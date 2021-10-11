Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Хорватия
Позже
Стадион: Градски врт
Словакия
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
16
Ганцко
Давид
18
Шранц
Иван
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Шкорич МилеЗащитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
18 Шранц ИванПолузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Суслов ТомашПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
История личных встреч
Хорватия
Словакия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перишич Иван
|2
|0.29
|Пашалич Марио
|2
|0.29
|Ливайя Марко
|2
|0.29
|Брекало Йосип
|1
|0.14
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.14
|Брозович Марсело
|1
|0.14
|Влашич Никола
|1
|0.14
|Гвардиол Йошко
|1
|0.14
|Оршич Мислав
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкриньяр Милан
|2
|0.29
|Мак Роберт
|1
|0.14
|Шранц Иван
|1
|0.14
|Косцельник Мартин
|1
|0.14
|Боженик Роберт
|1
|0.14
|Стрелец Давид
|1
|0.14
|Губочан Томаш
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Грегуш Ян
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
6
55%
1
13%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0
Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1 Швейцария - Хорватия 1:2 Франция - Хорватия 4:2
Словакия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1
Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Словакия - Чехия 1:3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Мальта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Хорватия - Словакия
Исход игры
Хорватия
86.5% (128)
Ничья
9.5% (14)
Словакия
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.91% (67)
Меньше
51.09% (70)
Обе команды забьют
Да
54.74% (75)
Нет
45.26% (62)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
36.5% (54)
1:0 Хорватия
20.3% (30)
2:0 Хорватия
18.2% (27)
1:1 Ничья
8.1% (12)
3:1 Хорватия
4.1% (6)
3:0 Хорватия
2.7% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!