Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Албания

41' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

41' Албания выполняет удар от ворот.

39' Букса Адам получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Албания

36' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

35' Левандовски Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Исмайли Ардиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Зелиньски Пётр пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

30' Отличные скиллы показывает Зелиньски Пётр , обводя своих соперников

30' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Траши Лоренц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Польша

25' Баре Кейди из команды Албания наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Юзвяк Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

22' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Зелиньски Пётр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Албания

16' Польша выполняет удар от ворот.

15' Удар от ворот произведет Албания

14' Букса Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Весели Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Исмайли Ардиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Левандовски Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Польша

10' Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали

9' Крыховяк Гжегож выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Юзвяк Камиль из команды Польша сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Албания начинает с центра поля