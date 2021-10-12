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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Дания
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 38843
Австрия
0'
31' Желтая карточка
Васс Даниэль
47' Желтая карточка
Триммель Кристофер
1:0
53' Гол
Меле Йоаким
90' Желтая карточка
Забитцер Марсель
90'+5
1
Шмейхель
Каспер
3
Вестергор
Янник
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
18
Васс
Даниэль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Делани
Томас
5
Меле
Йоаким
11
Ольсен
Сков
Андреас
20
Поульсен
Юссуф
14
Дамсгор
Миккель
13
Бахманн
Даниэль
16
Триммель
Кристофер
6
Ильзанкер
Штефан
5
Пош
Штефан
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
9
Забитцер
Марсель
10
Гриллич
Флориан
20
Лаймер
Конрад
15
Грюлль
Марко
7
Кара
Эркан
Дания
3-4-3
Австрия
5-4-1

Ход матча

31'
Васс Даниэль
 
44'
Дольберг Каспер
Дамсгор Миккель
 
47'
 
Триммель Кристофер
53'
Меле Йоаким
(Делани Томас)
1:0
72'
 
Шауб Луис
Кара Эркан
72'
 
Онисиво Карим
Ильзанкер Штефан
77'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Ольсен Сков Андреас
 
83'
 
Грегорич Михаэль
Грюлль Марко
83'
 
Кайнц Флориан
Лаймер Конрад
89'
Норгор Кристиан
Васс Даниэль
 
89'
Йенсен Матиас
Делани Томас
 
90'
 
Забитцер Марсель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Дания
Австрия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Сков Андреас 4 0.5
Меле Йоаким 4 0.5
Дамсгор Миккель 2 0.25
Винд Жонас 2 0.25
Кьяер Симон 2 (1) 0.25
Дольберг Каспер 2 (1) 0.25
Делани Томас 1 0.13
Васс Даниэль 1 0.13
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.13
Брайтвайт Мартин 1 0.13
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.13
Поульсен Юссуф 1 0.13
Йенсен Матиас 1 0.13
Норгор Кристиан 1 0.13
Корнелиус Андреас 1 0.13
Сков Роберт 1 0.13
Ингвартсен Маркус 1 0.13
Бойлесен Николай 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.38
Калайджич Саша 3 0.38
Арнаутович Марко 2 0.25
Драгович Александр 1 0.13
Забитцер Марсель 1 0.13
Лаймер Конрад 1 0.13
Алаба Давид 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Гриллич Флориан 0 0
Кара Эркан 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 1 0
Васс Даниэль 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Винд Жонас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 3 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Драгович Александр 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Хинтереггер Мартин 1 0
Бахманн Даниэль 1 0
Калайджич Саша 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
11
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
7
26%
4
36%
31-45
4
15%
3
27%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Пропущено

0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0
Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1 Исландия - Дания 0:3
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2
Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Австрия - Греция 2:1 Австрия - Румыния 2:3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 8 8 0 0 27 - 0 24
2. Шотландия Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Израиль Заявка 8 4 1 3 18 - 15 13
4. Австрия Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
5. Фарерские острова Заявка 8 1 1 6 4 - 17 4
6. Молдова Заявка 8 0 1 7 4 - 24 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Израиль Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Шотландия Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
3. Австрия Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 1
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Молдова Рябчук Олег 3 1
4. Армения Ароян Вараздат 4 0
5. Румыния Пушкаш Георге 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Дания 91.8% (135)
X 4.1% (6)
Австрия 4.1% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Дания 1:0 Австрия онлайн


Прогнозы на матч Дания 1:0 Австрия

Исход игры
Дания
91.8% (135)
Ничья
4.1% (6)
Австрия
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
51.8% (72)
Нет
48.2% (67)
Популярный счёт
2:1 Дания
29.3% (43)
2:0 Дания
24.5% (36)
1:0 Дания
14.3% (21)
3:1 Дания
10.9% (16)
3:0 Дания
4.1% (6)
1:2 Австрия
3.4% (5)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Дания
1.4% (2)
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