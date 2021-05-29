Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Казахстан
Позже
Стадион: Астана-Арена
Финляндия
История личных встреч
Казахстан
Финляндия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валиуллин Руслан
|2
|0.33
|Мужиков Серикжан
|1
|0.17
|Куат Исламбек
|1
|0.17
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.17
|Тагыберген Асхат
|0
|0
|Нургалиев Азат
|0
|0
|Логвиненко Юрий
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|4 (1)
|0.8
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.2
|Кауко Йони
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покатилов Стас
|2
|0
|Васильев Владислав Олегович
|2
|0
|Логвиненко Юрий
|1
|0
|Шомко Дмитрий
|1
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Жарынбетов Самат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Абикен Айбол
|1
|0
|Каримов Рамазан
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Камара Глен
|2
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2
Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2 РОССИЯ - Казахстан 1:0 Кипр - Казахстан 1:1
Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0
Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1 Ирландия - Финляндия 0:1 Финляндия - Уэльс 0:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Украина
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|3.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Финляндия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|5.
|Казахстан
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Казахстан - Финляндия
Исход игры
Казахстан
20% (7)
Ничья
31.4% (11)
Финляндия
48.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
74.29% (26)
Нет
25.71% (9)
Популярный счёт
1:2 Финляндия
28.6% (10)
1:1 Ничья
25.7% (9)
2:1 Казахстан
14.3% (5)
0:1 Финляндия
11.4% (4)
0:2 Финляндия
8.6% (3)
2:2 Ничья
5.7% (2)
1:0 Казахстан
5.7% (2)
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