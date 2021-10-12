Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Косово
1:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Фадиль Вокри
Грузия
0:1
11' ГолОкриашвили Торнике
19' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
32' Желтая карточкаРашани Эльбасан
32' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
1:1
45' ПенальтиМурики Ведат
45' Желтая карточкаОкриашвили Торнике
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
Ход матча
11'
19'
32'
45'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Косово
Грузия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.43
|Халими Бесар
|1
|0.14
|Бериша Валон
|0
|0
|Хадергьонай Флорент
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.29
|Окриашвили Торнике
|1
|0.14
|Китеишвили Отар
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Бернард
|1
|1
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Халими Бесар
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|2
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Чабрадзе Григол
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Шенгелия Леван
|0
|1
|Окриашвили Торнике
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1
Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0 Косово - Словения 0:1 Северная Македония - Косово 2:1 Косово - Греция 1:2 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Косово 1:0
Грузия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1
Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1 Швейцария - Грузия 1:0 Гибралтар - Грузия 2:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Греция
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Косово
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|5.
|Грузия
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|5.
|Грузия
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Косово 1:1 Грузия
Исход игры
Косово
63.2% (91)
Ничья
22.9% (33)
Грузия
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
54.29% (76)
Нет
45.71% (64)
Популярный счёт
1:0 Косово
34% (49)
2:1 Косово
22.2% (32)
1:1 Ничья
20.1% (29)
1:2 Грузия
7.6% (11)
0:2 Грузия
3.5% (5)
0:1 Грузия
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Косово
2.1% (3)
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