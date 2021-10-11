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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Латвия
1:2
Конец матча

Стадион:
Турция
0'
3' Желтая карточка
Яунземс Алвис
50' Желтая карточка
Цыганик Андрей
57' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
1:0
70' Гол в свои ворота
Демирал Мерих
1:1
76' Гол
Дурсун Сердар
87' Желтая карточка
Тарасов Игорь
90' Желтая карточка
Озолс Роберт
1:2
90' Пенальти
Йилмаз Бурак
90'+10
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
5
Черномордийс
Антонийс
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
17
Зюзин
Артур
8
Эмсис
Эдуард
16
Яунземс
Алвис
20
Робертс
Улдрикис
14
Цыганик
Андрей
22
Гутковский
Владислав
23
Чакыр
Угурджан
2
Челик
Зеки
3
Демирал
Мерих
4
Сёюнджю
Чаглар
18
Эркин
Джанер
5
Оздемир
Берат
7
Юндер
Дженгиз
14
Кекчю
Оркун
10
Чалханоглу
Хакан
21
Актюркоглу
Мухаммед
17
Йилмаз
Бурак
Латвия
4-2-3-1
Турция
4-1-4-1

Ход матча

3'
Яунземс Алвис
 
50'
Цыганик Андрей
 
57'
 
Йилмаз Бурак
60'
Тарасов Игорь
Зюзин Артур
 
60'
Кигурс Мартиньш
Робертс Улдрикис
 
65'
 
Дурсун Сердар
Кекчю Оркун
65'
 
Йылмаз Рыдван
Эркин Джанер
70'
Демирал Мерих
1:0
73'
Онтужанс Даниэлс
Яунземс Алвис
 
74'
 
Дервисоглу Халил
Актюркоглу Мухаммед
76'
1:1
Дурсун Сердар
(Юндер Дженгиз)
81'
Кроллис Раймондс
Гутковский Владислав
 
87'
Тарасов Игорь
 
90'
Озолс Роберт
 
90'
1:2
Йилмаз Бурак

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

История личных встреч

Латвия
Турция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
3:3
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:1
ММ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 2 (1) 0.25
Савалниекс Робертс 1 0.13
Цыганик Андрей 1 0.13
Икаунекс Давис 1 0.13
Икауниекс Янис 1 0.13
Робертс Улдрикис 1 0.13
Камеш Владимир 0 0
Ошс Марцис 0 0
Юрковскис Райвис 0 0
Эмсис Эдуард 0 0
Кроллис Раймондс 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 5 (3) 0.63
Чалханоглу Хакан 3 0.38
Юндер Дженгиз 2 0.25
Туфан Озан 2 0.25
Караман Кенан 2 0.25
Язиджи Юсуф 1 0.13
Дервисоглу Халил 1 0.13
Дурсун Сердар 1 0.13
Сёюнджю Чаглар 1 0.13
Актюркоглу Мухаммед 1 0.13
Караджа Эфеджан 0 0
Мераш Умут 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камеш Владимир 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Карклиньш Кришс 2 0
Черномордийс Антонийс 2 0
Фёдоров Владислав 2 0
Тарасов Игорь 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Озолс Роберт 1 0
Яунземс Алвис 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Кабак Озан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Туфан Озан 1 0
Караман Кенан 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Айхан Кан 1 0
Унал Энес 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Мераш Умут 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Оздемир Берат 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
4
40%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
29%
2
10%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
43%
5
25%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1
Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0 Латвия - Австрия 1:0 Словения - Латвия 1:0
Турция
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2
Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3 Сербия - Турция 0:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 8 6 1 1 29 - 6 19
2. Норвегия Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Турция Заявка 8 4 3 1 19 - 15 15
4. Черногория Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
5. Латвия Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
6. Гибралтар Заявка 8 0 0 8 3 - 34 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Норвегия Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Турция Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 3 - 18 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Вернер Тимо 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    3'
    Яунземс Алвис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Латвия 2.9% (4)
X 7.9% (11)
Турция 89.2% (124)
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Где смотреть матч Латвия 1:2 Турция онлайн


Прогнозы на матч Латвия 1:2 Турция

Исход игры
Латвия
2.9% (4)
Ничья
7.9% (11)
Турция
89.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
54.41% (74)
Меньше
45.59% (62)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:2 Турция
41.7% (58)
0:2 Турция
24.5% (34)
0:1 Турция
13.7% (19)
1:1 Ничья
5.8% (8)
1:3 Турция
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:1 Латвия
2.2% (3)
2:3 Турция
1.4% (2)
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