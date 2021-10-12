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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Болгария
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Северная Ирландия
0'
0:1
35' Гол
Вашингтон Конор
1:1
53' Гол
Неделев Тодор
60'
23
Караджов
Иван
2
Турицов
Иван
5
Христов
Петко
3
Христов
Андреа
21
Велковски
Димитар
18
Чочев
Ивайло
4
Radoslav
Tsonev
8
Неделев
Тодор
14
Цонев
Борислав
11
Десподов
Кирилл
19
Илиев
Атанас
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
5
Флэнаган
Том
20
Каткарт
Крейг
4
Баллард
Дэниэл
2
Брэдли
Конор
17
Макнейр
Пэдди
8
Дэвис
Стивен
15
Томпсон
Джордан
11
Фергюсон
Шейн
9
Вашингтон
Конор
21
Мадженнис
Джош
Болгария
4-2-3-1
Северная Ирландия
3-5-2

Ход матча

35'
0:1
Вашингтон Конор
(Мадженнис Джош)
46'
Илиев Илиан
Radoslav Tsonev
 
53'
Неделев Тодор
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Болгария
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 2 0.29
Илиев Атанас 1 0.14
Чочев Ивайло 1 0.14
Неделев Тодор 1 0.14
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вашингтон Конор 2 (1) 0.33
Лэйвери Шейн 1 0.17
Баллард Дэниэл 1 0.17
Макнейр Пэдди 1 (1) 0.17
Мадженнис Джош 0 0
Томпсон Джордан 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илиев Атанас 2 0
Йомов Георгий 2 0
Антов Валентин 2 0
Михайлов Николай 0 1
Божиков Васил 1 0
Вутов Антонио 1 0
Костадинов Георги 1 0
Недялков Антон 1 0
Витанов Петар 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Христов Петко 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис Джамал 2 1
Сэвилл Джордж 2 0
Макнейр Пэдди 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Мадженнис Джош 1 0
Вашингтон Конор 1 0
Смит Майкл 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Браун Киарон 1 0
Брэдли Конор 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
60%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1
Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0 Болгария - Уэльс 0:1 Финляндия - Болгария 2:0 Болгария - Венгрия 1:3 Уэльс - Болгария 1:0 Болгария - Ирландия 1:1 Болгария - Беларусь 0:1 Болгария - Чехия 1:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4
Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Германия - Северная Ирландия 6:1 Северная Ирландия - Голландия 0:0 Чехия - Северная Ирландия 2:3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария 3:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
3. Северная Ирландия 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
4. Болгария 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
5. Литва 0:3 Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария 3:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Болгария 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Литва 0:3 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
5. Северная Ирландия 1:1 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 3:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Северная Ирландия 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Болгария 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Вашингтон Конор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Болгария 37.1% (53)
X 44.8% (64)
Северная Ирландия 18.2% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Северная Ирландия
2.89
4.23
2.97
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Болгария 1:1 Северная Ирландия онлайн


Прогнозы на матч Болгария 1:1 Северная Ирландия

Исход игры
Болгария
37.1% (53)
Ничья
44.8% (64)
Северная Ирландия
18.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (58)
2:1 Болгария
16.1% (23)
1:0 Болгария
15.4% (22)
1:2 Северная Ирландия
8.4% (12)
0:1 Северная Ирландия
6.3% (9)
2:0 Болгария
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Северная Ирландия
2.1% (3)
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