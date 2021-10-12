Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Австрия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Забитцер Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Сегодняшная посещаемость составляет 38843 болельщиков

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Дания

83' Шауб Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Удар от ворот произведет Дания

81' Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали

81' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Дания выполняет удар от ворот.

78' Хинтереггер Мартин не смог попасть в створ ударом издали

77' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Меле Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Игрок Меле Йоаким из команды Дания неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Опасность! Поульсен Юссуф из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

66' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Поульсен Юссуф из команды Дания направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

63' Удар от ворот произведет Австрия

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Кара Эркан получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Кара Эркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Хёйбьерг Пьер-Эмиль пробил со штрафного прямо в стенку

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Дольберг Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Дольберг Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Команда Дания сравняла счет! Игра продолжается!

53' Г О О О О Л - Меле Йоаким забивает с правой ноги!

53' Кара Эркан из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Делани Томас нанес удар, мяч был парирован, но Даниэль Бахман не удержал его в руках.

48' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ольсен Сков Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Австрия