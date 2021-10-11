Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Исландия
4:0
Конец матча
Стадион: Лаугардалсвёллур
Лихтенштейн
1:0
19' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
34' Желтая карточкаМарксер Мартин
2:0
35' ПенальтиГудмундссон Альберт
58' Желтая карточкаФроммельт Ноах
63' Вторая желтая карточкаМарксер Мартин
3:0
79' ПенальтиГудмундссон Альберт
4:0
89' ГолГудьонсен Андри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лейфссон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Спириг РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фрик НоахНападающий
-
22 Marco Marxer
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
Ход матча
19'
34'
35'
46'
58'
63'
79'
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
История личных встреч
Исландия
Лихтенштейн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|2 (2)
|0.25
|Гудьонсен Андри
|2
|0.25
|Севарссон Биркир
|1
|0.13
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.13
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.13
|Палссон Виктор
|1
|0.13
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.13
|Сигурьонссон Рунар
|1 (1)
|0.13
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
|Торстейнссон Йон
|0
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Яник
|1
|0.13
|Фрик Ноах
|1
|0.13
|Фроммельт Ноах
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Скуласон Ари
|2
|0
|Севарссон Биркир
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Арнасон Кари
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фроммельт Ноах
|3
|0
|Марксер Мартин
|1
|1
|Кауфман Даниэль
|2
|0
|Вольфингер Фабио
|2
|0
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Хофер Йенс
|1
|0
|Гёппель Максимилиан
|1
|0
|Марксер Александер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
1
100%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
64%
3
100%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
4
27%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
5
33%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2
Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1 Сальвадор - Исландия 0:1 Канада - Исландия 0:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2
Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1 Греция - Лихтенштейн 1:1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 3
|21
|2.
|Румыния
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|4.
|Армения
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 23
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Румыния
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Вернер Тимо
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Исландия 4:0 Лихтенштейн
Исход игры
Исландия
97.8% (134)
Ничья
1.5% (2)
Лихтенштейн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
14.71% (20)
Нет
85.29% (116)
Популярный счёт
2:0 Исландия
45.3% (62)
3:0 Исландия
24.8% (34)
1:0 Исландия
11.7% (16)
2:1 Исландия
7.3% (10)
3:1 Исландия
4.4% (6)
5:0 Исландия
2.2% (3)
4:1 Исландия
1.5% (2)
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