия Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Кипр 1:0 Заявка 8 2 1 5 2 - 11 7
6. Мальта 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Кипр 1:0 Заявка 5 2 1 2 2 - 5 7
5. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Мальта 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словакия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5. Мальта 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
6. Кипр 1:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Кипр 79.3% (119)
X 12.7% (19)
Мальта 8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кипр
Ничья
Мальта
2.04
5.25
5.18
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Новости
Где смотреть матч Кипр 1:0 Мальта онлайн


Прогнозы на матч Кипр 1:0 Мальта

Исход игры
Кипр
79.3% (119)
Ничья
12.7% (19)
Мальта
8% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
47.06% (64)
Нет
52.94% (72)
Популярный счёт
1:0 Кипр
32.7% (49)
2:1 Кипр
26.7% (40)
2:0 Кипр
11.3% (17)
1:1 Ничья
9.3% (14)
3:1 Кипр
3.3% (5)
1:2 Мальта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Мальта
2% (3)
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