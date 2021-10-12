Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
31' Желтая карточкаВасс Даниэль
47' Желтая карточкаТриммель Кристофер
1:0
53' ГолМеле Йоаким
18
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Любичич ДеянНападающий
-
21 Демир ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
31'
53'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Дания
Австрия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Сков Андреас
|4
|0.5
|Меле Йоаким
|3
|0.38
|Дамсгор Миккель
|2
|0.25
|Винд Жонас
|2
|0.25
|Кьяер Симон
|2 (1)
|0.25
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.25
|Васс Даниэль
|1
|0.13
|Делани Томас
|1
|0.13
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.13
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.13
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.13
|Поульсен Юссуф
|1
|0.13
|Йенсен Матиас
|1
|0.13
|Норгор Кристиан
|1
|0.13
|Корнелиус Андреас
|1
|0.13
|Сков Роберт
|1
|0.13
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.13
|Бойлесен Николай
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.38
|Калайджич Саша
|3
|0.38
|Арнаутович Марко
|2
|0.25
|Драгович Александр
|1
|0.13
|Забитцер Марсель
|1
|0.13
|Лаймер Конрад
|1
|0.13
|Алаба Давид
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Гриллич Флориан
|0
|0
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|Бахманн Даниэль
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
26
11
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
7
27%
4
36%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Пропущено
0
13
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0
Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1 Исландия - Дания 0:3
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2
Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Австрия - Греция 2:1 Австрия - Румыния 2:3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 0
|24
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|3.
|Израиль
|2:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 14
|13
|4.
|Австрия
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 24
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Израиль
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|5.
|Австрия
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Дания 1:0 Австрия
Исход игры
Дания
91.8% (135)
Ничья
4.1% (6)
Австрия
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
51.8% (72)
Нет
48.2% (67)
Популярный счёт
2:1 Дания
29.3% (43)
2:0 Дания
24.5% (36)
1:0 Дания
14.3% (21)
3:1 Дания
10.9% (16)
3:0 Дания
4.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:2 Австрия
3.4% (5)
3:2 Дания
1.4% (2)
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