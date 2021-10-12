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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Албания
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Польша
0'
34' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
39' Желтая карточка
Букса Адам
49' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
50' Желтая карточка
Беднарек Ян
58'
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
15
Кумбулла
Мараш
5
Весели
Фредерик
7
Баре
Кейди
19
Рамадани
Юльбер
20
Траши
Лоренц
21
Роши
Одисе
10
Манай
Рей
11
Узуни
Мюрто
1
Щесны
Войцех
3
Давидович
Павел
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
21
Пухач
Тымотеуш
7
Юзвяк
Камиль
10
Крыховяк
Гжегож
16
Модер
Якуб
20
Зелиньски
Пётр
9
Левандовски
Роберт
8
Букса
Адам
Албания
4-3-3
Польша
4-4-2

Ход матча

34'
Исмайли Ардиан
 
39'
 
Букса Адам
46'
 
Клих Матеуш
Модер Якуб
49'
Хюсай Эльсейд
 
50'
 
Беднарек Ян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Албания
Польша

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
ТМС
0:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 3 0.38
Узуни Мюрто 2 0.25
Манай Рей 2 0.25
Леняни Эрмир 1 0.13
Хюсай Эльсейд 1 0.13
Чикалеши Сокол 1 0.13
Ляци Казим 1 0.13
Роши Одисе 0 0
Баре Кейди 0 0
Весели Фредерик 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 0.75
Букса Адам 5 0.63
Свидерски Кароль 3 0.38
Линетти Кароль 2 0.25
Пёнтек Кшиштоф 2 0.25
Крыховяк Гжегож 1 0.13
Шимански Дамиан 1 0.13
Юзвяк Камиль 1 0.13
Кедзёра Томаш 1 0.13
Модер Якуб 1 0.13
Хелик Михал 0 0
Гросицки Камил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Глик Камил 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Милик Аркадиуш 0 0
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Гумни Роберт 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Залевский Никола 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 5 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Манай Рей 2 0
Цекици Эндри 2 0
Баре Кейди 2 0
Абраши Амир 1 0
Мемушай Ледиан 1 0
Роши Одисе 1 0
Весели Фредерик 1 0
Джимсити Берат 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Траши Лоренц 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Броя Армандо 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 2 0
Глик Камил 1 0
Крыховяк Гжегож 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Хелик Михал 1 0
Беднарек Ян 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Букса Адам 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
1
9%
5
22%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
4
36%
8
35%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1
Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4 Турция - Албания 1:0
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1
Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Голландия - Польша 1:0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 1:1 Заявка 8 6 2 0 24 - 3 20
2. Албания 0:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
3. Польша 0:0 Заявка 8 4 3 1 24 - 8 15
4. Венгрия 1:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
5. Андорра 2:0 Заявка 8 2 0 6 6 - 19 6
6. Сан-Марино 0:2 Заявка 8 0 0 8 1 - 31 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 1:1 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Польша 0:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Албания 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Венгрия 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
5. Андорра 2:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
6. Сан-Марино 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 14 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 1:1 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Албания 0:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Венгрия 1:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
4. Польша 0:0 Заявка 4 1 2 1 11 - 6 5
5. Андорра 2:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
6. Сан-Марино 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 17 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Албания 2.7% (4)
X 11.3% (17)
Польша 86% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Польша
5.90
3.44
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Албания 0:0 Польша онлайн


Прогнозы на матч Албания 0:0 Польша

Исход игры
Албания
2.7% (4)
Ничья
11.3% (17)
Польша
86% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
63.12% (89)
Нет
36.88% (52)
Популярный счёт
1:2 Польша
40% (60)
0:1 Польша
16% (24)
0:2 Польша
12% (18)
1:3 Польша
9.3% (14)
1:1 Ничья
7.3% (11)
0:3 Польша
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
1:0 Албания
1.3% (2)
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