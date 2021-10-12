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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Вот и настала пора решающих матчей отбора на Чемпионат мира 2022. Во Львове встретятся две команды, претендующие на второе место в группе D, Украина примет Боснию и Герцеговину. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!