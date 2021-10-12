Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Украина
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Стадион: Арена Львов
Босния и Герцеговина
12
Пятов
Андрей
17
Налич
Ади
10
Гояк
Амер
11
Джеко
Эдин
- Основной состав
-
12 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Довбик АртёмНападающий
-
20 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Петраков Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерНападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
21 Сарич ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|3
|0.5
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.17
|Мораес Жуниор
|1
|0.17
|Шапаренко Николай
|1
|0.17
|Сикан Даниил
|1
|0.17
|Караваев Александр
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Цыганков Виктор
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьянич Миралем
|2 (1)
|0.4
|Превляк Смаил
|2
|0.4
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|Стеванович Мирослав
|1
|0.2
|Менало Лука
|1
|0.2
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколенко Виталий
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Соболь Эдуард
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2
Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1 Украина - Казахстан 1:1 Украина - Финляндия 1:1 Франция - Украина 1:1 Германия - Украина 3:1 Польша - Украина 2:0 Украина - Испания 1:0 Украина - Германия 1:2 Франция - Украина 7:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Босния и Герцеговина - Италия 0:3 Греция - Босния и Герцеговина 2:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Украина
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|3.
|Финляндия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Казахстан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Украина - Босния и Герцеговина
Исход игры
Украина
83.7% (164)
Ничья
11.7% (23)
Босния и Герцеговина
4.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.49% (74)
Меньше
43.51% (57)
Обе команды забьют
Да
68.7% (90)
Нет
31.3% (41)
Популярный счёт
2:1 Украина
32.7% (64)
1:0 Украина
12.2% (24)
1:1 Ничья
9.2% (18)
2:0 Украина
7.1% (14)
1:2 Босния и Герцеговина
1.5% (3)
2:2 Ничья
1% (2)
3:2 Украина
1% (2)
3:0 Украина
1% (2)
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