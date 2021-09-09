Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Северная Македония
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Стадион: Тодор Проески
Германия
История личных встреч
Северная Македония
Германия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трайковски Александар
|3
|0.43
|Алиоски Эгзиян
|2 (1)
|0.29
|Велкоски Дарко
|2
|0.29
|Элмас Эльиф
|2
|0.29
|Барди Энис
|1
|0.14
|Адеми Ариян
|1
|0.14
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.14
|Пандев Горан
|1
|0.14
|Николов Бобан
|1
|0.14
|Чурлинов Дарко
|1
|0.14
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Ристевски Кирче
|0
|0
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнабри Серж
|5
|0.71
|Вернер Тимо
|3
|0.43
|Сане Лерой
|2
|0.29
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.29
|Горецка Леон
|1
|0.14
|Ройс Марко
|1
|0.14
|Хаверц Кай
|1
|0.14
|Мюллер Томас
|1
|0.14
|Хофманн Йонас
|1
|0.14
|Рюдигер Антонио
|1
|0.14
|Адейеми Карим
|1
|0.14
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Вирц Флориан
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пандев Горан
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Радески Марьян
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Стояновски Влатко
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
13%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
5
33%
4
21%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0
Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1 Северная Македония - Армения 2:1
Германия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2
Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3 Швейцария - Германия 1:1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Армения
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|4.
|Румыния
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Исландия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Северная Македония - Германия
Исход игры
Северная Македония
0% (0)
Ничья
0% (0)
Германия
100% (39)
Тотал 2.5
Больше
84.62% (33)
Меньше
15.38% (6)
Обе команды забьют
Да
48.72% (19)
Нет
51.28% (20)
Популярный счёт
0:3 Германия
28.2% (11)
1:2 Германия
20.5% (8)
1:3 Германия
17.9% (7)
0:2 Германия
15.4% (6)
0:4 Германия
7.7% (3)
1:4 Германия
7.7% (3)
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