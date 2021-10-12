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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Украина
 
Позже

Стадион:
Босния и Герцеговина
12
Пятов
Андрей
13
Забарный
Илья
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
18
Тымчик
Александр
6
Степаненко
Тарас
10
Шапаренко
Николай
2
Соболь
Эдуард
7
Ярмоленко
Андрей
15
Цыганков
Виктор
9
Яремчук
Роман
12
Шехич
Ибрагим
20
Стеванович
Мирослав
3
Хаджикадунич
Деннис
16
Ахмедходжич
Анел
2
Чивич
Эльдар
18
Хаджиахметович
Амир
17
Налич
Ади
5
Колашинац
Сеад
10
Гояк
Амер
11
Джеко
Эдин
9
Превляк
Смаил
Украина
3-4-2-1
Босния и Герцеговина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 3 0.5
Ярмоленко Андрей 1 0.17
Мораес Жуниор 1 0.17
Шапаренко Николай 1 0.17
Сикан Даниил 1 0.17
Караваев Александр 0 0
Зинченко Александр 0 0
Цыганков Виктор 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьянич Миралем 2 (1) 0.4
Превляк Смаил 2 0.4
Джеко Эдин 1 0.2
Стеванович Мирослав 1 0.2
Менало Лука 1 0.2
Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколенко Виталий 1 1
Зинченко Александр 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Бущан Георгий 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Соболь Эдуард 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Джеко Эдин 1 0
Гояк Амер 1 0
Саничанин Синиша 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2
Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1 Украина - Казахстан 1:1 Украина - Финляндия 1:1 Франция - Украина 1:1 Германия - Украина 3:1 Польша - Украина 2:0 Украина - Испания 1:0 Украина - Германия 1:2 Франция - Украина 7:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Босния и Герцеговина - Италия 0:3 Греция - Босния и Герцеговина 2:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Украина Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
3. Финляндия Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
4. Босния и Герцеговина Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
5. Казахстан Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Финляндия Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Вот и настала пора решающих матчей отбора на Чемпионат мира 2022. Во Львове встретятся две команды, претендующие на второе место в группе D, Украина примет Боснию и Герцеговину. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2021, осталось 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 192
Украина 83.9% (161)
X 12% (23)
Босния и Герцеговина 4.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Босния и Герцеговина
1.87
3.70
5.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Украина - Босния и Герцеговина онлайн


Прогнозы на матч Украина - Босния и Герцеговина

Исход игры
Украина
83.7% (164)
Ничья
11.7% (23)
Босния и Герцеговина
4.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.49% (74)
Меньше
43.51% (57)
Обе команды забьют
Да
68.7% (90)
Нет
31.3% (41)
Популярный счёт
2:1 Украина
32.7% (64)
1:0 Украина
12.2% (24)
1:1 Ничья
9.2% (18)
2:0 Украина
7.1% (14)
1:2 Босния и Герцеговина
1.5% (3)
2:2 Ничья
1% (2)
3:2 Украина
1% (2)
3:0 Украина
1% (2)
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