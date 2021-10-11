  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Северная Македония
 
Позже

Стадион:
Германия
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
6
Муслиу
Визар
14
Велкоски
Дарко
8
Алиоски
Эгзиян
21
Костадинов
Тихомир
16
Николов
Бобан
5
Адеми
Ариян
11
Чурлинов
Дарко
18
Яхович
Адис
7
Элмас
Эльиф
1
Нойер
Мануэль
16
Клостерманн
Лукас
15
Зюле
Никлас
5
Керер
Тило
21
Раум
Давид
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Гнабри
Серж
13
Мюллер
Томас
7
Хаверц
Кай
9
Вернер
Тимо
Северная Македония
4-3-3
Германия
4-2-3-1

История личных встреч

Северная Македония
Германия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трайковски Александар 3 0.43
Алиоски Эгзиян 2 (1) 0.29
Велкоски Дарко 2 0.29
Элмас Эльиф 2 0.29
Барди Энис 1 0.14
Адеми Ариян 1 0.14
Несторовски Илья 1 (1) 0.14
Пандев Горан 1 0.14
Николов Бобан 1 0.14
Чурлинов Дарко 1 0.14
Ристовски Стефан 0 0
Ристевски Кирче 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 5 0.71
Вернер Тимо 3 0.43
Сане Лерой 2 0.29
Гюндоган Илкай 2 (1) 0.29
Горецка Леон 1 0.14
Ройс Марко 1 0.14
Хаверц Кай 1 0.14
Мюллер Томас 1 0.14
Хофманн Йонас 1 0.14
Рюдигер Антонио 1 0.14
Адейеми Карим 1 0.14
Киммих Йозуа 0 0
Вирц Флориан 0 0
Мусиала Джамал 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пандев Горан 2 0
Муслиу Визар 2 0
Ристовски Милан 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Спировски Стефан 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Велкоски Дарко 1 0
Радески Марьян 1 0
Николов Бобан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Стояновски Влатко 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Хаверц Кай 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
13%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0
Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1 Северная Македония - Армения 2:1
Германия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2
Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3 Швейцария - Германия 1:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Северная Македония - Германия, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2021, осталось 7 минут.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Северная Македония 3.3% (5)
X 4.7% (7)
Германия 92% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Германия
15.25
7.49
1.28
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Северная Македония - Германия онлайн


Прогнозы на матч Северная Македония - Германия

Исход игры
Северная Македония
3.4% (5)
Ничья
4.7% (7)
Германия
91.9% (136)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (88)
Меньше
33.33% (44)
Обе команды забьют
Да
40.15% (53)
Нет
59.85% (79)
Популярный счёт
0:2 Германия
27% (40)
0:3 Германия
20.3% (30)
1:3 Германия
15.5% (23)
1:2 Германия
14.2% (21)
0:4 Германия
4.1% (6)
1:4 Германия
2.7% (4)
0:1 Германия
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 