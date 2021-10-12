Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Болгария
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Васил Левски
Северная Ирландия
0:1
35' ГолВашингтон Конор
1:1
53' ГолНеделев Тодор
18
Чочев
Ивайло
19
Илиев
Атанас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ясен Петров
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Хьюз ЛайамВратарь
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Dion CharlesНападающий
-
18 Смит ПолНападающий
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
Ход матча
35'
53'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Болгария
Северная Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|2
|0.29
|Илиев Атанас
|1
|0.14
|Чочев Ивайло
|1
|0.14
|Неделев Тодор
|1
|0.14
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вашингтон Конор
|2 (1)
|0.33
|Лэйвери Шейн
|1
|0.17
|Баллард Дэниэл
|1
|0.17
|Макнейр Пэдди
|1 (1)
|0.17
|Мадженнис Джош
|0
|0
|Томпсон Джордан
|0
|0
Карточки
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илиев Атанас
|2
|0
|Йомов Георгий
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Михайлов Николай
|0
|1
|Божиков Васил
|1
|0
|Вутов Антонио
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Недялков Антон
|1
|0
|Витанов Петар
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льюис Джамал
|2
|1
|Сэвилл Джордж
|2
|0
|Макнейр Пэдди
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Мадженнис Джош
|1
|0
|Вашингтон Конор
|1
|0
|Смит Майкл
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
60%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Болгария
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1
Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0 Болгария - Уэльс 0:1 Финляндия - Болгария 2:0 Болгария - Венгрия 1:3 Уэльс - Болгария 1:0 Болгария - Ирландия 1:1 Болгария - Беларусь 0:1 Болгария - Чехия 1:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4
Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Германия - Северная Ирландия 6:1 Северная Ирландия - Голландия 0:0 Чехия - Северная Ирландия 2:3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Швейцария
|3:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|3.
|Северная Ирландия
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|4.
|Болгария
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|5.
|Литва
|0:3 Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Швейцария
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Болгария
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|4.
|Литва
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|5.
|Северная Ирландия
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Болгария 1:1 Северная Ирландия
Исход игры
Болгария
37.1% (53)
Ничья
44.8% (64)
Северная Ирландия
18.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (58)
2:1 Болгария
16.1% (23)
1:0 Болгария
15.4% (22)
1:2 Северная Ирландия
8.4% (12)
0:1 Северная Ирландия
6.3% (9)
2:0 Болгария
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Северная Ирландия
2.1% (3)
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