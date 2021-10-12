Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Албания
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Arena Kombetare
Польша
34' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
39' Желтая карточкаБукса Адам
49' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
50' Желтая карточкаБеднарек Ян
20
Траши
Лоренц
21
Роши
Одисе
10
Манай
Рей
11
Узуни
Мюрто
15
Глик
Камил
16
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
-
21 Роши ОдисеНападающий
-
10 Манай РейНападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
39'
49'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Албания
Польша
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|3
|0.38
|Узуни Мюрто
|2
|0.25
|Манай Рей
|2
|0.25
|Леняни Эрмир
|1
|0.13
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.13
|Чикалеши Сокол
|1
|0.13
|Ляци Казим
|1
|0.13
|Роши Одисе
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6
|0.75
|Букса Адам
|5
|0.63
|Свидерски Кароль
|3
|0.38
|Линетти Кароль
|2
|0.25
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.25
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.13
|Шимански Дамиан
|1
|0.13
|Юзвяк Камиль
|1
|0.13
|Кедзёра Томаш
|1
|0.13
|Модер Якуб
|1
|0.13
|Хелик Михал
|0
|0
|Гросицки Камил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Гумни Роберт
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Залевский Никола
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|5
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Баре Кейди
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|Роши Одисе
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Хелик Михал
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
42%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
1
9%
5
22%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
4
36%
8
35%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1
Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4 Турция - Албания 1:0
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1
Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Голландия - Польша 1:0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 3
|20
|2.
|Албания
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|3.
|Польша
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|24 - 8
|15
|4.
|Венгрия
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|5.
|Андорра
|2:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 19
|6
|6.
|Сан-Марино
|0:2 Заявка
|8
|0
|0
|8
|1 - 31
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Польша
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Венгрия
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|5.
|Андорра
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|Сан-Марино
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 14
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Албания 0:0 Польша
Исход игры
Албания
2.7% (4)
Ничья
11.3% (17)
Польша
86% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
63.12% (89)
Нет
36.88% (52)
Популярный счёт
1:2 Польша
40% (60)
0:1 Польша
16% (24)
0:2 Польша
12% (18)
1:3 Польша
9.3% (14)
1:1 Ничья
7.3% (11)
0:3 Польша
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
1:0 Албания
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!