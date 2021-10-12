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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Болгария
2:1
Конец матча

Стадион:
Северная Ирландия
0'
0:1
35' Гол
Вашингтон Конор
1:1
53' Гол
Неделев Тодор
2:1
63' Гол
Неделев Тодор
69' Желтая карточка
Баллард Дэниэл
88' Желтая карточка
Даллас Стюарт
88' Желтая карточка
Малинов Кристиян
90'+6
23
Караджов
Иван
2
Турицов
Иван
5
Христов
Петко
3
Христов
Андреа
21
Велковски
Димитар
18
Чочев
Ивайло
4
Radoslav
Tsonev
8
Неделев
Тодор
14
Цонев
Борислав
11
Десподов
Кирилл
19
Илиев
Атанас
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
5
Флэнаган
Том
20
Каткарт
Крейг
4
Баллард
Дэниэл
2
Брэдли
Конор
17
Макнейр
Пэдди
8
Дэвис
Стивен
15
Томпсон
Джордан
11
Фергюсон
Шейн
9
Вашингтон
Конор
21
Мадженнис
Джош
Болгария
4-2-3-1
Северная Ирландия
3-5-2

Ход матча

35'
0:1
Вашингтон Конор
(Мадженнис Джош)
46'
Илиев Илиан
Radoslav Tsonev
 
53'
Неделев Тодор
1:1
63'
Неделев Тодор
(Чочев Ивайло)
2:1
67'
 
Даллас Стюарт
Мадженнис Джош
68'
 
Джонс Джордан
Брэдли Конор
69'
 
Баллард Дэниэл
73'
Малинов Кристиян
Цонев Борислав
 
73'
Янков Доминик
Неделев Тодор
 
79'
Крастев Калоян
Илиев Атанас
 
82'
 
Dion Charles
Вашингтон Конор
82'
 
Макгинн Найалл
Баллард Дэниэл
88'
 
Даллас Стюарт
88'
Малинов Кристиян
 
90'
Божиков Васил
Десподов Кирилл
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

Болгария
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 2 0.29
Неделев Тодор 2 0.29
Чочев Ивайло 1 0.14
Илиев Атанас 1 0.14
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вашингтон Конор 2 (1) 0.33
Лэйвери Шейн 1 0.17
Баллард Дэниэл 1 0.17
Макнейр Пэдди 1 (1) 0.17
Мадженнис Джош 0 0
Томпсон Джордан 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илиев Атанас 2 0
Йомов Георгий 2 0
Антов Валентин 2 0
Михайлов Николай 0 1
Божиков Васил 1 0
Вутов Антонио 1 0
Костадинов Георги 1 0
Недялков Антон 1 0
Малинов Кристиян 1 0
Витанов Петар 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Христов Петко 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис Джамал 2 1
Сэвилл Джордж 2 0
Макнейр Пэдди 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Мадженнис Джош 1 0
Даллас Стюарт 1 0
Вашингтон Конор 1 0
Смит Майкл 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Баллард Дэниэл 1 0
Браун Киарон 1 0
Брэдли Конор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1
Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0 Болгария - Уэльс 0:1 Финляндия - Болгария 2:0 Болгария - Венгрия 1:3 Уэльс - Болгария 1:0 Болгария - Ирландия 1:1 Болгария - Беларусь 0:1 Болгария - Чехия 1:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4
Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Германия - Северная Ирландия 6:1 Северная Ирландия - Голландия 0:0 Чехия - Северная Ирландия 2:3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария Заявка 6 4 2 0 10 - 1 14
3. Болгария Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
4. Северная Ирландия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
5. Литва Заявка 7 1 0 6 4 - 18 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Болгария Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Литва Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
5. Северная Ирландия Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Северная Ирландия Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 1
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Молдова Рябчук Олег 3 1
4. Армения Ароян Вараздат 4 0
5. Румыния Пушкаш Георге 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Вашингтон Конор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Болгария 37.1% (53)
X 44.8% (64)
Северная Ирландия 18.2% (26)
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Где смотреть матч Болгария 2:1 Северная Ирландия онлайн


Прогнозы на матч Болгария 2:1 Северная Ирландия

Исход игры
Болгария
37.1% (53)
Ничья
44.8% (64)
Северная Ирландия
18.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (58)
2:1 Болгария
16.1% (23)
1:0 Болгария
15.4% (22)
1:2 Северная Ирландия
8.4% (12)
0:1 Северная Ирландия
6.3% (9)
2:0 Болгария
4.2% (6)
0:2 Северная Ирландия
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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