Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
3' Желтая карточкаЯунземс Алвис
50' Желтая карточкаЦыганик Андрей
57' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
1:0
70' ГолГутковский Владислав
12
Озолс
Роберт
17
Зюзин
Артур
18
Эркин
Джанер
14
Кекчю
Оркун
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кунц Штефан
Ход матча
50'
57'
70'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
История личных встреч
Латвия
Турция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|2 (1)
|0.25
|Савалниекс Робертс
|1
|0.13
|Цыганик Андрей
|1
|0.13
|Икаунекс Давис
|1
|0.13
|Икауниекс Янис
|1
|0.13
|Робертс Улдрикис
|1
|0.13
|Камеш Владимир
|0
|0
|Ошс Марцис
|0
|0
|Юрковскис Райвис
|0
|0
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|Кроллис Раймондс
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.38
|Юндер Дженгиз
|2
|0.25
|Туфан Озан
|2
|0.25
|Караман Кенан
|2
|0.25
|Язиджи Юсуф
|1
|0.13
|Дервисоглу Халил
|1
|0.13
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.13
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.13
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камеш Владимир
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Карклиньш Кришс
|2
|0
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|Фёдоров Владислав
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Яунземс Алвис
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
3
18%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1
Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0 Латвия - Австрия 1:0 Словения - Латвия 1:0
Турция
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2
Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3 Сербия - Турция 0:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 6
|19
|2.
|Норвегия
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Турция
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 15
|12
|4.
|Черногория
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|5.
|Латвия
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|6.
|Гибралтар
|0:4 Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 32
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|4:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 1
|12
|2.
|Норвегия
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Латвия
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|4.
|Турция
|0:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|5.
|Черногория
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Гибралтар
|0:4 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|5
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Латвия 1:0 Турция
Исход игры
Латвия
2.9% (4)
Ничья
7.9% (11)
Турция
89.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
54.41% (74)
Меньше
45.59% (62)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:2 Турция
41.7% (58)
0:2 Турция
24.5% (34)
0:1 Турция
13.7% (19)
1:1 Ничья
5.8% (8)
1:3 Турция
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:1 Латвия
2.2% (3)
2:3 Турция
1.4% (2)
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