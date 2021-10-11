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  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Кипр
2:2
Конец матча

Стадион:
Мальта
0'
1:0
7' Гол
Папулис Фотис
1:1
53' Гол
Мускат Зак
58' Желтая карточка
Деметриу Мариос
2:1
80' Гол
Сотириу Пиерос
81' Желтая карточка
Теума Тедди
90' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
90' Желтая карточка
Иоанну Николас
2:2
90' Гол
Мускат Зак
90'+10
22
Михаил
Неофитос
14
Андреу
Стелиос
16
Сотериу
Костас
3
Антониадес
Мариос
7
Деметриу
Мариос
20
Кастанос
Григорис
8
Кириаку
Хараламбос
4
Иоанну
Николас
15
Папулис
Фотис
10
Сотириу
Пиерос
17
Лойзу
Лойзос
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
19
Аттард
Кейн
23
Каруана
Тристан
17
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
8
Греч
Джейк
11
Мбонг
Пол
9
Монтебельо
Лука
Кипр
3-4-3
Мальта
3-4-2-1

История личных встреч

Кипр
Мальта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 1 0.13
Питтас Яннис 1 0.13
Сотириу Пиерос 1 0.13
Кириаку Хараламбос 0 0
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.25
Мускат Зак 2 0.25
Аттард Кейн 2 0.25
Гамбин Люк 1 0.13
Сатариано Александер 1 0.13
Теума Тедди 0 0
Камензули Райан 0 0
Пизани Стивен 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотериу Костас 2 1
Авраам Андреас 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Папулис Фотис 1 0
Сотириу Пиерос 1 0
Иоанну Николас 1 0
Деметриу Мариос 1 0
Питтас Яннис 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Деметриу Деметрис 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбонг Джозеф 2 0
Сатариано Александер 2 0
Пепе Энрико 1 0
Борг Стив 1 0
Мускат Зак 1 0
Камензули Райан 1 0
Бонелло Анри 1 0
Монтебельо Лука 1 0
Теума Тедди 1 0
Корбалан Хуан 1 0
Шоу Курт 1 0
Мбонг Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
4
40%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
5
38%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0
Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1 Кипр - Шотландия 1:2 Кипр - РОССИЯ 0:5
Мальта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0
Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0 Фарерские острова - Мальта 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Люксембург Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Швеция Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Греция Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Косово Заявка 6 1 1 4 3 - 12 4
5. Грузия Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Северная Ирландия Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Болгария Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
5. Литва Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Украина Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
3. Босния и Герцеговина Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
4. Финляндия Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
5. Казахстан Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
3. Чехия Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Эстония Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
5. Беларусь Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 7 7 0 0 26 - 0 21
2. Шотландия Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Израиль Заявка 7 3 1 3 16 - 14 10
4. Австрия Заявка 7 3 1 3 11 - 13 10
5. Фарерские острова Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
6. Молдова Заявка 7 0 1 6 3 - 22 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 7 5 1 1 23 - 6 16
2. Норвегия Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Турция Заявка 7 3 3 1 17 - 14 12
4. Черногория Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
5. Латвия Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
6. Гибралтар Заявка 7 0 0 7 3 - 28 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 5 1 1 11 - 1 16
2. РОССИЯ Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Словения Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
4. Словакия Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Мальта Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
6. Кипр Заявка 8 1 2 5 3 - 13 5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 7 6 1 0 23 - 2 19
2. Албания Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3. Польша Заявка 7 4 2 1 24 - 8 14
4. Венгрия Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
5. Андорра Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
6. Сан-Марино Заявка 7 0 0 7 1 - 29 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
5. Грузия Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Литва Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Болгария Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
5. Северная Ирландия Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 3 1 0 2 6 - 11 3
5. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
2. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Северная Ирландия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Финляндия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Австрия Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
3. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
4. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Черногория Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Мальта Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
5. Словакия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Албания Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 17 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Кипр 79.3% (119)
X 12.7% (19)
Мальта 8% (12)
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Где смотреть матч Кипр 2:2 Мальта онлайн


Прогнозы на матч Кипр 2:2 Мальта

Исход игры
Кипр
79.3% (119)
Ничья
12.7% (19)
Мальта
8% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
47.06% (64)
Нет
52.94% (72)
Популярный счёт
1:0 Кипр
32.7% (49)
2:1 Кипр
26.7% (40)
2:0 Кипр
11.3% (17)
1:1 Ничья
9.3% (14)
3:1 Кипр
3.3% (5)
1:2 Мальта
2.7% (4)
0:1 Мальта
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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