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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Косово
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Грузия
0'
0:1
11' Гол
Окриашвили Торнике
19' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
32' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
32' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
1:1
45' Пенальти
Мурики Ведат
45' Желтая карточка
Окриашвили Торнике
57'
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
6
Фазлии
Бетим
3
Алити
Фидан
8
Халими
Бесар
20
Дрешевич
Ибрахим
9
Целина
Берсант
11
Рашани
Эльбасан
18
Мурики
Ведат
7
Рашица
Милот
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
23
Двали
Лаша
5
Гиорбелидзе
Гурам
16
Квеквескири
Ника
21
Гвилия
Валериане
7
Кварацхелия
Хвича
10
Окриашвили
Торнике
19
Цитаишвили
Георгий
8
Лобжанидзе
Саба
Косово
4-3-3
Грузия
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Окриашвили Торнике
19'
Дрешевич Ибрахим
 
32'
Рашани Эльбасан
 
32'
 
Гиорбелидзе Гурам
45'
Мурики Ведат
1:1
45'
 
Окриашвили Торнике

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Косово
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 (1) 0.43
Халими Бесар 1 0.14
Бериша Валон 0 0
Хадергьонай Флорент 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 2 0.29
Окриашвили Торнике 1 0.14
Китеишвили Отар 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Бернард 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Халими Бесар 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Бериша Валон 1 0
Рашани Эльбасан 1 0
Алити Фидан 1 0
Мурики Ведат 1 0
Войвода Мергим 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 2 0
Кашия Гурам 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Чабрадзе Григол 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Шенгелия Леван 0 1
Окриашвили Торнике 1 0
Двали Лаша 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Хочолава Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1
Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0 Косово - Словения 0:1 Северная Македония - Косово 2:1 Косово - Греция 1:2 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Косово 1:0
Грузия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1
Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1 Швейцария - Грузия 1:0 Гибралтар - Грузия 2:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 1:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
2. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Греция 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Косово 1:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
5. Грузия 1:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 1:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово 1:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
5. Грузия 1:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
3. Швеция 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Косово 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
5. Грузия 1:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Косово 63.2% (91)
X 22.9% (33)
Грузия 13.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Грузия
2.44
3.38
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Косово 1:1 Грузия онлайн


Прогнозы на матч Косово 1:1 Грузия

Исход игры
Косово
63.2% (91)
Ничья
22.9% (33)
Грузия
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
54.29% (76)
Нет
45.71% (64)
Популярный счёт
1:0 Косово
34% (49)
2:1 Косово
22.2% (32)
1:1 Ничья
20.1% (29)
1:2 Грузия
7.6% (11)
0:2 Грузия
3.5% (5)
0:1 Грузия
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Косово
2.1% (3)
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