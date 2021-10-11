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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Исландия
4:0
Конец матча

Стадион:
Лихтенштейн
0'
1:0
19' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
34' Желтая карточка
Марксер Мартин
2:0
35' Пенальти
Гудмундссон Альберт
58' Желтая карточка
Фроммельт Ноах
63' Вторая желтая карточка
Марксер Мартин
3:0
79' Пенальти
Гудмундссон Альберт
4:0
89' Гол
Гудьонсен Андри
90'+4
13
Олафссон
Элиас-Рафн
3
Сампстед
Альфонс
21
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Гретарссон
Даниэль
5
Тораринссон
Гудмундур
16
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
8
Бьярнасон
Биркир
20
Хельгасон
Торир
10
Гудмундссон
Альберт
9
Кьяртанссон
Видар
11
Торстейнссон
Йон
1
Бюхель
Бенджамин
20
Вольфингер
Фабио
5
Грюненфельдер
Рафаэль
6
Малин
Андреас
23
Хофер
Йенс
3
Гёппель
Максимилиан
8
Зеле
Арон
16
Фроммельт
Ноах
18
Хаслер
Николас
14
Майер
Ливио
7
Фрик
Яник
Исландия
4-3-3
Лихтенштейн
5-3-2

История личных встреч

Исландия
Лихтенштейн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:4
ТМС
4:0
ТМС
1:1
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 2 (2) 0.25
Гудьонсен Андри 2 0.25
Севарссон Биркир 1 0.13
Бьярнасон Биркир 1 0.13
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.13
Палссон Виктор 1 0.13
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.13
Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.13
Траустасон Арнор 0 0
Магнуссон Хёрдур 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0
Торстейнссон Йон 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Яник 1 0.13
Фрик Ноах 1 0.13
Фроммельт Ноах 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 3 0
Скуласон Ари 2 0
Севарссон Биркир 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Арнасон Кари 1 0
Палссон Виктор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фроммельт Ноах 3 0
Марксер Мартин 1 1
Кауфман Даниэль 2 0
Вольфингер Фабио 2 0
Вольфингер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Хофер Йенс 1 0
Гёппель Максимилиан 1 0
Марксер Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
1
100%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
64%
3
100%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
4
27%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
5
33%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2
Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1 Сальвадор - Исландия 0:1 Канада - Исландия 0:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2
Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1 Греция - Лихтенштейн 1:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 8 7 0 1 23 - 3 21
2. Румыния Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
3. Северная Македония Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
4. Армения Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
5. Исландия Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
6. Лихтенштейн Заявка 8 0 1 7 2 - 23 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Румыния Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Вернер Тимо 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Исландия 97.8% (134)
X 1.5% (2)
Лихтенштейн 0.7% (1)
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Где смотреть матч Исландия 4:0 Лихтенштейн онлайн


Прогнозы на матч Исландия 4:0 Лихтенштейн

Исход игры
Исландия
97.8% (134)
Ничья
1.5% (2)
Лихтенштейн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
14.71% (20)
Нет
85.29% (116)
Популярный счёт
2:0 Исландия
45.3% (62)
3:0 Исландия
24.8% (34)
1:0 Исландия
11.7% (16)
2:1 Исландия
7.3% (10)
3:1 Исландия
4.4% (6)
5:0 Исландия
2.2% (3)
4:1 Исландия
1.5% (2)
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